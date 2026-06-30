ΕΣΠ:-Η-αντιμετώπιση-της-ακρίβειας-απαιτεί-στήριξη-της-αγοραστικής-δύναμης-και-του-συνόλου-του-ελληνικού-εμπορίου

Όπως αναφέρει, η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο η συγκράτηση των τιμών, αλλά κυρίως η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η προσπάθεια αντιμετώπισης της ακρίβειας δεν μπορεί να περιορίζεται σε συμφωνίες που αφορούν μόνο ένα τμήμα της αγοράς, καθώς το ελληνικό λιανεμπόριο είναι πολύ ευρύτερο, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς παίρνοντας θέση για το πρόβλημα που ταλανίζει την αγορά αλλά και τους καταναλωτές, επισημαίνοντας πως χιλιάδες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις σε κάθε γειτονιά και σε κάθε πόλη δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη.

Όπως αναφέρει, η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο η συγκράτηση των τιμών, αλλά κυρίως η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς χαιρετίζει κάθε πρωτοβουλία που μπορεί να συμβάλει στη συγκράτηση των τιμών και στην ανακούφιση των ελληνικών νοικοκυριών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου το κόστος ζωής εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία των πολιτών.

Ωστόσο, η προσπάθεια αντιμετώπισης της ακρίβειας δεν μπορεί να περιορίζεται σε συμφωνίες που αφορούν μόνο ένα τμήμα της αγοράς. Το ελληνικό λιανεμπόριο είναι πολύ ευρύτερο. Χιλιάδες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις σε κάθε γειτονιά και σε κάθε πόλη δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη, απορροφώντας σημαντικές αυξήσεις κόστους και προσφέροντας ποιοτικά προϊόντα, ανταγωνιστικές τιμές και προσωπική εξυπηρέτηση.

Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο η συγκράτηση των τιμών, αλλά κυρίως η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. Όσο το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών παραμένει πιεσμένο, τόσο οι οικογένειες θα δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα συνεχίζουν να λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς καλεί την Πολιτεία να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αγορά, η οποία θα περιλαμβάνει :

●ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών,

●ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων ανατιμήσεων,

●ίσους όρους ανταγωνισμού για όλες τις μορφές λιανεμπορίου και

●μέτρα που θα στηρίζουν έμπρακτα τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Οι τοπικές αγορές διαθέτουν χιλιάδες επιχειρήσεις που προσφέρουν ποικιλία, ποιότητα, ανταγωνιστικές τιμές και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Αποτελούν δε, διαχρονικά τον φυσικό σύμμαχο του καταναλωτή και συμβάλλουν καθοριστικά τόσο στην τοπική ανάπτυξη όσο και στην κοινωνική συνοχή.

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι υπόθεση όλων και απαιτεί πολιτικές που θα στηρίζουν ταυτόχρονα τον καταναλωτή και το σύνολο της πραγματικής οικονομίας.