Αλλαγή γραμμής στον ΣΥΡΙΖΑ – Προχωράνε χωρίς τον Τσίπρα

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Όλο ανατροπές είναι το σκηνικό στην Κουμουνδούρου. Είναι και το DNA του κόμματος τέτοιο που τελικά αποδεικνύεται «πολύ σκληρό για να πεθάνει». Από εκεί που η περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ να κατεβάσει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα είχε αποκλειστεί, πλέον τα πράγματα αλλάζουν. Οι ανατροπές είναι συνεχείς στο πρώην κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όλα γυρίζουν πλέον γύρω από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου. Ο Νίκος Παππάς μίλησε χθες για συλλογική ηγεσία, η οποία θα καθορίσει πώς θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές.

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Το «λεπτό» σημείο της συνεδρίασης θα αφορά συνεπώς την πιθανή αντικατάσταση του Σωκράτη Φάμελλου, καθώς όλοι αναγνωρίζουν πως ο σημερινός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επανέφερε το κόμμα σε τροχιά πολιτικής μετά την περίοδο Κασσελάκη. Στον ΣΥΡΙΖΑ, όταν αναφέρονται σε συνεργασίες, μετά το «όχι» του Αλέξη Τσίπρα, μιλάνε κατά κύριο λόγο για τη Νέα Αριστερά, το ΠΡΑΤΤΩ του Νίκου Κοτζιά, αλλά και τη Λουκά Κατσέλη.

Από την πλευρά της ηγεσίας, ο Σωκράτης Φάμελλος, μέσω της αναπληρώτριας γραμματέας του κόμματος, Αναστασίας Σαπουνά, κάνει ξεκάθαρο πως η «λευκή επιταγή» που υπήρχε στον Αλέξη Τσίπρα έχει αποσυρθεί και έχουν πάρει πολύ σοβαρά το «κόκκινο φως» που άναψε ο πρώην πρωθυπουργός σε πιθανή συμπόρευση. Θεωρούν πως η στάση του είναι λανθασμένη, έτσι αποφασίζουν να προχωρήσουν.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει μια εντελώς διαφορετική τοποθέτηση στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. «Τζαρτζαρίσματα» θα υπάρχουν. Δεν σημαίνει πως η πλειοψηφία ήρθε κοντά με τη μειοψηφία ούτε πως κάποιοι βλέπουν το μέλλον του κόμματος να βρίσκεται στα χέρια του Παύλου Πολάκη. Θα ζητηθεί ο Σωκράτης Φάμελλος να λογοδοτήσει γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτή την «παλινδρόμηση» και κατά πόσο χάθηκε πολύτιμος χρόνος για την οικοδόμηση συνεργασιών.

Όλη αυτή η αλλαγή γραμμής έχει προκαλέσει νέες αντιδράσεις. Δεν είναι τυχαία η χθεσινή παραίτηση της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου. Το θέμα είναι αν αυτή την τακτική ακολουθήσουν μέσα στον Ιούλιο και βουλευτές με τη σημερινή μορφή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ να αλλάζει. Είτε με παραιτήσεις είτε με ανεξαρτητοποιήσεις. Και για αυτό σταθμός θα είναι η συνεδρίαση του κορυφαίου καθοδηγητικού οργάνου που θα πραγματοποιηθεί σε 11 ημέρες και οι νέες ισορροπίες που θα έχουν δημιουργηθεί.

Όσοι παραμείνουν μέχρι τον Σεπτέμβριο είναι σίγουρο πως θα επιλέξουν τη σιωπή, καθώς η αντιπαραθετική τακτική προς την ΕΛ.Α.Σ. δεν τους βρίσκει σύμφωνους.

- sofokleous10.gr

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