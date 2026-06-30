Κομισιόν:-Στα-3,2-δισεκ.-ευρώ-το-κόστος-ένταξης-του-Μαυροβουνίου-στην-ΕΕ

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Ισοδυναμεί με 1 ευρώ ετησίως για κάθε πολίτη της ΕΕ
Σε μια εκτίμηση του κόστους ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε η Κομισιόν.
Η σχεδιαζόμενη ένταξη του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα κοστίσει περίπου 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ για την ΕΕ, ή το ισοδύναμο λιγότερο από 1 ευρώ ετησίως για κάθε πολίτη της ΕΕ, δήλωσε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Με πληροφορίες από Reuters
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