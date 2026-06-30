Γερμανικό-«nein»-στο-Πολυετές-Δημοσιονομικό-Πλαίσιο:-Ζητά-«ψαλίδι»-400-δισ.-ευρώ

Το είχε πει ο Φρίντριχ Μερτς για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο στη Σύνοδο Κορυφής: «Το ποσό είναι πολύ μεγάλο. Πρέπει να το ξαναδούμε». Το Βερολίνο ζητά περικοπή 400 δισ. ευρώ στον ύψους 2 τρισ. προτεινόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προειδοποιώντας ότι τα τρέχοντα σχέδια είναι «αβάσταχτα οικονομικά», σύμφωνα με εσωτερικό κυβερνητικό έγγραφο που είδε το Reuters την Τρίτη.

Η έντονη αντίθεση της Γερμανίας σηματοδοτεί μια δύσκολη μάχη μπροστά , με το Βερολίνο να προειδοποιεί στο έγγραφο ότι «όπως έχει διαμορφωθεί (ο προϋπολογισμός), μια συμφωνία είναι αδύνατη».

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Η Γερμανία ανησυχεί για την προτεινόμενη κλίμακα του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού, στον οποίο γίνεται μεγάλη αύξηση συγκριτικά με τα 1,3 τρισ. ευρώ της περιόδου 2021-2027.

Το Βερολίνο υποστηρίζει ότι ακόμη και με την προτεινόμενη περικοπή των 400 δισ. ευρώ, ο προϋπολογισμός θα είναι ακόμα 27% μεγαλύτερος από τον τρέχοντα, ωθώντας την ετήσια συνεισφορά της Γερμανίας σε πάνω από 50 δισεκατομμύρια ευρώ (σ.σ. η Γερμανία είναι μεγαλύτερος καθαρός συνεισφέρων στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προέτρεψε τα κράτη μέλη να επιτύχουν μια συμφωνία φέτος για να διασφαλιστεί η βεβαιότητα σχεδιασμού πριν από την έναρξη ισχύος του προϋπολογισμού τον Ιανουάριο του 2028, ειδικά ενόψει σημαντικών εκλογών που επίκεινται στη Γαλλία, την Πολωνία και την Ιταλία το 2027.

– - Reuters