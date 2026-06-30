Η-nestle-εξετάζει-το-ενδεχόμενο-μείωσης-των-τιμών-του-καφέ

Η Nestle θα λάβει υπόψη την πτώση του κόστους των κόκκων καφέ κατά τον καθορισμό των τιμών λιανικής, δήλωσε υψηλόβαθμο στέλεχος στο Reuters την Τρίτη, μια πιθανή ώθηση στους καταναλωτές που αναζητούν την καφεΐνη που έχει γίνει ολοένα και πιο ακριβή τα τελευταία χρόνια.

Οι τιμές του καφέ αυξήθηκαν απότομα το 2024 και έφτασαν σε ιστορικά υψηλά το 2025, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες έπληξαν τις προμήθειες, αλλά οι τιμές των κόκκων καφέ γενικά έχουν μειωθεί φέτος.

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«Οι χαμηλότερες τιμές του καφέ είναι κάτι σπουδαίο για όλους, επειδή θα μειώσουν το κόστος και, ξέρετε, μπορεί να μειώσουν την τιμή», δήλωσε ο Αξέλ Τουζέ, επικεφαλής της στρατηγικής επιχειρηματικής μονάδας μαρκών καφέ της Nestle στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Βεβέ την Τρίτη.

«Θα προσαρμοστούμε, ανάλογα με τις αγορές και την κατάσταση, αλλά, ναι, θα λάβουμε υπόψη την πτώση όταν αποφασίσουμε για τις τιμές του καφέ μας».

Τα σχόλια είναι η πιο συγκεκριμένη ένδειξη μέχρι στιγμής ότι η Nestle θα μπορούσε να μειώσει τις τιμές του καφέ, τις οποίες παρακολουθεί στενά, μετά την απότομη αύξηση των τελευταίων ετών.

Η Nestle, η μεγαλύτερη εταιρεία καφέ στον κόσμο, κατέχει μάρκες όπως η Nescafe και η Nespresso. Ο Τουζέ δήλωσε ότι οι τιμές καταναλωτή θα εξαρτηθούν τελικά από τα επίπεδα των αποθεμάτων και τις τιμές που πλήρωσε η Nestle για τον καφέ που αγόρασε.

Οι ειδικοί της βιομηχανίας καφέ εκτιμούν ότι χρειάζονται τουλάχιστον εννέα μήνες για να φτάσουν οι αλλαγές στις τιμές των ακατέργαστων κόκκων καφέ στους καταναλωτές, εν μέρει λόγω των χρόνων προετοιμασίας για το καβούρδισμα και των διαπραγματεύσεων των συμβάσεων. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές του καφέ στα καταστήματα και τις καφετέριες παραμένουν υψηλές μετά την περσινή απότομη αύξηση των τιμών.

- Reuters