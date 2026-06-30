Βρετανία:-Ο-Στάρμερ-ανακοινώνει-επιπλέον-15-δισ.-λίρες-για-την-άμυνα

Ο απερχόμενος πλέον πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κίρ Στάρμερ, πρόκειται να ανακοινώσει επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 15 δισ. λιρών για την άμυνα, εν όψει της δημοσίευσης σήμερα του πολυαναμενόμενου σχεδίου δαπανών.

Οι αμυντικές δαπάνες του Ηνωμένου Βασιλείου θα ανέρχονται σε 80 δισ. λίρες ετησίως έως το 2029,ενώ ορισμένα οδικά και ενεργειακά έργα θα ακυρωθούν για να χρηματοδοτηθεί το σχέδιο αυτό.

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«Όταν ο κόσμος εξοπλίζεται και η επιθετικότητα αυξάνεται, ο καλύτερος τρόπος για να αποφευχθεί ο πόλεμος είναι να προετοιμαστούμε γι’ αυτόν», λέει σε σημειώσεις της ομιλίας του.

Το σχέδιο επενδύσεων στην άμυνα (DIP) θα περιλαμβάνει 5 δισ. λίρες για την ενίσχυση της χρήσης drones και αυτόνομων όπλων από τις ένοπλες δυνάμεις.

Περιλαμβάνει επίσης σχέδια για τη μετατροπή του Βασιλικού Ναυτικού σε «υβριδικό ναυτικό», με τη χρήση αυτόνομων σκαφών και τεχνητής νοημοσύνης παράλληλα με πολεμικά πλοία και αεροσκάφη, καθώς και χρηματοδότηση για έξι νέα πολεμικά πλοία.

Η ηγέτιδα των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, χαρακτηρίζει το σχέδιο ανεπαρκές και «μόλις το μισό από αυτό που οι ένοπλες δυνάμεις θεωρούν απαραίτητο», ενώ ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, λέει ότι το σχέδιο «έρχεται με καθυστέρηση και είναι υποχρηματοδοτημένο».

Με πληροφορίες από BBC