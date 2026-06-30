Κομισιόν:-Στα-3,2-δισεκ.-ευρώ-το-κόστος-ένταξης-του-Μαυροβουνίου-στην-ΕΕ

Σε μια εκτίμηση του κόστους ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε η Κομισιόν.

Η σχεδιαζόμενη ένταξη του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα κοστίσει περίπου 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ για την ΕΕ, ή το ισοδύναμο λιγότερο από 1 ευρώ ετησίως για κάθε πολίτη της ΕΕ, δήλωσε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με πληροφορίες από Reuters

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ