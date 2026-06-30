ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άντλησε περίπου 660 εκατ. ευρώ από ΑΜΚ – Σε επιλεγμένους επενδυτές οι νέες μετοχές

Πέριξ των 660 εκατ. ευρώ ήταν το ποσό που άντλησε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με τις προσφορές να φτάνουν σύμφωνα με πληροφορίες τα 3 δισ. ευρώ.

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Τελευταία ενημέρωση 19:50

Πέριξ των 660 εκατ. ευρώ ήταν το ποσό που άντλησε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με τις προσφορές να φτάνουν σύμφωνα με πληροφορίες τα 3 δισ. ευρώ.

Η προσφορά έγινε με διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book build) για την ιδιωτική τοποθέτηση νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετοχών της εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ η καθεμία, με την εισηγμένη να ζητά αρχικά 500 εκατ. ευρώ.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανέθεσε στις «Banco Santander, S.A.», «Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.» και «Morgan Stanley Europe SE» ως Παγκόσμιους Συντονιστές και, από κοινού με την «AXIA Ventures Group Ltd.», ως Συν-διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών.

Με την ολοκλήρωση και με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναμένεται να εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μέσω της έκδοσης των Νέων Μετοχών, με αποκλεισμό (κατάργηση) των δικαιωμάτων προτίμησης.

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές που θα συμμετέχουν στη διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book build), μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, η οποία δεν αποτελεί δημόσια προσφορά, και σε κάθε περίπτωση υπό την επιφύλαξη των εφαρμοστέων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 και κάθε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία.

Πού θα πάνε τα έσοδα

Τα έσοδα από την Iδιωτική Tοποθέτηση αναμένεται να ενισχύσουν την οικονομική ευελιξία της Εταιρείας και την ικανότητά της να αξιοποιεί επενδυτικές ευκαιρίες πέραν του τρέχοντος επιχειρηματικού της σχεδίου — ενισχύοντας έτσι τη θέση της ως κορυφαίου επενδυτή και διαχειριστή υποδομών με επενδυτική διαβάθμιση στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα για να υποστηρίξει τη συνεχή επέκταση της πλατφόρμας υποδομών και παραχωρήσεων της, κυρίως στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση του προσδιορισμένου επενδυτικού της προγράμματος στους τομείς των μεταφορών, του ύδατος, της ενέργειας, και άλλων συναφών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ πέραν του τρέχοντος επιχειρηματικού σχεδίου της.

Σημειώνεται ότι τόσο η Εταιρεία όσο και ο κ. Γεώργιος Περιστέρης, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Εταιρείας, έχουν αναλάβει συνήθεις υποχρεώσεις δέσμευσης μετοχών (lock-up) για διάστημα 180 ημερών από την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει τους επενδυτές σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και τα αποτελέσματα της Ιδιωτικής Τοποθέτησης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, μέσω επόμενων ανακοινώσεων.