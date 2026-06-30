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    Λιανεμπόριο:-Αύξηση-4%-του-κύκλου-εργασιών-τον-Απρίλιο
    Λιανεμπόριο: Αύξηση 4% του κύκλου εργασιών τον Απρίλιο

    Λιανεμπόριο: Αύξηση 4% του κύκλου εργασιών τον Απρίλιο

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Αύξηση 4% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον Απρίλιο, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

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    Αύξηση 4% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον Απρίλιο, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2026 σημείωσε αύξηση 1,1%.

    Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,1% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2026 αύξηση 0,3%.

    Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2026 παρουσίασε μείωση 1,1%.

    Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2026 παρουσίασε μείωση 1,4%.

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