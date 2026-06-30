«Καρφιά»-Μητσοτάκη-σε-Τσίπρα:-«Δεν-έχουμε-ξεχάσει-τους-πειραματισμούς-που-παραλίγο-να-μας-οδηγήσουν-στον-γκρεμό»

«Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι η πρώτη μου πολιτική εμφάνιση ως υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ ήταν σε μια ομιλία που είχε κάνει ο Κώστας Καραμανλής στο κλειστό, στο Αιγάλεω. Με τιμάτε με την εμπιστοσύνη σας εδώ και 22 χρόνια», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επίσκεψη που έκανε νωρίτερα στο ανακαινισμένο κέντρο υγείας στο Αιγάλεω. «Τα 4 εκ που δώσαμε για να το ανακαινίσουμε έπιασαν τόπο», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Είναι ένα μόνο παράδειγμα από τα 156 κέντρα υγείας που ανασκευάσαμε όπως και τα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υποχρέωση κάθε πολιτείας να φροντίζει τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Δεν λέω ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Αλλά συναντώ επισκέπτες από άλλες χώρες που λένε ότι το ελληνικό ΕΣΥ είναι καλύτερο από τα δικά τους συστήματα υγείας», συνέχισε. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη συμπλήρωση 3 ετών από τις εκλογές του 2023 και στον απολογισμό όσων έχει κάνει η κυβέρνηση.

«Σε μια εποχή όπου ακούμε πάλι φωνές ότι όλοι το ίδιο είναι, οι σχέσεις αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης χτίζονται με ένα τρόπο. Τι είπαμε και τι κάναμε. Το απόθεμα εμπιστοσύνης είναι η αξιοπιστία. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες ακόμα. Υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά να κάνουμε την Ελλάδα κάθε μέρα πιο ασφαλή και ισχυρή χώρα. Και αυτά που υποσχεθήκαμε, τα κάναμε», τόνισε. Ο κ. Μητσοτάκης για την ακρίβεια είπε ότι η μόνη άμυνα είναι οι αυξήσεις των μισθών και αναφερόμενος στις σημερινές εξαγγελίες του υπουργού ανάπτυξης εκτίμησε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές το επόμενο δίμηνο και μειώσεις από τον Σεπτέμβριο.

Για τα καύσιμα είπε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί είναι στις επάλξεις για να μειωθούν οι τιμές.

«Αυτή η απάντηση σε όσους εμφανίζονται να αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα. Δεν τους έχουμε ξεχάσει. Δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η Ελλάδα δεν είναι χώρα που θέλει να γυρίσει πίσω σε ένα παρελθόν που θέλει να ξεχάσει ανεπιστρεπτί», υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η χώρα αντιμετωπίζεται σήμερα με μεγαλύτερη αξιοπιστία από όλους τους διεθνείς εταίρους ως παράγοντας σταθερότητας και ως μια χώρα που έχει επενδύσει το υστέρημα των Ελλήνων πολιτών, ώστε να αισθάνονται όλοι ασφαλείς.

«Σήμερα οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ», διαμήνυσε.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως η κυβέρνηση αντιμετώπισε αποτελεσματικά το προσφυγικό.

«Η κυβέρνηση φροντίζει τους πολίτες, τους κρατά ασφαλείς και προσπαθεί να τους δώσει δυνατότητα να προκόψουν. Ξέρω πολύ καλά ότι ανάμεσά σας κρύβονται πολλοί που δεν συμμετέχουν στις καθημερινές μάχες του πληκτρολογίου στο διαδίκτυο. Σε αυτούς απευθυνόμαστε, σε αυτή τη σιωπηλή πλειοψηφία. Το μόνο κόμμα που έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος είναι η ΝΔ. Ανάμεσα μας μάλλον δεν έχουμε πολλούς αγρότες. Σήμερα μετά από μεγάλη προσπάθεια καταφέραμε και τηρήσαμε τη δέσμευση μας και καταβάλαμε 617 εκ. μέσω της ΑΑΔΕ επιδοτήσεις με δίκαιο τρόπο. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μας ταλαιπώρησε πολύ. Καταβάλαμε τις επιδοτήσεις που δικαιούνται οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι. 150 εκ από αυτά τα 620 εκ κόπηκαν από τους επιτήδειους του συστήματος και ανακυκλώθηκαν πίσω στους έντιμους. Είναι μια μόνο από τις μεγάλες μάχες που έχουμε δώσει με το βαθύ κράτος. Είχα μιλήσει για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρουμε πόσο μεγάλο αγώνα έχουμε δώσει για να την επιβάλουμε. Πόσο το ελληνικό FBI έχει να επιδείξει επιτυχίες», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι αυτή είναι μια πορεία διαρκείας, που θα επιτρέψει να φτάσουμε το 2030 στην Ελλάδα που ονειρευόμαστε.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ξεχωριστή αναφορά ευχαριστώντας την ΟΝΝΕΔ και τη ΔΑΠ και μίλησε για τη μάχη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, η οποία είπε ότι δικαιώθηκε.

«Κλείνοντας να ζητήσω αυτούς τους μήνες μέχρι τις εκλογές του 2027 να δώσουμε όλοι μαζί αυτόν τον αγώνα για να πείσουμε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η μόνη επιλογή για να προχωρήσει η χώρα με σταθερότητα και ασφάλεια μπροστά.Οι εναλλακτικές αναμασούν τα ίδια στερεότυπα. Δεν θα τους επιτρέψουμε να επανέλθουν. Θα δώσουμε τις απαντήσεις μας με ευπρέπεια, με ένα λόγο που ταιριάζει στο ήθος και ύφος αυτής της μεγάλης παράταξης και όταν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση της τελευταίας ψήφου η ΝΔ θα είναι και πάλι αυτή που οι Έλληνες θα εμπιστευθούν. Εγώ δεν λέω ακόμα καλό καλοκαίρι, αλλά έχω πολλή δουλειά μπροστά μου», κατέληξε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός.

«Οι πολίτες να εμπιστεύονται τα Κέντρα Υγείας – Παραδίδουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Αιγάλεω, ένα από τα 110 Κέντρα Υγείας που έχουν αναβαθμιστεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, και έστειλε μήνυμα εμπιστοσύνης στις δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τονίζοντας ότι η δέσμευση της κυβέρνησης για ένα καλύτερο Εθνικό Σύστημα Υγείας υλοποιείται «βήμα-βήμα».

Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους της μονάδας, ενημερώθηκε για τις δυνατότητές της και συνομίλησε με εργαζόμενους. Όπως ανέφερε, όσοι θυμούνται το Κέντρο Υγείας πριν από μερικά χρόνια θα διαπιστώσουν τη μεγάλη αλλαγή που έχει συντελεστεί, σημειώνοντας ότι τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ που διατέθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης «έπιασαν τόπο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το Κέντρο Υγείας Αιγάλεω υπερσύγχρονη μονάδα αστικού τύπου, επισημαίνοντας ότι καλύπτει όλες τις βασικές ιατρικές ειδικότητες, διαθέτει τον απαραίτητο διαγνωστικό εξοπλισμό και έχει στελεχωθεί με προσωπικό, ώστε να μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας στους πολίτες.

Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να εμπιστεύονται τις δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αντί να απευθύνονται απευθείας στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των μεγάλων νοσοκομείων για κάθε περιστατικό. Όπως τόνισε, το Κέντρο Υγείας λειτουργεί έως τις 21:00 και μπορεί να αντιμετωπίσει τη μεγάλη πλειονότητα των περιστατικών που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η κυβερνητική δέσμευση είναι να παραδοθεί στο τέλος της θητείας ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας καλύτερο από αυτό που παραλήφθηκε, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια αυτή προχωρά σταδιακά και με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμη ότι, καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται, σύντομα θα παρουσιαστεί συνολικός απολογισμός των παρεμβάσεων που χρηματοδοτήθηκαν στο ΕΣΥ, επισημαίνοντας ότι οι επενδύσεις αφορούν όχι μόνο τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και τα Κέντρα Υγείας, αλλά και νέες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας, ψυχικής και δημόσιας υγείας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω», το οποίο χαρακτήρισε «τεράστια τομή» στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η υγεία των πολιτών. Κάλεσε τους πολίτες να αξιοποιήσουν τη δωρεάν αυτή υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, υπογραμμίζοντας ότι η χρηματοδότησή της έχει διασφαλιστεί και για τα επόμενα χρόνια.

Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι όσο περισσότερο οι κάτοικοι του Αιγάλεω, της Αγίας Βαρβάρας και του Χαϊδαρίου γνωρίζουν τις δυνατότητες του νέου Κέντρου Υγείας, τόσο περισσότερο θα το εμπιστεύονται για τις ανάγκες της καθημερινής τους φροντίδας

Το Κέντρο Υγείας Αιγάλεω είναι ένα από τα 110 Κέντρα Υγείας που έχουν ήδη ανακαινιστεί και αναβαθμιστεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Εξυπηρετεί περισσότερους από 65.000 κατοίκους της Δυτικής Αθήνας, ενώ το 2025 πραγματοποιήθηκαν πάνω από 57.000 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία και περισσότερες από 90.000 εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη ανέφερε ότι η ανακαίνιση του Κέντρου συνοδεύτηκε από νέο εξοπλισμό, ενίσχυση με προσωπικό και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι στη μονάδα υλοποιούνται όλα τα προγράμματα «Προλαμβάνω», ενώ οι πολίτες έχουν πλέον πρόσβαση σε περισσότερες ιατρικές ειδικότητες και υπηρεσίες ψυχικής υγείας και πρόληψης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Κέντρου Υγείας Αιγάλεω, Ηλίας Μάνδρος, ευχαρίστησε την κυβέρνηση για την ενεργειακή και κτηριακή αναβάθμιση της μονάδας, καθώς και για την ενίσχυση με μόνιμο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, τονίζοντας ότι το έργο θα βελτιώσει σημαντικά την εξυπηρέτηση των κατοίκων του Αιγάλεω, της Αγίας Βαρβάρας και του Χαϊδαρίου.

- sofokleous10.gr

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