ΑΒ-Βασιλόπουλος:-Λαμβάνει-το-Σήμα-Διαφορετικότητας-από-το-Υπουργείο-Κοινωνικής-Συνοχής-και-Οικογένειας

Με αφορμή τον Ευρωπαϊκό Μήνα Διαφορετικότητας και τον Μήνα Υπερηφάνειας, η εταιρεία υλοποίησε σειρά δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τους ανθρώπους της, ενώ η δέσμευσή της στη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη αναγνωρίστηκε θεσμικά από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

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Η ΑΒ Βασιλόπουλος συγκαταλέγεται στις μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στις οποίες απονεμήθηκε για πρώτη φορά το Σήμα Διαφορετικότητας από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η προσήλωση της εταιρείας στη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη είναι σταθερή και αδιαπραγμάτευτη, αποτελώντας τον κεντρικό άξονα των ενεργειών της για τους ανθρώπους της.

Παράλληλα, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η εταιρεία τίμησε τον Ευρωπαϊκό Μήνα Διαφορετικότητας (Μάιο) και τον Μήνα Υπερηφάνειας (Ιούνιο) μέσα από την πρωτοβουλία «Βλέπουμε Αλλιώς». Με βασικό μήνυμα «κοιτάζουμε μέσα από τα μάτια των άλλων», η δράση ενθάρρυνε τους εργαζομένους να αναγνωρίζουν διαφορετικές οπτικές, να αμφισβητούν στερεότυπα και να συμβάλλουν καθημερινά σε ένα περιβάλλον μεγαλύτερης κατανόησης, αποδοχής και σεβασμού.

Στο πλαίσιο των φετινών ενεργειών, πραγματοποιήθηκε σειρά ενημερωτικών webinars με εξειδικευμένους εισηγητές, γύρω από κρίσιμες θεματικές όπως οι ασυνείδητες προκαταλήψεις, η πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης, καθώς και το στίγμα που μπορεί να αντιμετωπίζει η LGBTQ+ κοινότητα στον χώρο εργασίας. Μέσα από τις συναντήσεις αυτές, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν συμπεριφορές που ενισχύουν τον αποκλεισμό, αλλά και να καλλιεργήσουν δεξιότητες ανοιχτής, δίκαιης και ουσιαστικά συμπεριληπτικής επικοινωνίας.

Παράλληλα, διοργανώθηκε ειδική προβολή της ταινίας «Φιλαδέλφεια», μιας σημαντικής κινηματογραφικής δημιουργίας που αναδεικνύει ζητήματα προκατάληψης, αποδοχής και ανθρώπινης αξιοπρέπειας, δίνοντας αφορμή για προβληματισμό και ουσιαστικό διάλογο. Οι εργαζόμενοι είχαν, επίσης, τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα διαδραστικό Diversity, Equity & Inclusion Quiz, ενισχύοντας τις γνώσεις τους γύρω από τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ισότιμη συμμετοχή, χωρίς αποκλεισμούς, μέσα από μια διαδραστική εμπειρία μάθησης. Η ενημέρωση συνεχίστηκε με την αποστολή εκπαιδευτικού υλικού που ανέδειξε βασικές έννοιες και καθημερινές πρακτικές αποδοχής, όπως η ενεργή ακρόαση, η αποφυγή στερεοτύπων και προκαταλήψεων, η χρήση ουδέτερου ως προς το φύλο λόγου και η δημιουργία χώρου ώστε όλες και όλοι να μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα.

Η δέσμευση της ΑΒ Βασιλόπουλος στη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη έχει σταθερό και διαχρονικό χαρακτήρα. Η εταιρεία είναι από τις πρώτες στην Ελλάδα που έχουν υπογράψει τη Χάρτα Διαφορετικότητας, την οποία στηρίζει ως ιδρυτικός χορηγός, ενώ ενισχύει περαιτέρω τις ενέργειές της μέσα από τη νέα Πολιτική της. Με αυτόν τον τρόπο, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για ένα σύγχρονο, δίκαιο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας, με ίσες ευκαιρίες και σεβασμό για όλους και όλες. Η προσήλωση της εταιρείας στη δημιουργία ενός θετικού εργασιακού κλίματος αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα της Έρευνας Δέσμευσης Συνεργατών 2025, στην οποία συμμετείχε το 95% των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, το 78% δηλώνει υπερήφανο που εργάζεται στην ΑΒ Βασιλόπουλος, το 78% αναγνωρίζει ότι η διαφορετικότητα εκτιμάται στον οργανισμό, ενώ το 82% θεωρεί ότι εργάζεται σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Η Μαρία-Ελένη Αραμπατζή, VP Human Resources της ΑΒ Βασιλόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Για την ΑΒ Βασιλόπουλος, η ένταξη, η ισότητα και ο σεβασμός δεν αποτελούν απλώς αξίες που επικοινωνούμε, αλλά θεμελιώδεις αρχές που καλλιεργούμε καθημερινά μέσα από τις πολιτικές, τις πρωτοβουλίες και τις συμπεριφορές μας. Πιστεύουμε βαθιά ότι όταν μαθαίνουμε να βλέπουμε τον κόσμο μέσα από διαφορετικές οπτικές, μπορούμε να κατανοούμε ουσιαστικότερα, να συνεργαζόμαστε πιο αποτελεσματικά και να δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου κάθε άνθρωπος αισθάνεται ελεύθερος να είναι ο εαυτός του. Το Σήμα Διαφορετικότητας είναι μία θεσμική αναγνώριση των προσπαθειών μας που μαζί με την ικανοποίηση των ανθρώπων μας, μάς δίνει περαιτέρω κίνητρο να συνεχίσουμε τη σημαντική μας προσπάθεια.».

Το Σήμα Διαφορετικότητας είναι δράση που αναγνωρίζει επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα οι οποίες εφαρμόζουν πολιτικές ισότητας, διαφορετικότητας και συμπερίληψης στους χώρους εργασίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε διαδραστική συζήτηση με τη συμμετοχή της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου, της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενας Ράπτη, εκπροσώπων των επιχειρήσεων και του κοινού. Η συζήτηση ανέδειξε ότι η συμπερίληψη στον χώρο εργασίας δεν είναι απλώς φιλοσοφία ή εταιρική αρχή, αλλά συγκριτικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις που θέλουν να λειτουργούν με σύγχρονους κανόνες, να αξιοποιούν καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό τους και να δημιουργούν χώρους εργασίας ανοιχτούς, ασφαλείς και δίκαιους. Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «SUB1&SUB2: Ευαισθητοποίηση της διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας», της δράσης «Επίγνωση της Διαφορετικότητας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.