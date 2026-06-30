Ακρίβεια:-Οι-111-μέρες-του-πλαφόν-και-η-επόμενη-φάση-για-τη-συγκράτηση-των-τιμών

Το στοίχημα για πάγωμα των τιμών στο δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου και ο καθοριστικός Σεπτέμβριος. Πώς θα εφαρμοστεί η εθνική κοινωνική συμφωνία για μειώσεις τιμών το Φθινόπωρο.

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Συνολικά για 111 ημέρες βρέθηκε στον… αστερισμό του πλαφόν η ελληνική αγορά, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας στη σκιά της αβεβαιότητας που γέννησε η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Η επιβολή πλαφόν ξεκίνησε στις 12 Μαρτίου και αφορούσε σε περισσότερες από 60 κατηγορίες τροφίμων και άλλων απαραίτητων ειδών για κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Σύμφωνα με το μέτρο, κανείς δεν μπορεί να πουλά με μεγαλύτερο μικτό περιθώριο ποσοστού κέρδους ανά κωδικό, από αυτό που είχε για τον κωδικό κατά μέσο όρο το 2025.

Όπως μάλιστα είχαν αποκαλύψει πηγές της αγοράς, η επιβολή πλαφόν επηρέασε συνολικά περίπου 5.000 με 6.000 κωδικούς, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 55% – 60% επί των συνολικών πωλήσεων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Τέλος από σήμερα το πλαφόν

Όπως δήλωσε χθες μετά το πέρας της κρίσιμης σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, το έκτακτο μέτρο του πλαφόν ολοκληρώνεται σήμερα 30 Ιουνίου, καθώς, όπως ανέφερε, οι συνθήκες που επέβαλαν την εφαρμογή του έχουν πλέον εκλείψει.

Ο υπουργός έκανε λόγο για ένα μέτρο που «πέτυχε τον στόχο του», καθώς, όπως ανέφερε, οδήγησε σε μέση μείωση 6% σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Μάλιστα, απαντώντας σε ερωτήσεις των εκπροσώπων του Τύπου και σχολιάζοντας τις επικρίσεις για τις παρεμβάσεις στην αγορά, χαρακτήρισε το πλαφόν «ένα αγρίως παρεμβατικό, σοσιαλιστικού χαρακτήρα μέτρο», υποστηρίζοντας ωστόσο ότι εφαρμόστηκε λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιούργησε η ενεργειακή κρίση και πλέον δεν υπάρχει λόγος παράτασής του, καθώς οι διεθνείς πιέσεις υποχωρούν.

Εστιάζοντας στους 2.000 κωδικούς που ήδη έχουν μειωμένες τιμές, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι μέσα σε αυτούς περιλαμβάνονται και βασικά είδη διατροφής, ακόμη και συγκεκριμένες κατηγορίες κρεάτων. Όπως εξήγησε δε, το υπουργείο θα διαθέσει αναλυτικά στοιχεία για τη λίστα αυτών των προϊόντων.

Μπαράζ ελέγχων για να μην υπάρξει καμία αύξηση μέσα στο καλοκαίρι

«Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση τις τιμές του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντίληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση στους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία νέα αύξηση», διαβεβαίωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, διαμηνύοντας πως το στοίχημα του καλοκαιριού είναι να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα οι τιμές και δη εκείνες των 2.000 κωδικών που μειώθηκαν, χωρίς να σημειωθεί ούτε η παραμικρή ανατίμηση.

Προς αυτή την κατεύθυνση, κατέστησε σαφές πως τόσο το υπουργείο όσο και η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή θα παρακολουθούν στενά την πορεία διαμόρφωσης των τιμών μέσα στο καλοκαίρι.

«Θα παρακολουθούμε 100% την εξέλιξη των τιμών, κωδικό προς κωδικό, όλο το καλοκαίρι», δεσμεύτηκε, τονίζοντας μάλιστα πως «θα αξιολογηθεί η αξιοπιστία όλων».

Το ραντεβού του Σεπτεμβρίου για νέες μειώσεις τιμών

Η επόμενη φάση στη μάχη κατά της ακρίβειας προβλέπει τη διαμόρφωση μιας εθελοντικής συμφωνίας – μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας – η οποία θα επιτευχθεί μεταξύ κυβέρνησης, βιομηχανίας τροφίμων και οργανωμένου λιανεμπορίου και θα τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η συμφωνία θα αφορά σε σημαντικές μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά που είναι απαραίτητα για τα ελληνικά νοικοκυριά, ενώ η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή θα συμμετάσχει στην προετοιμασία της συμφωνίας.

Να σημειωθεί ωστόσο εδώ ότι η προεργασία για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας θα ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Μέχρι στιγμής, δεν έχει οριστικοποιηθεί ούτε ποια προϊόντα θα ενταχθούν στο νέο πλαίσιο, ούτε όμως και το ποσοστό των μειώσεων στις τιμές.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο, στόχος είναι οι μειώσεις τιμών να είναι «όσο το δυνατόν μεγαλύτερες», ωστόσο αυτό που κρίνει πιο σημαντικό είναι η επιλογή των προϊόντων που θα ενταχθούν στο πλαίσιο των μειώσεων να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Ήτοι να πρόκειται για βασικά προϊόντα που καταναλώνει καθημερινά το μέσο ελληνικό νοικοκυριό και όχι απλώς για έναν μεγάλο αριθμό κωδικών που θα μειωθεί η τιμή τους.