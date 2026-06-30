Βρετανία:-Σκέψεις-για-παρέμβαση-στη-συμφωνία-της-paramount-με-την-warner-bros-ύψους-110-δισεκ.-δολαρίων

Η Βρετανίδα υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι δήλωσε την Τρίτη ότι σκόπευε να παρέμβει στην προτεινόμενη εξαγορά της Warner Bros Discovery από την Paramount Skydance Corp έναντι 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επικαλούμενη ανησυχίες σχετικά με τη διατήρηση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης.

«Μετά από επικοινωνία με τα εμπλεκόμενα μέρη και ανεξάρτητη έρευνα, το υπουργείο μου απέστειλε σήμερα επιστολή στους τρέχοντες και τους προτεινόμενους ιδιοκτήτες της Warner Bros Discovery εκ μέρους μου για να τους ενημερώσει ότι σκοπεύω να παρέμβω», ανέφερε η Νάντι σε γραπτή δήλωση.

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Η Νάντι δήλωσε ότι η αξιολόγησή της επικεντρώθηκε στον αντίκτυπο στο βρετανικό κοινό, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών όπως το Channel 5, το TNT Sports, το Cartoon Network, το Nickelodeon και το CNN International, καθώς και των πλατφορμών streaming Paramount+ και HBO Max.

Πρόσθεσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης των κανόνων δημοσίου συμφέροντος ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τον αυξανόμενο ρόλο της κατ’ απαίτηση προβολής.

Η Warner Bros Discovery δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό και η Paramount δεν ήταν διαθέσιμη για σχόλια.

Η πιθανή παρέμβαση της Βρετανίας έρχεται καθώς η παγκόσμια συμφωνία έχει εγκριθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, την Αυστραλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία.

- Reuters