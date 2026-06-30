ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ:-Δρομολογεί-ΑΜΚ-650-εκατ.-ευρώ

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 650 εκατ. ευρώ φέρεται να ετοιμάζει ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

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Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 650 εκατ. ευρώ φέρεται να ετοιμάζει ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο για την αύξηση κεφαλαίου της ΓΕΚΤΕΡΝΑ, συνολικού ύψους έως 650 εκατ. ευρώ θα ανοίξει μετά το κλείσιμο της αγοράς και θα γίνει με παραίτηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων. Στο πλαίσιο της ΑΜΚ θα εκδοθούν νέες μετοχές.