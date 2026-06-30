Η-profile-software-εμπλουτίζει-τη-λύση-riskavert-με-νέες-λειτουργικότητες

Το RiskAvert-Pillar III προσφέρεται είτε ως μέρος της ολοκληρωμένης λύσης κανονιστικής αναφοράς RiskAvert είτε ως αυτόνομο module.

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Η Profile (ATH: PROF), διεθνής όμιλος τεχνολογίας, αναβάθμισε σημαντικά την πλατφόρμα διαχείρισης κινδύνου RiskAvert, ενσωματώνοντας το νέο module RiskAvert-Pillar III Reporting, που αυτοματοποιεί τις εποπτικές γνωστοποιήσεις και βοηθά τα τραπεζικά ιδρύματα να ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόμενες κανονιστικές απαιτήσεις, προσφέροντας μεγαλύτερη αποδοτικότητα, ακρίβεια και έλεγχο.

Καθώς οι κανονιστικές απαιτήσεις αυξάνονται συνεχώς, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί καλούνται να ενισχύσουν την παραγωγικότητά τους και να παρέχουν υψηλά επίπεδα συνέπειας, διαφάνειας και ανταπόκρισης. Το RiskAvertPillar III επεκτείνει τις δυνατότητες αναφορών της πλατφόρμας για κανονιστική συμμόρφωση, υποστηρίζοντας την αποδοτική παραγωγή εποπτικών αναφορών, ευθυγραμμισμένων με τα πρότυπα της European Banking Authority (EBA).

Αξιοποιώντας τις οριστικές εποπτικές αναφορές Pillar I & Pillar II σε μορφή Excel ως δεδομένα εισόδου, η νέα λειτουργικότητα επιτρέπει την εύκολη δημιουργία αναφορών για τον Πυλώνα ΙΙΙ, προσφέροντας μια πλήρως ελεγχόμενη και αυτοματοποιημένη διαδικασία reporting. Παράλληλα, η ευελιξία του συστήματος επιτρέπει στα τραπεζικά ιδρύματα να προσαρμόζουν τη δομή των αρχείων εισόδου σύμφωνα με τις δικές τους λειτουργικές ανάγκες και τις ειδικές απαιτήσεις μορφοποίησης και παρουσίασης κάθε οργανισμού.

Το RiskAvert-Pillar III προσφέρεται είτε ως μέρος της ολοκληρωμένης λύσης κανονιστικής αναφοράς RiskAvert είτε ως αυτόνομο module, δίνοντας τη δυνατότητα σε οργανισμούς να το αξιοποιήσουν ανεξάρτητα από το υφιστάμενο σύστημα reporting που χρησιμοποιούν, εξασφαλίζοντας ευελιξία και εύκολη ενσωμάτωση στα υπάρχοντα IT οικοσυστήματα.

Το νέο module έχει ήδη αδειοδοτηθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και έχει υλοποιηθεί με επιτυχία. Με τη διεύρυνση των δυνατοτήτων του RiskAvert, η Profile προσφέρει τη δυνατότητα στα τραπεζικά ιδρύματα να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων Pillar III, ενισχύοντας την επιχειρησιακή αποδοτικότητα και την αξιοπιστία της εποπτικής πληροφόρησης.