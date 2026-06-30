ΕΛΕΤΑΕΝ:-Τρεις-συνθήκες-για-τη-συνέχιση-της-ενεργειακής-μετάβασης-με-βιώσιμο-τρόπο

Η αιολική ενέργεια είναι το θεμέλιο του ηλεκτρικού κάθετου διαδρόμου που θα τοποθετήσει μόνιμα την πατρίδα μας στο κέντρο των εξελίξεων στην ήπειρό μας.

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«Πακέτο» προτάσεων για την συνέχιση της ενεργειακής μετάβασης, με έμφαση στα θέματα της αιολικής ενέργειας παρουσίασε σήμερα η διοίκηση της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν αλλαγές στο σχέδιο για το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ, διόρθωση του θεσμικού πλαισίου και αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.

«Η Αιολική Ενέργεια είναι φθηνή, εγχώρια, καθαρή και δημιουργεί δουλειές και ανάπτυξη. Ταυτόχρονα βοηθά την Ελλάδα να γίνει σταδιακά μόνιμος καθαρός εξαγωγός πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτό είναι στρατηγικό πλεονέκτημα της χώρας. Η αιολική ενέργεια είναι το θεμέλιο του ηλεκτρικού κάθετου διαδρόμου που θα τοποθετήσει μόνιμα την πατρίδα μας στο κέντρο των εξελίξεων στην ήπειρό μας. Για να απολαύσουμε όμως αυτά τα οφέλη απαιτούνται συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές», αναφέρει η ΕΛΕΤΑΕΝ.

Σε σχέση με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο που τέθηκε πρόσφατα σε διαβούλευση, η ΕΛΕΤΑΕΝ αναφέρει ότι αποκλείει την ανάπτυξη αιολικών πάρκων στο 61 % της επικράτειας στο οποίο περιλαμβάνονται και οι περιοχές με το υψηλότερο αιολικό δυναμικό. Η Ένωση ζητά πριν ληφθούν οριστικές αποφάσεις να εκπονηθεί αναλυτική και ανεξάρτητη εκτίμηση των επιπτώσεων που θα έχουν οι νέοι περιορισμοί σε κρίσιμες παραμέτρους όπως είναι οι λογαριασμοί ρεύματος, η ενεργειακή ανεξαρτησία, οι εκπομπές CO2 κλπ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ, με τις προβλέψεις του ΕΧΠ η επίτευξη των κλιματικών στόχων θα σημάνει αύξηση του κόστους παραγωγής κατά 27 % κατά μέσο όρο καθώς θα χρειαστεί να εγκατασταθούν περισσότερες ανεμογεννήτριες στις περιοχές όπου θα επιτρέπεται στο μέλλον. Η Ένωση αναφέρει ακόμη τον κίνδυνο έντασης των αντιδράσεων στις περιοχές αυτές καθώς, για παράδειγμα, απομένουν μόνο 11 νησιά στα οποία θα επιτρέπεται στο εξής η εγκατάσταση ΑΠΕ.

Ως προς το θεσμικό πλαίσιο η ΕΛΕΤΑΕΝ ζητά ουσιαστική και όχι προσχηματική εφαρμογή της αδειοδοτικής νομοθεσίας, προώθηση της αποθήκευσης ενέργειας και της ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων, απλοποίηση της ανανέωσης παλαιών αιολικών πάρκων.

Τέλος επισημαίνεται η ανάγκη αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης σε σχέση με τις ΑΠΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΕΤΑΕΝ αναφέρει:

«Πριν από δύο περίπου εβδομάδες, στις 15 Ιουνίου, ο πλανήτης εόρτασε την Αιολική Ενέργεια. Πρόκειται για μια εορτή που έχουν θεσπίσει τα όργανα της παγκόσμιας κοινότητας της Αιολικής Ενέργειας, μέλος της οποίας είναι η ΕΛΕΤΑΕΝ. Και έχουμε αρκετούς λόγους να γιορτάζουμε: η Αιολική Ενέργεια είναι φθηνή, εγχώρια, καθαρή και δημιουργεί δουλειές και ανάπτυξη.

Ταυτόχρονα βοηθά την Ελλάδα να γίνει σταδιακά μόνιμος καθαρός εξαγωγός πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτό είναι στρατηγικό πλεονέκτημα της χώρας. Η αιολική ενέργεια είναι το θεμέλιο του ηλεκτρικού κάθετου διαδρόμου που θα τοποθετήσει μόνιμα την πατρίδα μας στο κέντρο των εξελίξεων στην ήπειρό μας.

Για να απολαύσουμε όμως αυτά τα οφέλη απαιτούνται συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Σε αυτές αναφέρθηκαν οι εκπρόσωποι της ΕΛΕΤΑΕΝ κατά τη διάρκεια ενημερωτικής συνάντησής τους με δημοσιογράφους. Ειδικότερα, αναφέρθηκαν σε τρεις κομβικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά:

1. Μεγάλη βελτίωση στο σχέδιο του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ που παρουσιάστηκε από το ΥΠΕΝ.

Το σχέδιο αυτό αποκλείει τα νέα αιολικά πάρκα από το 61% της επικράτειας, που περιλαμβάνει τις πιο ανεμώδεις περιοχές της χώρας. Έτσι θα επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην εθνική οικονομία και τους καταναλωτές, αφού εκτιμάται ότι μειώνει κατά 29% την μέση παραγωγικότητα των νέων αιολικών πάρκων στην ηπειρωτική χώρα. Ως αποτέλεσμα:

αυξάνει κατά 27% το μέσο κόστος παραγωγής ενέργειας από τα νέα αιολικά πάρκα στην ηπειρωτική χώρα,

θα απαιτηθούν 29% περισσότερες τυπικές νέες ανεμογεννήτριες σε σχέση με όσες θα αρκούσαν χωρίς τους νέους περιορισμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα. Αναλόγως, θα απαιτηθούν περισσότερες επεμβάσεις στο χώρο για τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές.

Οι εκπρόσωποι της ΕΛΕΤΑΕΝ αναφέρθηκαν αναλυτικά στην ανάγκη, πριν από οποιαδήποτε απόφαση, το ΥΠΕΝ να εκπονήσει μια αναλυτική, ακριβή και ανεξάρτητη εκτίμηση των ποσοτικών επιπτώσεων που θα έχουν οι νέοι περιορισμοί σε κρίσιμες παραμέτρους όπως είναι οι λογαριασμοί ρεύματος, η ενεργειακή ανεξαρτησία, οι εκπομπές CO2 κλπ.

2. Σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για την αιολική ενέργεια.

Η Πολιτεία καλείται να εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα περιλαμβάνει:

2.1. Ουσιαστική και όχι απλά προσχηματική, εφαρμογή της αδειοδοτικής νομοθεσίας από τις γνωμοδοτούσες υπηρεσίες. Το κεντρικό κράτος πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, να διασφαλίσει την εφαρμογή της νομοθεσίας και να ενσωματώσει πλήρως την ευρωπαϊκή Οδηγία για τις ΑΠΕ στην εθνική έννομη τάξη. Μέρος αυτής της παρέμβασης αποτελεί και η διόρθωση του σχεδίου ΕΧΠ.

Αυτό θα επιτρέψει την ανάπτυξη μιας κρίσιμης μάζας ώριμων αιολικών επενδύσεων που σήμερα λείπει και αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία όλων των επόμενων μέτρων.

2.2. Αποκατάσταση της τεχνολογικής ισορροπίας στο ενεργειακό μείγμα, που έχει διαταραχθεί. Για αυτό χρειάζεται μεγάλη αύξηση της αιολικής ενέργειας στο μείγμα.

2.3. Προώθηση με απλές διαδικασίες της ριζικής ανανέωσης (repowering) των παλαιών αιολικών πάρκων, ώστε να συνεχίσει με βέλτιστο τρόπο η αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού στις θέσεις αυτές.

2.4. Νέο σχήμα διαγωνισμών για νέα αιολικά πάρκα με σαφές και προ-ανακοινωμένο χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα έτη.

2.5. Προώθηση της αποθήκευσης ενέργειας ώστε, σε συνδυασμό με την αναγκαία, μεγάλη αύξηση αιολικής ενέργειας, να συνεχισθεί η ενεργειακή μετάβαση με μειωμένες περικοπές ενέργειας.

2.6. Αντιμετώπιση των καθυστερήσεων και θεσμικών εκκρεμοτήτων για την υπεράκτια αιολική ενέργεια. Συνδυασμός της, με μια σύγχρονη βιομηχανική πολιτική και πολιτική καινοτομίας ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη για τη χώρα.

3. Ριζική αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και διασποράς ανακριβειών και σκόπιμων ψευδών ειδήσεων για τις ΑΠΕ (fake news).

Η παραπληροφόρηση γύρω από τις ΑΠΕ δεν αποτελεί μόνο πρόβλημα του ενεργειακού κλάδου, αλλά ευρύτερο ζήτημα της κοινωνίας. Το διακύβευμα για φθηνή, καθαρή ενέργεια και ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια είναι πολύ σπουδαίο για την Ελλάδα, και απαιτεί πιο ενεργές πρωτοβουλίες από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, όπως δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης της κριτικής ικανότητας από μικρή ηλικία.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ συνεχίζει, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, τις προσπάθειες ενημέρωσης και αποδόμησης των fake news με ενημερωτικές δράσεις και πρωτοβουλίες, κυρίως στο διαδίκτυο. Επιπλέον, η ΕΛΕΤΑΕΝ παρουσίασε τη στρατηγική της για την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε όλες τις ηλικίες.

Αυτές είναι οι τρεις βασικές συνθήκες για τη συνέχιση της ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα με βιώσιμο τρόπο προς όφελος της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος».