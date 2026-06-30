ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Ανατολική Αττική – Παραβάσεις σε μία στις δύο επιχειρήσεις

Σε στοχευμένους ελέγχους με στόχο της πάταξη της φοροδιαφυγής προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τις τελευταίες ημέρες.

Μόνο στο τριήμερο 26-28 Ιουνίου, αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στην Ανατολική Αττική σε 38 επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, μπαρ και χώρων αναψυχής, αποκάλυψαν παραβατικότητα στο 53% των περιπτώσεων και οδήγησαν σε πρόστιμα 50.000 ευρώ, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

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Με αξιοποίηση αλγοριθμικών μοντέλων ανάλυσης κινδύνου, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έκαναν εκτεταμένους ελέγχους σε τουριστικές περιοχές από το Μαρκόπουλο και το Πόρτο Ράφτη έως την Αρτέμιδα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη.

Η επιλογή των στόχων των επιχειρήσεων βασίστηκε σύμφωνα με την ΑΑΔΕ σε ενδείξεις όπως η μη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS, η μη διαβίβαση στοιχείων στο myDATA και άλλα ευρήματα από την επεξεργασία των διαθέσιμων δεδομένων.

Παρά τους ισχυρούς ανέμους που περιόρισαν σημαντικά την κίνηση στα καταστήματα, οι έλεγχοι έδειξαν ότι 20 από τις 38 επιχειρήσεις (53%) παραβίαζαν τη φορολογική νομοθεσία.

48ωρα «λουκέτα»

Συνολικά βεβαιώθηκαν 150 φορολογικές παραβάσεις, ενώ σε δύο επιχειρήσεις στο Πόρτο Ράφτη επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας λόγω σοβαρών παραβάσεων.

Σε ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ αναφέρει ότι ενισχύει καθημερινά την παρουσία της σε περιοχές με αυξημένη οικονομική και τουριστική δραστηριότητα, με στόχο να περιορίσει τη φοροδιαφυγή, να προστατεύσει τις συνεπείς επιχειρήσεις και να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού στην αγορά. Το μήνυμα της Αρχής είναι πως οι έλεγχοι δεν περιορίζονται σε μεμονωμένες δράσεις και θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση καθ’ όλη τη θερινή περίοδο, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, την προστασία των συνεπών επιχειρήσεων και τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στην αγορά.