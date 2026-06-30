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    Tuesday, June 30
    Μικτά-πρόσημα-στην-Ασία-με-Ιαπωνία-και-Νότια-Κορέα-να-ηγούνται-των-κερδών
    Μικτά πρόσημα στην Ασία με Ιαπωνία και Νότια Κορέα να ηγούνται των κερδών

    Μικτά πρόσημα στην Ασία με Ιαπωνία και Νότια Κορέα να ηγούνται των κερδών

    By Αγορές No Comments1 Min Read
    Μικτά πρόσημα στην Ασία με Ιαπωνία και Νότια Κορέα να ηγούνται των κερδών

    Μικτά ήταν τα πρόσημα στις αγορές Ασίας-Ειρηνικού την Τρίτη (30/6), ακολουθώντας τα κέρδη που κατέγραψε η Wall Street κατά τη χθεσινή συνεδρίαση.

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    Σε αυτό το πλαίσιο, Ιαπωνία και Νότια Κορέα ηγήθηκαν των κερδών στην περιοχή.

    Ειδικότερα, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε 1,11%, ενώ ο δείκτης Topix σημείωσε άνοδο 0,86%.

    Την ίδια ώρα, στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi κατέγραψε άνοδο 0,97%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 0,07%.

    Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης Shanghai σημείωσε επίσης άνοδο κατά 0,35% ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 4,088.58 μονάδες. Στον αντίποδα, στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng έχασε 1,12% στις 8,476.48 μονάδες.

    Στην Αυστραλία, στα «κόκκινα» ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση και ο S&P/ASX υποχωρώντας κατά 0,51% στις 8,778.70 μονάδες.

    Τέλος, στην Ινδία ο Nifty κατέγραψε πτώση 0,06% στις 23,931.65 μονάδες.

    #ΑΓΟΡΕΣ_ΑΣΙΑΣ_ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ #Nikkei #Kospi #hang_seng #Shanghai_Composite #NIFTY #SPASX_200

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