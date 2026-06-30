Εγνατία Οδός: Σε αναμονή η λύση για τα βυτιοφόρα – Το ευρωπαϊκό «αγκάθι» στις σήραγγες και οι επιπτώσεις στην αγορά καυσίμων

Η μη πιστοποίηση των σηράγγων της Εγνατίας για επικίνδυνα φορτία έχει φέρει σε αδιέξοδο τις μεταφορές καυσίμων, με τον κλάδο να ζητά νυχτερινή διέλευση των βυτιοφόρων. Η πρόταση βρίσκεται υπό αξιολόγηση, ενώ οι εταιρείες προειδοποιούν για αυξημένο κόστος, καθυστερήσεις και κινδύνους οδικής ασφάλειας.

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Η μη πιστοποίηση των σηράγγων της Εγνατίας Οδού για τη διέλευση οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία έχει ανοίξει ένα νέο μέτωπο για την αγορά καυσίμων, με τον κλάδο να προειδοποιεί για αυξημένο κόστος, καθυστερήσεις στις παραδόσεις και ζητήματα οδικής ασφάλειας. Ενώ το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξετάζει πρόταση για νυχτερινή διέλευση των βυτιοφόρων, οι εταιρείες αναμένουν ακόμη την οριστική λύση.

Το ζήτημα που έχει προκύψει με τη διέλευση βυτιοφόρων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία από τις σήραγγες της Εγνατίας Οδού επανέφερε τη Δευτέρα ο πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ, Γιάννης Αληγιζάκης, στο περιθώριο της παρουσίασης της έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την παραβατικότητα στα καύσιμα. Η υπόθεση συνδέεται με την έναρξη της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού στα τέλη του 2025 και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού και εθνικού πλαισίου για την ασφάλεια των σηράγγων, σύμφωνα με το οποίο οι σήραγγες πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένη πιστοποίηση προκειμένου να επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, η αγορά αναμένει την τελική απόφαση του υπουργείου για το πώς θα πραγματοποιούνται οι συγκεκριμένες μεταφορές.

Όπως ανέφερε ο κ. Αληγιζάκης, η παραχωρησιούχος εταιρεία έχει ενημερώσει τις εταιρείες του κλάδου ότι, λόγω της μη πιστοποίησης των σηράγγων για τη συγκεκριμένη κατηγορία μεταφορών, από τα τέλη του 2025 δεν επιτρέπεται η διέλευση βυτιοφόρων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία από τα συγκεκριμένα τμήματα της Εγνατίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εναλλακτικές διαδρομές δημιουργούν δύο σοβαρά προβλήματα. Από τη μία αυξάνουν σημαντικά τον χρόνο παράδοσης και το κόστος μεταφοράς, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον εφοδιασμό περιοχών όπως τα Ιωάννινα, και από την άλλη εγείρουν ζητήματα οδικής ασφάλειας, καθώς τα βυτιοφόρα αναγκάζονται να κινούνται σε δυσκολότερο και πιο επικίνδυνο οδικό δίκτυο αντί να διέρχονται από έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο.

Ο πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ σημείωσε ότι οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Βυτιοφορέων, έχουν καταθέσει στο υπουργείο πρόταση να επιτρέπεται η διέλευση των βυτιοφόρων από τις σήραγγες κατά τις νυχτερινές ώρες, περίπου από τη 1:00 έως τις 3:00, με προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των υπόλοιπων οχημάτων, ώστε οι μεταφορές να πραγματοποιούνται με ασφάλεια έως ότου ολοκληρωθεί η πιστοποίηση των σηράγγων. Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση και ο κλάδος αναμένει την απάντηση του υπουργείου.

Στην πράξη, η εκκρεμότητα δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα των καυσίμων, καθώς οι εταιρείες καλούνται να σχεδιάζουν τις μεταφορές τους χωρίς να γνωρίζουν ποιο καθεστώς θα ισχύσει οριστικά. Η χρήση εναλλακτικών οδικών αξόνων συνεπάγεται μεγαλύτερες αποστάσεις, αυξημένη κατανάλωση καυσίμων, περισσότερες εργατοώρες και υψηλότερο κόστος μεταφοράς, ενώ ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις στον εφοδιασμό περιοχών της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα, η κίνηση βυτιοφόρων σε παλαιότερο και πιο απαιτητικό οδικό δίκτυο εντείνει τις ανησυχίες του κλάδου για την οδική ασφάλεια, γεγονός που αποτελεί βασικό επιχείρημα υπέρ μιας προσωρινής λύσης για τη διέλευσή τους από τις σήραγγες κατά τις νυχτερινές ώρες.