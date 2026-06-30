Ο-διπλωμάτης-Βανς-και-ο-σκληρός-Ρούμπιο:-Οι-δύο-«γραμμές»-που-συγκρούονται-μέσα-στην-κυβέρνηση-Τραμπ-για-το-Ιράν

Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις απέναντι στο Ιράν φαίνεται να συνυπάρχουν στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη μιας ευρύτερης συμφωνίας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

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Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εμφανίζεται πιο πρόθυμος να προωθήσει μια διπλωματική λύση με την Τεχεράνη, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διατηρεί πιο σκληρή στάση, υποστηρίζοντας τη διατήρηση της πίεσης προς το ιρανικό καθεστώς.

«Ο Μάρκο και ο Τζέι Ντι αποτελούν διαφορετικές εκφάνσεις της προσωπικότητας και της πολιτικής του προέδρου», ανέφερε ανώτερος σύμβουλος του Τραμπ στο Axios. «Ο Ρούμπιο εκφράζει την πιο φιλοϊσραηλινή προσέγγιση, ενώ ο Βανς εμφανίζεται περισσότερο επιφυλακτικός απέναντι στις ισραηλινές επιλογές».

Διαφορετικές προσεγγίσεις στις διαπραγματεύσεις

Οι δύο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι φέρονται να διαφώνησαν κατά τις εσωτερικές συζητήσεις που προηγήθηκαν του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο υπογράφηκε στις 17 Ιουνίου.

Το Axios αναφέρει ότι ο Βανς συμμετείχε ενεργά στις διαπραγματεύσεις μαζί με τους ειδικούς απεσταλμένους του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θεωρώντας ότι η συμφωνία θα μπορούσε να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου, στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και στη σταθεροποίηση της αμερικανικής οικονομίας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Αντίθετα, ο Ρούμπιο, μαζί με τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς τις πιθανότητες το μνημόνιο να οδηγήσει σε μια συνολική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Κατά την πρόσφατη περιοδεία του στις χώρες του Κόλπου, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών συζήτησε με περιφερειακούς ηγέτες την ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσης της πίεσης προς την Τεχεράνη.

Ωστόσο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ρούμπιο δεν επιχειρεί να υπονομεύσει τη συμφωνία με το Ιράν. Αντίθετα, τη Δευτέρα ενημέρωσε μαζί με τον Γουίτκοφ μέλη του Κογκρέσου, επιχειρώντας να εξηγήσει και να υπερασπιστεί τη συμφωνία απέναντι στους επικριτές της.

Τρεις παράλληλες συμφωνίες

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις είναι ιδιαίτερα περίπλοκες, καθώς εξελίσσονται ταυτόχρονα σε τρία επίπεδα και αφορούν τις σχέσεις ΗΠΑ, Ιράν, Ισραήλ και Λιβάνου.

Συγκεκριμένα, βρίσκονται σε εξέλιξη:

– το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ – Ιράν της 17ης Ιουνίου,

– η συμφωνία που διαπραγματεύτηκε ο Βανς με το Ιράν στην Ελβετία στις 21 Ιουνίου σχετικά με τον Λίβανο,

– και το ειρηνευτικό πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, το οποίο συντόνισε ο Ρούμπιο και υπεγράφη την περασμένη Παρασκευή στην Ουάσινγκτον.

Το Axios σημειώνει ότι σε ορισμένα σημεία οι συμφωνίες φαίνεται να ακολουθούν διαφορετική λογική. Ενώ η πρωτοβουλία του Ρούμπιο επιδιώκει να περιορίσει την επιρροή του Ιράν στον Λίβανο, η συμφωνία που διαπραγματεύτηκε ο Βανς αναγνωρίζει στην Τεχεράνη κάποιον ρόλο στις συνομιλίες για την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Η κατάσταση ήταν τόσο περίπλοκη ώστε, βάσει του δημοσιεύματος, τόσο οι Ισραηλινοί όσο και οι Λιβανέζοι διαπραγματευτές ζήτησαν από τους Αμερικανούς μεσολαβητές να διευκρινίσουν ποια από τις δύο προσεγγίσεις εκφράζει τελικά την επίσημη πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει ενδοκυβερνητική σύγκρουση

Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις, Αμερικανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι δεν υπάρχει εσωτερική σύγκρουση μεταξύ Βανς και Ρούμπιο.

«Δεν υπάρχουν δύο στρατόπεδα. Υπάρχει μόνο το στρατόπεδο του προέδρου Τραμπ», δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, υπογραμμίζοντας ότι ολόκληρη η κυβέρνηση στηρίζει την προσπάθεια να διασφαλιστεί πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Παράλληλα, ανώτατοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ακόμη και αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις επιμέρους διαπραγματεύσεις, αυτές δεν αποτελούν εμπόδιο για τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Όλα γίνονται με στόχο την ειρήνη. Όσο περισσότερες συμφωνίες επιτυγχάνονται, τόσο το καλύτερο. Αν το Ιράν επιλέξει την ειρήνη, θα υπάρξει ειρήνη. Αν επιλέξει τον πόλεμο, θα υπάρξει πόλεμος», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από αυτούς.

Το Axios σημειώνει, τέλος, ότι η έκβαση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν ενδέχεται να επηρεάσει και τις εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028, καθώς τόσο ο Βανς όσο και ο Ρούμπιο θεωρούνται πιθανοί διεκδικητές του χρίσματος.