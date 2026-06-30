Δένδιας-από-την-Ποντγκόριτσα:-Η-Ελλάδα-υποστηρίζει-την-προοπτική-ένταξης-του-Μαυροβουνίου-στην-ΕΕ

Η Ελλάδα υποστηρίζει ολόψυχα την προοπτική ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε ήδη εταίροι, συνεργαζόμαστε στο ΝΑΤΟ. Επίσης, υπάρχει μεγάλη συνεργασία μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεών μας, ειδικά στον τομέα της εκπαίδευσης, αλλά και σε άλλα πεδία.

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Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, στο Μαυροβούνιο.

Όπως ανακοινώθηκε, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον ομόλογό του, Ντράγκαν Κράποβιτς. Κατά την κατ’ ιδίαν συνάντηση και τις διευρυμένες συνομιλίες, οι οποίες διεξήχθησαν στο υπουργείο Άμυνας του Μαυροβουνίου στην Ποντγκόριτσα, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης και την περαιτέρω ενίσχυση των αμυντικών σχέσεων Ελλάδας-Μαυροβουνίου.

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε επίσης στη σημασία που δίνει η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.

«Υποστηρίζουμε σθεναρά την ευρωπαϊκή πορεία του Μαυροβουνίου. Είμαστε επίσης πολύ χαρούμενοι που οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης επιπλέον διαπραγματευτικών κεφαλαίων, έλαβαν χώρα τον Ιούνιο. Θα χαρούμε να δούμε το Μαυροβούνιο να εντάσσεται στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το συντομότερο δυνατόν» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Η Ελλάδα, μέσω της «Ατζέντας της Θεσσαλονίκης», ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας «υποστηρίζει την ένταξη των Βαλκανίων και ειδικότερα των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Και συνέχισε: «Πιστεύουμε ότι αυτό αποτελεί επένδυση όχι μόνο στην ευημερία, αλλά και στη σταθερότητα και την ασφάλεια. Και η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι σταθερή και ασφαλής όσο τα Δυτικά Βαλκάνια δεν αποτελούν μέρος της. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ”τρύπες” σε αυτήν την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική».

Μιλώντας για τη μεταρρύθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, την «Ατζέντα 2030», επισήμανε: «Είμαστε πολύ ευτυχείς να τη μοιραστούμε. Να μοιραστούμε τι κάνουμε και γιατί. Τη θεωρούμε επίσης επένδυση τόσο στην υπάρχουσα συνεργασία μας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ όσο και στη μελλοντική μας συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε ότι η ασφάλεια εντός της Ευρώπης αποτελεί κοινή προσπάθεια».

«Υπάρχουν προκλήσεις που προέρχονται από τα κράτη, αλλά και από διάφορους κακόβουλους παράγοντες. Επομένως, αν δεν συνεργαστούμε, οι κοινωνίες και οι χώρες μας δεν μπορούν να είναι ασφαλείς» συμπλήρωσε.

Για το οικοσύστημα καινοτομίας που δημιουργεί η Ελλάδα, μέσω του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), ανέλυσε: «Είμαστε απολύτως ανοιχτοί και πρόθυμοι να συνεργαστούμε μαζί σας σε αυτό το θέμα».

«Είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Μαυροβουνίου θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και αυτό θα είναι προς όφελος και των δύο χωρών μας, προς όφελος των δύο κοινωνιών μας, αλλά και προς όφελος της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ευρώπη» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Κλείνοντας, ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε για τη φιλοξενία και συμπλήρωσε απευθυνόμενος στον ομόλογό του: «Θα χαρώ να σας υποδεχθώ στην Αθήνα».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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