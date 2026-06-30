Η Ελλάδα στις πιο ευάλωτες οικονομίες του ανεπτυγμένου κόσμου απέναντι στον επίμονο πληθωρισμό

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πλέον ευάλωτες χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου ως προς τον κίνδυνο διατήρησης υψηλού πληθωρισμού, ακόμη και μετά την αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας που ακολούθησε την ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν.

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Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από πρόσφατη ανάλυση της BMI, του ερευνητικού και αναλυτικού βραχίονα του ομίλου Fitch, και επιβεβαιώνει ανησυχίες που διατυπώνονται ήδη από οικονομικούς αναλυτές στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την εκτίμηση της BMI, ο πληθωρισμός δεν αναμένεται να επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα, δηλαδή κοντά στο 3% του Φεβρουαρίου, πριν από τον Απρίλιο του επόμενου έτους.

Πίσω από την εμμονή των τιμών σε υψηλά επίπεδα βρίσκονται, σύμφωνα με τις σχετικές αναλύσεις, η υπερβάλλουσα ζήτηση σε σχέση με τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, αλλά και βαθύτερα δομικά προβλήματα της ελληνικής αγοράς. Στρεβλώσεις, περιορισμένος ανταγωνισμός και ολιγοπωλιακές συνθήκες σε κρίσιμους κλάδους επιτρέπουν σε επιχειρήσεις να διατηρούν υψηλά περιθώρια κέρδους, μετακυλίοντας ευκολότερα το αυξημένο κόστος στους καταναλωτές.

Το αποτέλεσμα είναι ότι οι υψηλές τιμές εξακολουθούν να πιέζουν έντονα τα νοικοκυριά, ιδίως τα χαμηλότερα και μεσαία εισοδηματικά στρώματα. Η ακρίβεια παραμένει έτσι ένα από τα δυσκολότερα οικονομικά και πολιτικά προβλήματα για την κυβέρνηση, ιδίως ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Τον Μάιο, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 4,9%, έναντι 3,2% στην Ευρωζώνη. Η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ότι ο ετήσιος δείκτης θα κινηθεί φέτος κατά μέσο όρο στο 3,8%, από 2,9% το 2025, προτού υποχωρήσει στο 2,6% το 2027. Αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις εαρινές προβλέψεις της, εκτιμούσε τον φετινό πληθωρισμό στο 3,7%, με υποχώρηση στο 2,4% το 2027.

Σύμφωνα με την ανάλυση της BMI, στις ανεπτυγμένες οικονομίες οι δευτερογενείς επιπτώσεις από την άνοδο των τιμών της ενέργειας, δηλαδή η διάχυση του κόστους σε προϊόντα και υπηρεσίες, ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο διάστημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες πιέσεις για μισθολογικές αυξήσεις και σε ενίσχυση των πληθωριστικών προσδοκιών.

Η Ελλάδα εμφανίζεται ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε αυτόν τον κίνδυνο. Ένας βασικός λόγος είναι το λεγόμενο θετικό παραγωγικό κενό, δηλαδή η ύπαρξη ζήτησης που υπερβαίνει τις παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας. Σύμφωνα με τη BMI, η Ελλάδα διαθέτει το μεγαλύτερο θετικό παραγωγικό κενό μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών που εξετάζει η μελέτη.

Η ζήτηση παραμένει ισχυρή, ενισχυόμενη από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, την αυξημένη τουριστική δραστηριότητα, τις μισθολογικές αυξήσεις, αλλά και την παραοικονομία. Αυτοί οι παράγοντες τροφοδοτούν την κατανάλωση και τις επενδύσεις, όμως ταυτόχρονα ασκούν ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τη διάρκεια των πληθωριστικών πιέσεων στην Ελλάδα σε σύγκριση με τους εταίρους της στην Ευρωζώνη, ο Τζέιμς Μπένετ, ανώτερος αναλυτής της BMI, εκτιμά ότι ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών θα υποχωρήσει ελαφρώς τον Ιούνιο και τον Ιούλιο από το 4,9% του Μαΐου. Η αποκλιμάκωση αυτή συνδέεται κυρίως με την ανακούφιση στις τιμές του Brent, μετά την επαναφορά της ομαλότητας στα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, η υποχώρηση δεν αναμένεται να είναι άμεση ούτε θεαματική. Όπως επισημαίνει ο ίδιος, ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα σταθεροποιηθεί σε ακόμη αυξημένα επίπεδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους και θα πλησιάσει εκ νέου το προπολεμικό επίπεδο του 3% περίπου τον Απρίλιο του 2027.

Το επίπεδο αυτό παραμένει αισθητά υψηλότερο σε σχέση με τις οικονομίες του πυρήνα της Ευρωζώνης. Η BMI το αποδίδει στον συνδυασμό θετικού παραγωγικού κενού και λιγότερο αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής, παράγοντες που μπορούν να συντηρήσουν επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Ανάλογες επισημάνσεις κάνουν και οικονομολόγοι στην Ελλάδα, καθώς και η Τράπεζα της Ελλάδος. Η υπερβάλλουσα ζήτηση ενισχύει την τιμολογιακή δύναμη των επιχειρήσεων, ιδίως σε αγορές όπου ο ανταγωνισμός είναι περιορισμένος. Όταν η προσφορά δεν μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στη ζήτηση, οι επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερο περιθώριο να αυξάνουν ή να διατηρούν υψηλές τιμές.

Στην Τράπεζα της Ελλάδος υπογραμμίζουν ότι απαιτούνται διαρθρωτικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση του ανταγωνισμού σε κλάδους που χαρακτηρίζονται από ολιγοπωλιακές συνθήκες. Παράλληλα, θεωρείται κρίσιμη η άρση εμποδίων εισόδου σε αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να περιοριστεί η δυνατότητα υπερτιμολόγησης και να ενισχυθεί η παραγωγική βάση της οικονομίας.

Στην Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος, την οποία κατέθεσε στη Βουλή ο διοικητής Γιάννης Στουρνάρας, επισημαίνεται ότι τα επιχειρηματικά κέρδη επανήλθαν το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς ως βασικός παράγοντας ανόδου του πληθωρισμού. Η εξέλιξη αυτή θυμίζει την περίοδο έως τα μέσα του 2023, όταν οι επιχειρήσεις μετακυλούσαν σημαντικό μέρος του αυξημένου κόστους στους καταναλωτές.

Η Τράπεζα της Ελλάδος τονίζει ότι σε κλάδους με χαμηλό βαθμό ανταγωνισμού, υπερβάλλουσα ζήτηση και περιορισμένη προσφορά, η τιμολογιακή δύναμη των επιχειρήσεων ενισχύεται. Αυτό σημαίνει ότι η ακρίβεια δεν είναι μόνο αποτέλεσμα εξωτερικών σοκ, όπως η ενέργεια, αλλά και εγχώριων δομικών αδυναμιών.

Οι επενδύσεις αποτελούν τη μεσοπρόθεσμη απάντηση στο πρόβλημα του θετικού παραγωγικού κενού, καθώς αυξάνουν τις παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας. Ωστόσο, μέχρι να ολοκληρωθούν και να αποδώσουν σε επίπεδο προσφοράς, λειτουργούν προσωρινά προς την αντίθετη κατεύθυνση, ενισχύοντας τη ζήτηση και, κατ’ επέκταση, τις πληθωριστικές πιέσεις.

Υπό αυτή την έννοια, ο πληθωρισμός μπορεί να θεωρηθεί εν μέρει ως παράπλευρη απώλεια της προσπάθειας αναπτυξιακής σύγκλισης της Ελλάδας με την υπόλοιπη Ευρώπη. Όπως επισημαίνουν οικονομικοί αναλυτές, ο υψηλός πληθωρισμός αντανακλά και το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα «θερμή», δηλαδή αναπτύσσεται με ισχυρούς ρυθμούς, δημιουργώντας υψηλότερα κέρδη και μισθολογικές αυξήσεις.

Αυτό, όμως, δεν αναιρεί το κοινωνικό κόστος. Για τα ευάλωτα νοικοκυριά, η διαπίστωση ότι η οικονομία κινείται δυναμικά δεν προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση όταν οι τιμές σε τρόφιμα, ενοίκια, υπηρεσίες και βασικά αγαθά παραμένουν υψηλές.

Ο Τζέιμς Μπένετ εκτιμά ότι η ισχυρή αύξηση των επενδύσεων στην Ελλάδα κινείται ήδη προς τη σωστή κατεύθυνση. Αν και τα θετικά παραγωγικά κενά θεωρούνται γενικά προβληματικά, επειδή τροφοδοτούν υπερβάλλοντα πληθωρισμό, η BMI θεωρεί ότι η σημερινή αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας έχει υγιή χαρακτηριστικά, καθώς στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις επενδύσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κυβερνητικές παρεμβάσεις συμβάλλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Για να μπορέσει η ελληνική οικονομία να συγκλίνει ταχύτερα με τους εταίρους της στην Ευρωζώνη σε όρους μεγέθους και ανάπτυξης, μια ελεγχόμενη περίοδος θετικού παραγωγικού κενού μπορεί να θεωρηθεί αναπόφευκτη.

Η Ελλάδα, πάντως, δεν κατατάσσεται στις ευάλωτες χώρες μόνο λόγω της ισχυρής ζήτησης. Η BMI επισημαίνει και άλλους παράγοντες, όπως η υποχώρηση της ανεργίας σε επίπεδα χαμηλά σε σχέση με τον μακροχρόνιο μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας και η αυξημένη στενότητα στην αγορά εργασίας. Οι συνθήκες αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω μισθολογικές πιέσεις.

Παράλληλα, η δημοσιονομική πολιτική αναμένεται να είναι κάπως λιγότερο περιοριστική σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, ο κ. Μπένετ διευκρινίζει ότι η όποια χαλάρωση συνδέεται κυρίως με προσωρινά μέτρα αντιμετώπισης του σοκ από την κρίση στη Μέση Ανατολή, ενώ σε γενικές γραμμές η δημοσιονομική στάση της χώρας παραμένει σχετικά σφιχτή. Ο ίδιος δεν τάσσεται υπέρ της περικοπής των συγκεκριμένων μέτρων στήριξης.

Πέραν των εσωτερικών παραγόντων, αναλυτές επισημαίνουν και τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας, καθώς και την απόστασή της από τις βασικές ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας και προμηθειών. Οι παράγοντες αυτοί διευκολύνουν σε ορισμένες περιπτώσεις την υπερτιμολόγηση προϊόντων που προορίζονται για την ελληνική αγορά, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας, μεταξύ των οποίων η Ρουμανία και η Βουλγαρία.

Πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει τεθεί επανειλημμένα και σε πολιτικό επίπεδο, καθώς αφορά τη διαφορά τιμών μεταξύ χωρών για παρόμοια ή ίδια προϊόντα πολυεθνικών εταιρειών. Σε μια οικονομία με περιορισμένο ανταγωνισμό, υψηλή ζήτηση και ευάλωτα νοικοκυριά, τέτοιες πρακτικές επιτείνουν το πρόβλημα της ακρίβειας.

Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι σύνθετη. Από τη μία πλευρά, η Ελλάδα εμφανίζει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, αυξημένες επενδύσεις, υψηλή τουριστική δραστηριότητα και βελτιωμένη αγορά εργασίας. Από την άλλη, η ίδια αυτή δυναμική, σε συνδυασμό με χρόνιες στρεβλώσεις στην αγορά, δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την παράταση των πληθωριστικών πιέσεων.

Το κρίσιμο ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο πότε θα υποχωρήσει ο πληθωρισμός, αλλά αν η ελληνική οικονομία μπορεί να περάσει από τη φάση της υπερβάλλουσας ζήτησης στη φάση της αυξημένης παραγωγικής προσφοράς. Μέχρι να συμβεί αυτό, η ακρίβεια θα παραμένει όχι απλώς οικονομικός δείκτης, αλλά καθημερινό πολιτικό και κοινωνικό πρόβλημα.