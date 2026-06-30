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    Tuesday, June 30
    ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ:-Δρομολογεί-ΑΜΚ-650-εκατ.-ευρώ
    ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Δρομολογεί ΑΜΚ 650 εκατ. ευρώ

    ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Δρομολογεί ΑΜΚ 650 εκατ. ευρώ

    By Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read

    Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 650 εκατ. ευρώ φέρεται να ετοιμάζει ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

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    Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 650 εκατ. ευρώ φέρεται να ετοιμάζει ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

    Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο για την αύξηση κεφαλαίου της ΓΕΚΤΕΡΝΑ, συνολικού ύψους έως 650 εκατ. ευρώ θα ανοίξει μετά το κλείσιμο της αγοράς και θα γίνει με παραίτηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων. Στο πλαίσιο της ΑΜΚ θα εκδοθούν νέες μετοχές.

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