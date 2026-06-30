Λευκωσία-exxonmobil-qatarenergy-υπέγραψαν-δήλωση-εμπορευσιμότητας-για-τα-κοιτάσματα-Γλαύκο-Πήγασο

Δήλωση εμπορευσιμότητας για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου «Γλαύκος» και «Πήγασος», καθώς και δήλωση για τη συνέχιση της συνεργασίας τους, υπέγραψαν σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία, η ExxonMobil και η QatarEnergy, με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, να μιλά για «ορόσημο στρατηγικής σημασίας» και τον Υπουργό Ενέργειας, Μιχάλη Δαμιανό, να επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Κύπρου στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής και προσφέρει νέα ώθηση στον αυξανόμενο ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου ως αναδυόμενου ενεργειακού κόμβου.

Νωρίτερα, ο Χριστοδουλίδης είχε δεχθεί στελέχη της ExxonMobil και της QatarEnergy στο Προεδρικό Μέγαρο.

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Μιλώντας κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής που ακολούθησε, ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι το ενδιαφέρον της Exxon για τα Τεμάχια 4 και 10Α αποτελεί μια ακόμη ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στο ενεργειακό πρόγραμμα της Κύπρου και στην αξιοπιστία της χώρας ως αξιόπιστου ενεργειακού εταίρου.

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος Εξερευνήσεων και Νέων Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων της ExxonMobil, John Ardill, δήλωσε ότι η εταιρεία προβλέπει ότι η τελική επενδυτική απόφαση για τα κοιτάσματα «Γλαύκος» και «Πήγασος» θα ληφθεί το 2029 και η έναρξη της παραγωγής θα πραγματοποιηθεί το 2033.

Όσον αφορά την ευρύτερη εξερεύνηση στα Τεμάχια 4 και 10A, ανέφερε ότι το πρώτο βήμα θα είναι η επανεπεξεργασία ορισμένων υφιστάμενων σεισμικών δεδομένων για τη βελτίωση της εικόνας, κάτι που στη συνέχεια θα συμβάλει στη διαμόρφωση του καταλόγου προοπτικών και της πιθανής πορείας προς τη γεώτρηση, «αλλά έχουμε ακόμη δουλειά να κάνουμε προτού να είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε γεωτρήσεις στα εν λόγω τεμάχια».

Στην ομιλία του, ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι η υπογραφή αυτής της δήλωσης αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τις έρευνες υδρογονανθράκων στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), που επιβεβαιώνει τόσο το σημαντικό δυναμικό της όσο και την κοινή προσήλωση στην υπεύθυνη ανάπτυξη των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στο Τεμάχιο 10.

Καλωσορίζοντας τον Προϊστάμενο Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) της ExxonMobil, Peter Clarke, καθώς και τον Διευθυντή Διεθνών Δραστηριοτήτων Εξερεύνησης και Παραγωγής Υδρογονανθράκων της QatarEnergy, Ali Abdulla Al-Mana, ο Υπουργός τους ευχαρίστησε για εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων που είχαν νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και εξέφρασε την εκτίμησή του για τη διαχρονικά άριστη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί.

Ο Αντιπρόεδρος της ExxonMobil, John Ardill,δήλωσε ότι η σημερινή ημέρα είναι πολύ σημαντική για την Κύπρο και την επένδυση της Exxon στον τομέα της ενέργειας.

«Η ιδέα ενός ευρωπαϊκού ενεργειακού κόμβου υλοποιείται όταν αρχίζουν να ρέουν τα κοιτάσματα»

«Αποτελεί το αποκορύφωμα οκτώ ετών εργασίας, από την ανάθεση των τεμαχίων το 2017, την ανακάλυψη το 2019, τη δεύτερη ανακάλυψη πέρυσι, οπότε με όλα αυτά στο ενεργητικό μας, τώρα φτάνουμε στο δεύτερο ορόσημο. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε την επιτυχία της εξερεύνησης και αυτό το ορόσημο της κήρυξη εμπορευσιμότητας. Αυτό μας μεταφέρει πραγματικά από την αναζήτηση ενέργειας στην ανάπτυξη ενέργειας, κάτι που αποτελεί ένα θεμελιωδώς διαφορετικό βήμα, και βρίσκεται εδώ ολόκληρη την ομάδα που θα βοηθήσει στην υλοποίησή του», συνέχισε.

Πρόσθεσε ότι η ιδέα ενός ευρωπαϊκού ενεργειακού κόμβου υλοποιείται όταν αρχίζουν να ρέουν τα κοιτάσματα, «και αυτό είναι που ήρθαμε να ξεκινήσουμε σήμερα, οπότε πρόκειται για μια πολύ ιστορική στιγμή».

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, ο Αντιπρόεδρος της Exxon δήλωσε ότι η εταιρεία έχει σημειώσει επιτυχία στο τεμάχιο 10 και επιθυμεί να την επεκτείνει.

«Έχουμε παρουσία στην Κύπρο, την Αίγυπτο και την Ελλάδα, πραγματοποιώντας γεωτρήσεις και στις τρεις χώρες, οπότε, κοιτώντας στο εγγύς μέλλον, θα πραγματοποιήσουμε και πάλι γεωτρήσεις στην Κύπρο στα τέλη του τρέχοντος έτους στο πλαίσιο του προγράμματος αξιολόγησης “Πήγασος”. Όπως ανέφερε ο Yπουργός, θα επεκτείνουμε την έκταση των περιοχών εξερεύνησης ώστε να συμπεριλάβουμε το τεμάχιο 4 και το τεμάχιο 10A και θα συνεχίσουμε να αναζητούμε επιπλέον πόρους», εξήγησε.

Ερωτηθείς μετά την τελετή υπογραφής σχετικά με τα διάφορα σενάρια που εξετάζει η Exxon, ο κ. Ardill είπε ότι η ανακάλυψη φυσικού αερίου είναι εξαιρετική εξέλιξη, ωστόσο η ανάπτυξή του απαιτεί περισσότερο χρόνο από ό,τι πιστεύει ο περισσότερος κόσμος.

«Ανακαλύψαμε το κοίτασμα “Γλαύκος” το 2019, το “Πήγασος” πέρυσι και πραγματοποιούμε διερευνητικές γεωτρήσεις για να κατανοήσουμε το υπέδαφος, κάτι που μας επιτρέπει τώρα με επαρκή αυτοπεποίθηση να προχωρήσουμε προς την κήρυξη εμπορευσιμότητας.

Η αξιοποίηση των κοιτασμάτων

Ερωτηθείς αν εξετάζεται η κατασκευή χερσαίας εγκατάστασης ή αν το φυσικό αέριο θα διοχετευθεί στην Αίγυπτο, ο Αντιπρόεδρος της Exxon ανέφερε ότι προς το παρόν εξετάζουν όλους τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν αυτά τα κοιτάσματα.

«Εξετάζουμε και διαφορετικές προτάσεις που περιλαμβάνουν μια εγκατάσταση στην Κύπρο με αγωγό σύνδεσης προς την Αίγυπτο. Υπάρχουν επίσης υπάρχουσες εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου, εγκαταστάσεις LNG που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Μια εναλλακτική πρόταση είναι το πλωτό LNG, όπου όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται σε πλωτό σκάφος, κάτι που συνήθως είναι πιο απαιτητικό από πλευράς κόστους», εξήγησε.

«Στη συνέχεια, αν διαθέτεις πολύ μεγάλους πόρους, μπορείς να κατασκευάσεις χερσαίες μονάδες LNG, όπως υπάρχουν σήμερα στο Κατάρ, αλλά αυτό απαιτεί μεγαλύτερους πόρους από ό,τι έχουμε εντοπίσει μέχρι σήμερα εδώ. Επομένως, η επικρατέστερη ιδέα είναι πιθανώς ένας αγωγός σύνδεσης με την Αίγυπτο, δεδομένης της υποδομής και όλων όσων έχετε δει μεταξύ της κυπριακής και της αιγυπτιακής κυβέρνησης, τα οποία μας δίνουν μεγάλη εμπιστοσύνη ότι υπάρχει καλό επίπεδου συντονισμού μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, καθώς και τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί για την αξιοποίηση αυτής της ιδέας του ενεργειακού κόμβου της Ανατολικής Μεσογείου», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς πότε θα ξεκινήσουν οι γεωτρήσεις στα τεμάχια 4 και 10A, το ανώτερο στέλεχος της Exxon ανέφερε ότι έχουν ήδη συνάψει σύμβαση για ένα γεωτρύπανο.

Οι συνομιλίες με το Ισραήλ βρίσκονται σε «πολύ προχωρημένο στάδιο»

Ερωτηθείς αν υπάρχει κάτι νεότερο σε σχέση με το κοίτασμα «Αφροδίτη», το τελευταίο διάστημα, ο Υπουργός κ. Δαμιανός, είπε ότι τρέχει με βάση το χρονοδιάγραμμα. «Προχωράμε με το FID περί τον Δεκέμβριο-Ιανουάριο και εντός έξι με δώδεκα μηνών θα είναι η τελική επενδυτική απόφαση, εντός του 2027», σημείωσε.

Σε ερώτηση αν θα επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, τώρα που τελειώνει και ο πόλεμος, για το κοίτασμα «Ισάι», ο κ. Δαμιανός είπε ότι οι διαπραγματεύσεις είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο.

«Έγινε για μια καλή συνάντηση χθες στο Υπουργείο εδώ στη Λευκωσία, όπου συμφωνήθηκαν σημαντικοί εμπορικοί όροι, απομένουν κάποια νομικά, οπότε προχωρούμε κλείνοντας αρκετές από τις εκκρεμότητες, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα ευελπιστούμε ότι θα το κλείσουμε», κατέληξε.

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