Ελλάκτωρ:-Πληρωμή-καθαρού-υπολοίπου-μερίσματος-0,0475-ευρώ-ανά-μετοχή

Από Δευτέρα, 20.07.2026 (ex-dividend date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο EURONEXT ATHENS χωρίς το δικαίωμα στο υπόλοιπο μερίσματος για τη χρήση 2025.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Καθαρό υπόλοιπο μέρισμα για τη χρήση 2025 0,0475 ευρώ ανά μετοχή θα καταβάλει η Ελλάκτωρ. Οι ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος δεν δικαιούνται μέρισμα και το σχετικό ποσό θα προσαυξήσει το μέρισμα των λοιπών δικαιούχων μετόχων, σύμφωνα με τον νόμο και τον Κανονισμό Λειτουργίας του EURONEXT ATHENS.

Ελλάκτωρ: Προχωρά ο επιχειρηματικός μετασχηματισμός

Από Δευτέρα, 20.07.2026 (ex-dividend date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο EURONEXT ATHENS χωρίς το δικαίωμα στο υπόλοιπο μερίσματος για τη χρήση 2025. Δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2025 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη, 21.07.2026 (record date). Η πληρωμή του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2025 στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 24.07.2026 (payment date), από «ALPHA BANK Α.Ε.» ως ακολούθως:

Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας και τις σχετικές αποφάσεις της Euronext Securities Athens. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου καταστημάτων της «ALPHA BANK AE.» για πέντε (5) έτη από τη λήξη του τρέχοντος έτους (δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2031).

Διευκρινίζεται στους κ.κ. μετόχους ότι: