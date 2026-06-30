Ιράν:-Στη-Ντόχα-θα-μιλήσουμε-για-την-αποδέσμευση-των-κεφαλαίων,-δεν-θα-συναντηθούμε-με-Αμερικανούς,-λέει-η-Τεχεράνη

Καμία προγραμματισμένη συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, ξεκαθάρισε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, διαψεύδοντας τα σενάρια περί νέου γύρου απευθείας επαφών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

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Όπως δήλωσε, οι συνομιλίες που αναμένεται να διεξαχθούν στη Ντόχα θα αφορούν αποκλειστικά την εφαρμογή των όρων του Μνημονίου Κατανόησης, με βασικό θέμα την αποδέσμευση των περιορισμένων ιρανικών κεφαλαίων που βρίσκονται στο Κατάρ.

«Αυτό που πιθανότατα θα συζητηθεί στη Ντόχα είναι η εφαρμογή των διατάξεων του Μνημονίου Κατανόησης, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης για την αποδέσμευση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν σε συνεργασία με τις καταριανές αρχές. Δεν έχουμε προγραμματίσει καμία συνάντηση με την αμερικανική πλευρά, σε κανένα επίπεδο, τις επόμενες ημέρες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ επιβεβαίωσε ότι τα περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν δεσμευμένα στη χώρα δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί στην Τεχεράνη, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή εξαρτάται άμεσα από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ειδικοί απεσταλμένοι του προέδρου των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, βρίσκονται ήδη στη Ντόχα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντησή τους με Ιρανούς αξιωματούχους.

«Οι ΗΠΑ πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους»

Ο Μπαγκαΐ επανέλαβε επίσης τη θέση της Τεχεράνης για τις εξελίξεις στον Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον οφείλει να εφαρμόσει πλήρως τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει μέσω του Μνημονίου Κατανόησης.

«Η δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στον Λίβανο, είναι καθοριστικής σημασίας. Η Αμερική πρέπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις της και, εφόσον χρειαστεί, να υποχρεώσει και το σιωνιστικό καθεστώς να εφαρμόσει τις δικές του δεσμεύσεις», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, το μοναδικό κριτήριο της Τεχεράνης για να αξιολογήσει εάν η Ουάσιγκτον τηρεί τις υποχρεώσεις της είναι το περιεχόμενο του ίδιου του Μνημονίου Κατανόησης.

Αιχμές για τη μεταχείριση της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρθηκε και στη συμμετοχή της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της χώρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, καταγγέλλοντας ότι αντιμετωπίστηκε με τον «πιο πολιτικοποιημένο τρόπο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, από την αρχή της διοργάνωσης υπήρξαν σοβαρά προβλήματα στην έκδοση θεωρήσεων εισόδου, με αποτέλεσμα αρκετά μέλη του τεχνικού επιτελείου και στελέχη της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας να μην λάβουν βίζα.

Όπως υποστήριξε, προβλήματα προέκυψαν ακόμη και με τη διαμονή της εθνικής ομάδας, η οποία, όπως είπε, φιλοξενήθηκε σε διαφορετική τοποθεσία από εκείνη όπου διεξάγονταν οι αγώνες της.

Παράλληλα, επέκρινε τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Μαρκγουέιν Μάλιν, ο οποίος είχε δηλώσει ότι «ίσως και να χόρεψε από χαρά» μετά τον αποκλεισμό του Ιράν από τη διοργάνωση. Ο Μπαγκαΐ χαρακτήρισε τη δήλωση αυτή απαράδεκτη και ενδεικτική της πολιτικοποίησης του αθλητισμού.