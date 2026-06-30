Πίσω από τα ταμπλό — Τρίτη 30 Ιουνίου 2026

Η μεγάλη εικόνα δεν είναι κακή. Αλλά δεν είναι και ανέφελη. Το ταμπλό δείχνει ψυχραιμία, όμως κάτω από την επιφάνεια υπάρχει ακριβό χρήμα, ακριβή στέγη, ενεργειακή νευρικότητα και κοινωνική κόπωση. Με άλλα λόγια, οι δείκτες λένε ότι η οικονομία αντέχει. Το παρασκήνιο ρωτάει κάτι πιο δύσκολο: ποιος πληρώνει τελικά αυτή την αντοχή;

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◆ 1. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ — Ο δείκτης είσαι εσύ, τράπεζα Τέσσερις πτωτικές συνεδριάσεις, μετά αναπήδηση: ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τη Δευτέρα στις 2.467,5 μονάδες με άνοδο 0,74%, ανακάμπτοντας από σωρευτικές απώλειες 2,07%. Το μοτίβο όμως είναι το ίδιο και στις δύο κατευθύνσεις: την προηγούμενη εβδομάδα η Αθήνα έπεσε λόγω τραπεζών κόντρα στην άνοδο των ξένων αγορών, και τη Δευτέρα ανέβηκε πάλι με μοχλό τις τράπεζες. Με δεδομένο ότι η UBS τονίζει πως οι συστημικές συγκεντρώνουν σημαντικές τοποθετήσεις διεθνών χαρτοφυλακίων, το ράλι του ΧΑ είναι όλο και περισσότερο ένα μοχλευμένο στοίχημα σε τέσσερις ισολογισμούς και στα ξένα flows. Με δυο λόγια, η Αθήνα έχει το ίδιο πρόβλημα συγκέντρωσης με τη Σεούλ — απλώς σε μικρότερη κλίμακα. Πρόβλεψη: οι 2.500 δεν σπάνε πειστικά χωρίς τις τράπεζες, ό,τι κι αν κάνουν τα μη τραπεζικά blue chips.

◆ 2. ΔΙΕΘΝΗ — Το πραγματικό μήνυμα ήταν ποιος ΔΕΝ έπεσε Στο διεθνές sell-off του AI, το νήμα που οι περισσότεροι προσπέρασαν: την ίδια μέρα που η Alphabet έχανε 5%, η Amazon 4,8% και η Microsoft 3%, η Micron ανέβαινε σχεδόν 7%. Δεν έχουμε «πούλα τα όλα» τύπου 2000· έχουμε επιλεκτικό reset, με την αγορά να ξεχωρίζει τους προμηθευτές με κλειδωμένες πωλήσεις από τους δαπανηρούς αγοραστές που ψάχνουν ακόμη απόδοση. Όταν η παραγωγή HBM της SK Hynix για το 2026 ήταν ήδη sold out με λειτουργικό περιθώριο-ρεκόρ 72%, αυτό δεν είναι κάμψη ζήτησης· είναι περιστροφή κεφαλαίου μέσα στο ίδιο trade. Όποιος διάβασε «κατάρρευση», διάβασε λάθος ταμπλό.

◆ 3. ΑΘΗΝΑ — Η πιο σημαντική πολιτική κίνηση που δεν μπήκε σε πρωτοσέλιδο Όλη η προσοχή στη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά το πραγματικό παιχνίδι παίζεται στον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης. Η αντιπολίτευση καταγγέλλει «θεσμική διαστρέβλωση» και απόπειρα κομματικού ελέγχου μέσω της κατάργησης του δεύτερου γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Το παρασκήνιο είναι καθαρά μαθηματικό: χωρίς δεύτερο γύρο, ευνοείται μηχανικά αυτός που βγαίνει πρώτος στον πρώτο — δηλαδή, κατά κανόνα, οι μεγάλοι μηχανισμοί. Και δεν είναι τυχαία η συγκυρία: από το βήμα της Βουλής καταγγέλθηκε ότι η κυβέρνηση εργαλειοποιεί τη νομοπαραγωγική διαδικασία για να καλύψει πολιτικές απώλειες σε Αθήνα και Θεσσαλία. Όταν αλλάζεις τους κανόνες του παιχνιδιού λίγο πριν το παιχνίδι, η μεταρρύθμιση είναι το λιγότερο που συμβαίνει.

◆ 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — Δύο Ελλάδες με διαφορετικό ταχύμετρο Η μακροοικονομική αφήγηση και η αφήγηση του σούπερ μάρκετ έχουν αποσυνδεθεί. Από τη μία, η JP Morgan βλέπει ανάπτυξη 2,2% και χρέος προς ΑΕΠ να υποχωρεί προς το 142%. Από την άλλη, ο πληθωρισμός τον Μάιο διαμορφώθηκε στο 5,2% έναντι 3,2% στην Ευρωζώνη — απόκλιση δύο μονάδων — με τα νωπά τρόφιμα να έχουν εκτιναχθεί 11% στο πρώτο τρίμηνο και τις τιμές εισαγωγών να γράφουν ετήσιο άλμα 18,4% τον Απρίλιο. Η «καλή οικονομία» που τιμολογούν οι αγορές δεν είναι η ίδια με αυτήν στο ράφι. Εκτίμηση: όσο η ψαλίδα μένει ανοιχτή, το πολιτικό κόστος της ακρίβειας θα τρώει την αφήγηση της ανάπτυξης — άσχετα με το τι λένε τα spreads.

◆ 5. ΔΙΕΘΝΗ — Ο πραγματικός κίνδυνος λέγεται Warsh, όχι Ορμούζ Τρεις ειδήσεις που κυκλοφορούν χωριστά, αλλά διαβάζονται μαζί. Πρώτη: η ενεργειακή κρίση σπρώχνει τον πληθωρισμό του G20 προς το 4% το 2026. Δεύτερη: εννέα από τους δεκαοκτώ αξιωματούχους της Fed βλέπουν πλέον αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο 2026, με τον νέο πρόεδρο Kevin Warsh σε γερακίσια γραμμή. Τρίτη: η αγορά τιμολογεί διατήρηση επιτοκίων στο 3,50–3,75% ως τα μέσα του 2027. Βάλτε τα μαζί: το ρίσκο του δεύτερου εξαμήνου δεν είναι ένας πόλεμος που οι αγορές έχουν «κλείσει», αλλά ένα επιτόκιο που ο ενεργειακός πληθωρισμός κρατά ψηλά τη στιγμή που οι αποτιμήσεις του AI προεξοφλούν φθηνό χρήμα. Αν ο Warsh αναγκαστεί να ανεβάσει, εκεί θα ακουστεί το πραγματικό «κρακ».

◆ 6. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ — Η αναβάθμιση που όλοι πανηγυρίζουν κρύβει παγίδα Οι περισσότεροι μεγάλοι πάροχοι δεικτών αναμένεται να αναβαθμίσουν την Ελλάδα σε Ανεπτυγμένη Αγορά το 2026 — και, χαρακτηριστικά, η JP Morgan το βλέπει αρνητικά. Γιατί; Γιατί η μετάβαση είναι δίκοπη: τα κεφάλαια που ακολουθούν Αναδυόμενες Αγορές υποχρεούνται να πουλήσουν, ενώ τα κεφάλαια των Ανεπτυγμένων δεν αγοράζουν αυτομάτως με τον ίδιο όγκο. Το παρασκήνιο: μεταξύ της εξόδου των πρώτων και της εισόδου των δεύτερων υπάρχει ένα κενό — και εκεί γεννιέται βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα, ακριβώς όταν τα δελτία τύπου θα μιλούν για «ιστορική στιγμή». Τα σοβαρά γραφεία δεν μοντελοποιούν τον πανηγυρισμό· μοντελοποιούν το κενό.

◆ 7. ΑΘΗΝΑ — Ο Τσίπρας δεν τρώει τη ΝΔ· τρώει το ΠΑΣΟΚ Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κινείται ανοδικά και βρίσκεται σταθερά δεύτερο, αυξάνοντας κατά 1,3 μονάδες στη δημοσκόπηση της GPO, ενώ το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την πτωτική πορεία και σε κάθοδο βρίσκεται και το κόμμα Καρυστιανού. Εδώ είναι το παρασκήνιο που δεν λέγεται καθαρά: η άνοδος δεν έρχεται από τα δεξιά, έρχεται από τον ίδιο τον χώρο της αντιπολίτευσης. Κι αυτό, παραδόξως, είναι η καλύτερη ασφάλεια της κυβέρνησης. Παρότι η πλειοψηφία δηλώνει ότι θέλει αλλαγή πολιτικής και κυβέρνησης, το δίλημμα «σταθερότητα ή χάος» επιβιώνει — γιατί όσο το αντι-κυβερνητικό ρεύμα μοιράζεται σε τρία-τέσσερα κομμάτια, το δίλημμα γράφεται μόνο του.

◆ 8. ΔΙΕΘΝΗ — Το κινεζικό «εξαγωγικό θαύμα» είναι front-loading μεταμφιεσμένο Ο τίτλος έλεγε «εκρηκτικές εξαγωγές»: +19,6% τον Μάιο, με τις εξαγωγές ημιαγωγών στο +110%. Η ψιλά γράμματα λένε άλλα: μέρος της δύναμης οφειλόταν σε χτίσιμο αποθεμάτων εν αναμονή νέων διαταραχών στις εφοδιαστικές αλυσίδες, ενώ οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου έπεσαν 4,1% — η μεγαλύτερη πτώση από τον Μάιο του 2020 — με τις επενδύσεις σε ακίνητα να καταρρέουν 16,2%. Δηλαδή: η εξαγωγική λάμψη καλύπτει μια εσωτερική ζήτηση που σβήνει, και το φόρτωμα αποθεμάτων σήμερα είναι ο λογαριασμός που έρχεται αύριο. Το επόμενο εξαγωγικό νούμερο που θα «απογοητεύσει» μάλλον δεν θα είναι κάμψη ζήτησης — θα είναι το payback.

◆ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — Το εύκολο χρήμα στα ελληνικά ομόλογα τελείωσε Σήμα που πέρασε αθόρυβα: η JP Morgan συνέστησε ρευστοποίηση κερδών στα ελληνικά ομόλογα, περνώντας σε ουδέτερη στάση, αναγνωρίζοντας ότι το περιθώριο περαιτέρω συμπίεσης των spreads έχει περιοριστεί και δεν διαφαίνονται άμεσοι εγχώριοι καταλύτες. Και όντως, η σύγκλιση έχει φτάσει μακριά: το εμφανές κόστος εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους υποχώρησε στο 2,18% το 2025, από τα χαμηλότερα στην Ευρωζώνη. Το παρασκήνιο: το story του 2026 παύει να είναι «τα spreads πέφτουν» και γίνεται «τι έρχεται μετά». Η απάντηση δεν είναι πια στα ομόλογα — είναι στη μετοχική επαναταξινόμηση (βλ. σχόλιο 6). Όποιος ψάχνει ακόμη απόδοση στην καμπύλη, ψάχνει σε αδειασμένο πηγάδι.

◆ 10. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ — Και κάτι τελευταίο: κάτω από τις τράπεζες, κάτι σαλεύει Πέρα από τον τραπεζοκεντρικό θόρυβο, τα μη τραπεζικά blue chips χτίζουν σιωπηλά ένα δεύτερο πόδι για τον δείκτη. Η Coca-Cola HBC σημείωσε νέο ιστορικό ρεκόρ με την έκτη διαδοχική άνοδο, αγγίζοντας κεφαλαιοποίηση 21 δισ. ευρώ, μετά την αύξηση της τιμής-στόχου από την Jefferies στα 63,8 ευρώ. Παράλληλα, ο ΟΤΕ κινείται σε υψηλά πολυετίας και ο ΟΛΘ κέρδισε την υπόθεση για το λιμάνι του Βόλου. Και προσοχή στο timing: με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Fourlis να κόβουν μέρισμα και πληρωμές προγραμματισμένες για τις αρχές Ιουλίου, έρχεται ένα κύμα επανεπενδυόμενων μερισμάτων που λειτουργεί ως αθόρυβο «μαξιλάρι» στήριξης κοντά στις 2.500. Το καλοκαίρι, συχνά, ο δείκτης δεν ανεβαίνει με ειδήσεις — ανεβαίνει με ταμειακές ροές.