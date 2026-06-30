«Καμπανάκι»-Νάγκελ:-Ο-πληθωρισμός-πιθανότατα-θα-παραμείνει-«σημαντικά-πάνω-από-τον-στόχο»

Ο πληθωρισμός κινδυνεύει να παραμείνει πάνω από τον στόχο, παρά τη συμφωνία των ΗΠΑ και του Ιράν να τερματίσουν τον πόλεμο, προειδοποίησε ο πρόεδρος της Bundesbank.

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Ο πληθωρισμός κινδυνεύει να παραμείνει πάνω από τον στόχο, παρά τη συμφωνία των ΗΠΑ και του Ιράν να τερματίσουν τον πόλεμο, προειδοποίησε την Τρίτη ο πρόεδρος της Bundesbank και μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Γιοακίμ Νάγκελ.

Μιλώντας στο CNBC στο περιθώριο του Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις δραστηριότητες των κεντρικών τραπεζών στη Σίντρα της Πορτογαλίας, ο Νάγκελ δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα ο πληθωρισμός «να παραμείνει σε υψηλό επίπεδο».

«Το σοκ των τιμών της ενέργειας… εξακολουθεί να βρίσκεται στο σύστημα. Θεωρώ ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει σημαντικά πάνω από τον στόχο μας», τόνισε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι αντιπροσωπείες από την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη θα συναντηθούν στη Ντόχα του Κατάρ την Τρίτη, καθώς η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών τέθηκε υπό πίεση εν μέσω νέων εχθροπραξιών του Σαββατοκύριακου.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η ΕΚΤ αύξησε το βασικό της επιτόκιο για πρώτη φορά από το 2023, επικαλούμενη πληθωριστικές πιέσεις που προκύπτουν από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν.

Ο Νάγκελ δήλωσε την Τρίτη ότι η αύξηση ήταν η σωστή απόφαση, ωστόσο είναι πολύ νωρίς για να πάρουμε μια απόφαση για την πορεία της νομισματικής πολιτικής, καθώς υπάρχει ακόμα μεγάλη αβεβαιότητα γύρω από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

«Τώρα πρέπει να περιμένουμε, η κατάσταση είναι ακόμα πολύ ασαφής», είπε. «Είναι σταθερή ή όχι στη Μέση Ανατολή; Δεν γνωρίζουμε. Υπάρχουν ειρηνευτικές συνομιλίες, απομένουν 50 ημέρες περισσότερο ή λιγότερο, τότε θα δούμε πόσο αξιόπιστη είναι όλη αυτή η κατάσταση».

Λαγκάρντ: Επιστροφή στα βασικά μετά από 15 χρόνια έκτακτων πιέσεων

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε με την σειρά της σε ομιλία της στη Σίντρα τη Δευτέρα ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα μπορούσαν τώρα να «επιστρέψουν στα βασικά» μετά από 15 χρόνια «έκτακτων πιέσεων» – συμπεριλαμβανομένης της κρίσης δημόσιου χρέους και του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας – που απαιτούσαν αντισυμβατική δράση.

«Δεν χρειάζεται πλέον να καταφεύγουμε σε μη συμβατικά εργαλεία. Όσο τα έχουμε στη διάθεσή μας, μπορούμε πλέον να επικεντρωθούμε στη σταθεροποίηση του πληθωρισμού με τα επιτόκια ως το κύριο εργαλείο μας», δήλωσε. «Δεν χρειάζεται πλέον να ενεργούμε με την ίδια δύναμη. Μπορούμε να κάνουμε μετρημένες προσαρμογές στα επιτόκια, προσαρμοσμένες στα σοκ που αντιμετωπίζουμε» τόνισε.

Ωστόσο, η Λαγκάρντ πρόσθεσε ότι «ο κόσμος στον οποίο εφαρμόζουμε αυτά τα βασικά είναι θεμελιωδώς διαφορετικός από αυτόν που υπήρχε πριν», με «ένα φορτισμένο γεωπολιτικό περιβάλλον» να οδηγεί σε συχνότερα οικονομικά σοκ. Τόνισε ωστόσο πως η Ευρώπη έχει δημιουργήσει σημαντική ανθεκτικότητα σε αυτά τα δύσκολα 15 χρόνια», πρόσθεσε η Λαγκάρντ.

Οι αγορές προεξοφλούν επί του παρόντος μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.