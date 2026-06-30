Κυβερνητικές-πηγές:-Το-ΠΑΣΟΚ-του-Ανδρουλάκη-κατεβαίνει-με-όλο-και-μεγαλυτερη-ταχύτητα-τα-σκαλοπατια-της-παρακμής

Σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπολύει η κυβέρνηση μέσω πηγών, με αφορμή ανακοίνωση της Ζαριλάου Τρικούπη για το ρεπορτάζ του MEGA, σύμφωνα με το οποίο μεθοδεύεται μικρότερη ποινή για τον αποστρατο Ισραηλινό που καταδικάστηκε για τις παρακολουθήσεις.

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«Αν κάποιος κατεβαίνει με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα τα σκαλοπάτια της απελπισίας και της παρακμής, μετά από κάθε δημοσκόπηση, αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη. Σήμερα έφτασαν στο σημείο να εκδώσουν ανακοίνωση πάνω σε ένα δημοσιογραφικό ρεπορτάζ που δεν βασίζεται σε κανένα πραγματικό δεδομένο για ένα θέμα που η κυβέρνηση έχει επανειλημμένως διαψεύσει», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι κυβερνητικές πηγές.

Στις κυβερνητικές πηγές απάντησε άμεσα το ΠΑΣΟΚ αναφέροντας:

Στις 6 το απόγευμα η καλοκουρδισμένη επικοινωνιακή μηχανή του Μαξίμου απάντησε για ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στη 1 το μεσημέρι, ότι το είχε διαψεύσει …πριν μεταδοθεί. Γιατί δεν μας αναφέρει αναλυτικά τι διαψεύδει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος; Διαψεύδει την «έτοιμη» τροπολογία; Διαψεύδει τις αντιδράσεις των υπουργών στη μεθόδευση;».

Η αρχική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Λίγη ώρα νωρίτερα, το ΠΑΣΟΚ ανέφερε στην ανακοίνωσή του:

«Αληθεύουν ή όχι οι δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι μεθοδεύεται να πέσει στα μαλακά ο Ισραηλινός απόστρατος που εκβιάζει δημόσια τον Πρωθυπουργό;



Πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA, αναφέρουν ότι η κυβέρνηση έχει έτοιμη τροπολογία, μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί ευνοϊκή μεταχείριση για τον Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της εταιρείας Intellexa, που εμπορεύτηκε το predator.

Μάλιστα σε αυτόν τον κεντρικό σχεδιασμό –κατά τις ίδιες πληροφορίες- αντιτίθενται ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η τακτική της αφωνίας δεν προσφέρεται για να ξεπεράσει τη στενωπό η κυβέρνηση και αυτή τη φορά.



Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος οφείλει να πάρει δημόσια θέση:

Αληθεύουν ή όχι οι δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι μεθοδεύεται να πέσει στα μαλακά ο Ισραηλινός απόστρατος που εκβιάζει δημόσια τον Πρωθυπουργό;

Η κυβέρνηση θα φτάσει και σε αυτό το ύστατο σκαλοπάτι παρακμής να νομοθετεί καθ’ υπόδειξη καταδικασμένων;».

- sofokleous10.gr

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