Ντόρα Μπακογιάννη: «Καλωσορίζω το ΠΑΣΟΚ στη θέση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη» – Κόντρα για το άρθρο 86

Κόντρα Νέας Δημοκρατίας – ΠΑΣΟΚ έλαβε χώρα στην επιτροπή για την Συνταγματική Αναθεώρηση, όπου εξετάζεται το επίμαχο άρθρο 86 για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, κατά την τοποθέτησή του ανέφερε, «έχουμε την καταστρατήγηση, συστηματικά, κατά τη διάρκεια αυτής της βουλευτικής περιόδου, αυτής εδώ που διανύουμε, της διάταξης του άρθρου 86, με την εφαρμογή της διάταξης αντίθετα με το πνεύμα της», ενώ στην συνέχεια τόνισε « Το πρόβλημα είναι μια παθολογική σύνδεση της πλειοψηφίας της Βουλής με την κίνηση της διαδικασίας και με την άσκηση της δίωξης».

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Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν η Ντόρα Μπακογιάννη «καλωσόρισε» το ΠΑΣΟΚ στη θέση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. «Πριν από 32 χρόνια είχε πει από το βήμα πως οι υπουργοί δεν πρέπει να έχουν κανένα δικαστικό προνόμιο. Ότι πρέπει να δικάζονται οι πολιτικοί όπως οι υπόλοιποι πολίτες αλλά με δικλείδες ασφαλείας. Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η θέση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη!», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Μπακογιάννη. Στη συνέχεια δε, ζήτησε από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, εφόσον όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξει ή να καταργηθεί το άρθρο 86, να καταθέσουν όλοι τις προτάσεις τους και να ψηφίσουν το άρθρο.

«Εγώ θα ψηφίσω την πρότασή σας, κύριε Δουδωνή. Εσείς θα την ψηφίσετε; Αυτά που λέμε να τα κάνουμε πράξη», είπε η Ντόρα Μπακογιάννη. «Γνωρίζουμε την έννοια του πατέρα ή της μητέρας του σώματος. Η κυρία Μπακογιάννη έχει αναλάβει τον ρόλο των πεθερικών της Επιτροπής Αναθεώρησης. Παριστάνετε τα πεθερικά μας, έρχεστε και μας μέμφεστε», ήταν η απάντηση από πλευράς του Παναγιώτη Δουδωνή. «Τον θεωρώ τίτλο τιμής τον τίτλο της πεθεράς, γιατί είμαι καλή πεθερά, όπως δηλώνει η νύφη μου», είπε χαριτολογώντας η κ. Μπακογιάννη.

Δουδωνής σε Μπακογιάννη: Είστε τα πεθερικά της επιτροπής αναθεώρησης του Συντάγματος

Ο κ Δουδωνής απαντώντας στην τοποθέτηση και τις αναφορές της κ Μπακογιάννη στο πρόσωπό του, πήρε τον λόγο αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Γνωρίζω, και συνταγματικά γνωρίζουμε, την έννοια του πατέρα, ή επί θηλυκού γένους, της μητέρας, του σώματος. Κυρία Μπακογιάννη, όμως, έχετε αναλάβει έναν άλλο ρόλο, των πεθερικών της επιτροπής, διότι εκτοξεύετε συνεχώς κακίες εις βάρος όλων. Αν είμαστε τόσο χαμηλά για το επίπεδό σας, αν χάνετε τον χρόνο σας, πηγαίνετε σε καμία άλλη επιτροπή. Τι να πω; Λυπάμαι. Είστε τα πεθερικά της επιτροπής αναθεώρησης του Συντάγματος. Έρχεστε εδώ, μας μέμφεστε, μας ψιλοσνομπάρετε, δεν ξέρετε αν κάνουμε για το επίπεδό σας, και παριστάνετε τα πεθερικά μας. Λοιπόν, πηγαίνετε σε άλλη επιτροπή. Τι να κάνω δηλαδή;

Και επιπλέον, διαβάστε και το άρθρο 110 του Συντάγματος».

Επιπλέον, με αναφορά στην περίφημη φράση από τον Ιούλιο Καίσαρα του Σαίξπηρ, τόνισε ότι «το φταίξιμο για το άρθρο 86 δεν είναι στη διάταξη, είναι μέσα σας, στον τρόπο με τον οποίον το χειριστήκατε στην παρούσα βουλευτική περίοδο, καταχρηστικά, βρίσκοντας προτάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προδήλως αβάσιμες για να καλύπτετε τους υπουργούς σας».

Τέλος σημείωσε ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης που η κ Μπακογιάννη ανέφερε ότι ζητούσε την αναθεώρηση του άρθρου 86 πήγε τον πολιτικό του αντίπαλο, Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο όπου και αθωώθηκε.

- sofokleous10.gr

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