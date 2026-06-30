Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο μήνα με ισχυρή άνοδο σε τεχνολογία – Κέρδη 10% για Stoxx στο τρίμηνο

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν την Τρίτη 30/6 σε θετικό έδαφος, με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγάλα χρηματιστήρια της περιοχής να καταγράφουν κέρδη.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε την τελευταία συνεδρίαση του Ιουνίου με άνοδο 0,88% στις 641,72 μονάδες. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης έκλεισε το τρίμηνο με άνοδο – το τρίτο κατά σειρά – και κέρδισε 10% στο τρίμηνο, η ισχυρότερη επίδοσή του από τον Οκτώβριο του 2020.

Θετικά έκλεισαν και οι κυριότεροι ευρωπαϊκοί δείκτες: Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,12% στις 10.497,12 μονάδες, στο Παρίσι ο CAC 40 σημείωσε άνοδο 0,44% στις 8.403,99 μονάδες, στη Φρανκφούρτη ο DAX κέρδισε 1,43% στις 24.979,25 μονάδες, στο Μιλάνο ο FTSE MIB έκλεισε επίσης υψηλότερα κατά 1,01% στις 51.682,43 μονάδες, ενώ θετικό ήταν το κλείσιμο και για τον Ισπανικό ΙΒΕΧ με κέρδη 0,37% στις 19.458,70 μονάδες.

Την άνοδο στις ευρωπαϊκές αγορές οδήγησαν κυρίως οι τεχνολογικές μετοχές, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 2,5%, ενώ τα βιομηχανικά αγαθά κατέγραψαν άνοδο 2,01% και ο κλάδος των πρώτων υλών ενισχύθηκε κατά 1,7%.

Διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας: Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να φτάσει το 3,2%

Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, δήλωσε ότι ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να αυξηθεί έως το 3,2% πριν αρχίσει να αποκλιμακώνεται.

Μιλώντας στο CNBC και στη δημοσιογράφο Σάρα Άιζεν, στο φόρουμ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Σίντρα της Πορτογαλίας, ο Μπέιλι χαρακτήρισε «ιδιαίτερα απογοητευτικό» το γεγονός ότι η Τράπεζα της Αγγλίας δεν έχει ακόμη επιτύχει τον στόχο του 2%, καθώς ο τελευταίος ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,8% τον Μάιο.

Η Τράπεζα της Αγγλίας είχε νωρίτερα μέσα στον μήνα ψηφίσει με 7-2 υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στο 3,75%. Η κεντρική τράπεζα βρίσκεται αντιμέτωπη με το δύσκολο έργο της αντιμετώπισης του αυξανόμενου πληθωρισμού, ο οποίος έχει ενισχυθεί από την αύξηση του κόστους ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να στηρίξει την υποτονική οικονομική ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου.