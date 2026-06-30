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    Κομισιόν:-Στα-3,2-δισεκ.-ευρώ-το-κόστος-ένταξης-του-Μαυροβουνίου-στην-ΕΕ
    Κομισιόν: Στα 3,2 δισεκ. ευρώ το κόστος ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ

    Κομισιόν: Στα 3,2 δισεκ. ευρώ το κόστος ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ

    By Ευρώπη No Comments1 Min Read

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    REUTERS/Stevo Vasiljevic

    Ισοδυναμεί με 1 ευρώ ετησίως για κάθε πολίτη της ΕΕ

    Σε μια εκτίμηση του κόστους ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε η Κομισιόν.

    Η σχεδιαζόμενη ένταξη του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα κοστίσει περίπου 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ για την ΕΕ, ή το ισοδύναμο λιγότερο από 1 ευρώ ετησίως για κάθε πολίτη της ΕΕ, δήλωσε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

    Με πληροφορίες από Reuters 

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