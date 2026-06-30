Μητσοτάκης-στο-υπουργικό:-«Αναμένεται-περαιτέρω-πτώση-στην-τιμή-της-βενζίνης-στην-αντλία»

Για περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην αντλία έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο, μιλώντας για το κόστος ζωής.

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Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι αναμένεται συνέχιση της αποκλιμάκωσης των τιμών στα καύσιμα, σημειώνοντας ότι θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος από το αρμόδιο υπουργείο και τις ανεξάρτητες αρχές, σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς.

Παράλληλα, έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το «πάγωμα τιμών» για το επόμενο δίμηνο, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των πιέσεων στο κόστος ζωής.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης σε μια σειρά από «σημαντικά ορόσημα» για το επόμενο διάστημα, στα οποία περιλαμβάνονται η αποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου από τις ζημιές των φυσικών καταστροφών και η προώθηση του Flyover στη Θεσσαλονίκη, η ένταξη των Πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο, η ολοκλήρωση τριών ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων, η καθολική εφαρμογή της Ψηφιακής Δικογραφίας, καθώς και η ωρίμανση του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο.

Για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι μέχρι σήμερα έχουν κατευθυνθεί στην ελληνική οικονομία πάνω από 24 δισ. ευρώ.

Όπως ανέφερε, σημαντικό μέρος των πόρων έχει διοχετευθεί σε επενδυτικό κύμα υπέρ της κοινωνίας και της ενίσχυσης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ενώ στόχος έως την τελική εκταμίευση του Σεπτεμβρίου είναι η παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που θα συνδυάζει ανακούφιση των πολιτών με διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής.

Αναφερόμενος στις αγροτικές επιδοτήσεις, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για πληρωμές ύψους 617,5 εκατ. ευρώ σε περίπου 530.000 αγρότες, ποσό αυξημένο κατά 100 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αρχικό στόχο, όπως είπε, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ΑΑΔΕ.

Υπογράμμισε ότι αυτό επέτρεψε πρόσθετη στήριξη σε κτηνοτρόφους και παραγωγούς σιτηρών και βαμβακιού, ενώ ανέφερε πως υπάρχει πλέον η δυνατότητα ανακατανομής πόρων «από όσους δεν τους δικαιούνται προς τους έντιμους αγρότες».

Παράλληλα, σημείωσε ότι από την αρχή του έτους έχουν διατεθεί πάνω από 1 δισ. ευρώ σε αγροτικές ενισχύσεις, ενώ προανήγγειλε νέο γύρο πληρωμών το φθινόπωρο.

«Από την αρχή του έτους έχουν διατεθεί πάνω από ένα δις ευρώ, θα ακολουθήσει νέος γύρος πληρωμών το φθινόπωρο. Όσοι παρανόμησαν, λογοδοτούν στη Δικαιοσύνη με πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης – διερευνώνται 2.900 υποθέσεις και ασκήθηκαν 1.151 διώξεις – εξαρθρώθηκαν 5 εγκληματικές οργανώσεις με επιστροφή των επιδοτήσεων. Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμη, αλλά ένα ζήτημα που διογκώθηκε πολιτικά αποκτά τις αληθινές του διαστάσεις ως μια διαχρονική και διακομματική ασθένεια του βαθέως κράτους που λύθηκε εν κινήσει», υπογράμμισε.

«Υπερφίαλες, έωλες και ανυπόστατες οι εξαγγελίες για τράπεζες από αυτούς που τις έκλεισαν»

Από την εισαγωγική τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έλειψαν και νέες βολές στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, επισημαίνοντας το εξής:

«Τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές και οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Την ώρα που οι αντίπαλοί μας ασχολούνται με τις αντιφάσεις των κομμάτων τους, δικό μας καθήκον είναι να στραφούμε στην κοινωνία. Και να απαντάμε σε υπερφίαλες, έωλες, ανυπόστατες εξαγγελίες των αντιπάλων μας, όπως αυτή για τις τράπεζες από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες και φόρτωσαν δισ. τους φορολογούμενους. Έρχονται σήμερα και εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν τα ίδια σφάλματα. Δεν έμαθαν τίποτε, δεν ξέχασαν τίποτε».

Τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι:

-Παρουσίαση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου 2026

-Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

-Παρουσίαση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά σχετικά με τις αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου 2026 – απολογισμό και επόμενα βήματα

-Παρουσίαση από τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη του νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του εθνικού κέντρου δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης

-Παρουσίαση από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και την υφυπουργό ‘Αννα Ευθυμίου του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας και τη δημιουργία κινήτρων προσέλκυσης στον δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος

-Παρουσίαση από την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και την υφυπουργό Έλενα Ράπτη του νομοσχεδίου για την ενίσχυση του φορέα ίσης μεταχείρισης, την αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και την ενσωμάτωση των οδηγιών (ΕΕ) 2024/1499 και 2024/1500

-Παρουσίαση από τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου

-Εισήγηση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη σχετικά με την επιλογή προέδρου και εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

-Εισήγηση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη σχετικά με την επιλογή προέδρου και αντιπροέδρων του νομικού συμβουλίου του κράτους.

- sofokleous10.gr

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