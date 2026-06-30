ΕΛΓΑ:-Καταβλήθηκαν-1,2-εκατ.-ευρώ-σε-441-δικαιούχους-για-τις-ζημιές-από-πυρκαγιές-του-2022

Στην καταβολή αποζημιώσεων, ύψους 1.215.047,31 ευρώ, προς 441 δικαιούχους, προχώρησε ο ΕΛΓΑ.

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Στην καταβολή αποζημιώσεων, ύψους 1.215.047,31 ευρώ, προς 441 δικαιούχους, προχώρησε ο ΕΛΓΑ, για την αποκατάσταση ζημιών που υπέστησαν πληγείσες αγροτικές εκμεταλλεύσεις από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το 2022 σε διάφορες περιφερειακές ενότητες της χώρας.

Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη στήριξη των πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με τη συγκεκριμένη πληρωμή συνεχίζεται η στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές, με στόχο την αποκατάσταση της παραγωγικής τους δραστηριότητας και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

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