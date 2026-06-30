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    Tuesday, June 30
    Αθηναϊκή-Ζυθοποιία:-Αποχώρησε-ο-ceo,-sebastian-sanchez
    Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Αποχώρησε ο CEO, Sebastian Sanchez

    Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Αποχώρησε ο CEO, Sebastian Sanchez

    By Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read

    Η διάδοχη κατάσταση στην ηγεσία της εταιρίας θα ανακοινωθεί σύντομα, επισημαίνει η εταιρεία.

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    Ο Sebastian Sanchez, μέχρι σήμερα διευθύνων σύμβουλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, αποφάσισε για προσωπικούς λόγους να αποχωρήσει από την εταιρία και να επιστρέψει στον Παναμά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

    Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, ευχαριστεί τον Sebastian Sanchez για την ουσιαστική, αν και σύντομη, συνεισφορά του, και του εύχεται ολόψυχα κάθε επιτυχία στα επόμενα βήματά του.

    Η διάδοχη κατάσταση στην ηγεσία της εταιρίας θα ανακοινωθεί σύντομα, επισημαίνει η εταιρεία.

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