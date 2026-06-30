Ο-Όμιλος-Τιτάν-μία-από-τις-πιο-βιώσιμες-εταιρείες-από-το-περιοδικό-time-για-τρίτη-συνεχόμενη-χρονιά

Σε ευρύτερο επίπεδο, η διάκριση αυτή εκφράζει τη φιλοδοξία του Ομίλου να συμβάλει ενεργά στον βιομηχανικό μετασχηματισμό και στη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη παγκόσμια οικονομία.

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Ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρείες του κόσμου (World’s Most Sustainable Companies) αναγνωρίστηκε από το περιοδικό TIME ο Όμιλος Τιτάν για τρίτη συνεχή χρονιά, καταλαμβάνοντας την υψηλότερη θέση μεταξύ των ομοειδών εταιριών στη λίστα και την 7η θέση στην ευρύτερη κατηγορία «Παραγωγή Πόρων και Υποδομές – Resource Generation and Infrastructure».

Όπως επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση, η διάκριση αυτή υπερβαίνει τη βελτίωση επιδόσεων σε έναν δείκτη αξιολόγησης. Αντανακλά τη συνεπή εξέλιξη του Ομίλου, με τη βιώσιμη ανάπτυξη να είναι πλήρως ενσωματωμένη στον πυρήνα της στρατηγικής του – διαμορφώνοντας τον τρόπο λήψης αποφάσεων, την κατεύθυνση της καινοτομίας και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Καθώς οι προσδοκίες αυξάνονται διαρκώς στις αγορές και την κοινωνία, ο TITAN ενισχύει σταθερά την εμπιστοσύνη των συμμετόχων του – εργαζομένων, συνεργατών, επενδυτών, πελατών και κοινωνικών εταίρων – αποδεικνύοντας στην πράξη ότι επιχειρηματική επίδοση και υπευθυνότητα εξελίσσονται παράλληλα.

Σε ευρύτερο επίπεδο, η εταιρεία αναφέρει πως η διάκριση αυτή εκφράζει τη φιλοδοξία της να συμβάλει ενεργά στον βιομηχανικό μετασχηματισμό και στη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη παγκόσμια οικονομία – δείχνοντας την κατεύθυνση, ανεβάζοντας διαρκώς τον πήχη και καλλιεργώντας μια κουλτούρα καινοτομίας σε όλο τον οργανισμό για τη δημιουργία θετικού αποτυπώματος με διάρκεια στον χρόνο.

Ο Λεωνίδας Κανελλόπουλος, Διευθυντής Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου TITAN, δήλωσε: «Η αναγνώριση από το TIME αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της στρατηγικής μας κατεύθυνσης και αναδεικνύει τη δέσμευσή μας να διαδραματίζουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στις συστημικές αλλαγές που απαιτούνται , προωθώντας υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές και δράσεις για το κλίμα. Παράλληλα, αντανακλά την ουσιαστική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον μετασχηματισμό του Ομίλου στο πλαίσιο της στρατηγικής TITAN Forward 2029.»

Η αξιολόγηση του 2026 κάλυψε συνολικά 5.800 εταιρίες παγκοσμίως. Η λίστα περιλαμβάνει τις 750 εταιρίες με τις υψηλότερες επιδόσεις από 43 χώρες και 20 διαφορετικούς κλάδους.

Η πλήρης λίστα των πιο βιώσιμων εταιριών του κόσμου για το 2026 από το περιοδικό TIME εδώ.