Πιερρακάκης: «Στις-ανακοινώσεις-της-ΔΕΘ-το-σύνολο-της-κοινωνίας-πρέπει-να-μπορεί-να-δει-τον-εαυτό-του»

Συνέντευξη στους δημοσιογράφους Δημήτρη Βενιέρη και Βιργινία Δημαρέση, στην εκπομπή «Status Press» του ραδιοφωνικού σταθμού Status FM 107,7, παραχώρησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αλλά και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.



Ξεκίνησε τις δηλώσεις του με αναφορά στο νέο Διεθνές Κέντρο Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management Centre) του ΔΟΜ στη Θεσσαλονίκη



«Αισθάνομαι την ανάγκη να ξεκινήσω από την επίσκεψή μου στη Θεσσαλονίκη. Χθες ήταν η τέταρτη φορά που ήμουν στην πόλη, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί προσωπικά δεν ξεχωρίζω την Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη.



Η χθεσινή παρουσία έχει ιδιαίτερη σημασία, το βασικό κέντρο λογιστικής υποστήριξης του ΔΟΜ παγκοσμίως είναι αυτό. Και είναι μια μεγάλη εθνική επιτυχία ότι αυτό χωροθετείται στη Θεσσαλονίκη, αν σκεφτεί κανείς ότι πολλές χώρες διεκδίκησαν να το φιλοξενήσουν. Και αυτό ήταν και μια ψήφος εμπιστοσύνης και στην Ελλάδα και στην πόλη, στη σταθερότητα, στις δυνατότητές της. Το επιχειρησιακό αποτύπωμα του ΔΟΜ σκεφτείτε ότι είναι 1,7 δισ. δολάρια. Άρα, μιλάμε για έναν οργανισμό με πολύ σημαντικό οικονομικό και επιχειρησιακό βάρος. Και αυτό σημαίνει για τη Θεσσαλονίκη πιο πολλές θέσεις εργασίας, μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα, μεγαλύτερο διεθνές αποτύπωμα.

Έβλεπα τα προϊόντα χθες που ήταν συγκεντρωμένα εκεί προς αποστολή. Ήταν όλα από την αγορά της Θεσσαλονίκης. Σεντόνια, κουβέρτες, πιάτα. Για εμένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είναι σημαντικό ότι η πόλη εδραιώνεται και ο στρατηγικός κόμβος για τα Βαλκάνια και για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη».



Για την υπεραπόδοση της οικονομίας, με αφορμή σχετική δήλωση Αλ.Τσίπρα, ανέφερε:

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

«Νομίζω ότι ο κόσμος έχει ήδη την εμπειρία της συγκεκριμένης διακυβέρνησης και πώς ήταν η απόσταση ανάμεσα σε αυτά που ειπώθηκαν και σε αυτά που έγιναν. Όπως έχω πει και εγώ πολλές φορές δημόσια, και εγώ και ο Πρωθυπουργός, αν υπήρχε έστω και ένα ευρώ παραπάνω το οποίο να μπορούσαμε από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες να το γυρίσουμε πίσω στην κοινωνία, πρώτον θα το κάναμε στο πλαίσιο των μέτρων που ανακοινώνουμε στη ΔΕΘ. Δεύτερον, το να βγαίνουμε και να “ποινικοποιούμε” στο πολιτικό λεξιλόγιο της Αντιπολίτευσης το να ξεπληρώνουμε το χρέος μας…ξέρετε, ανήκω σε μια γενιά η οποία βίωσε τι σημαίνει να μη μπορεί να ανοιχθεί στις αγορές και τι σημαίνει να χρεοκοπεί η χώρα…οπότε, το να λες ότι εγώ αφαιρώ βάρη, κάθε ένα δισ που αποπληρώνω είναι μείον 30 εκατομμύρια σε τόκους, μειώνουμε, δηλαδή, το πόσο πληρώνουμε κάθε χρόνο ως χώρα. Και ξέραμε πάρα πολύ καλά, το θυμάστε πολύ καλά – υπήρχε μια συζήτηση, ότι το 2032 η Ελλάδα θα είχε πρόβλημα. Πάει αυτό. Αυτό δεν υφίσταται ως πρόβλημα. Αυτό έχει βγει από την εξίσωση. Το χρέος έχει πάψει να είναι πρόβλημα με τη στρατηγική που ακολουθήσαμε».



Για τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, είπε:

«Πρέπει οι άνθρωποι σε αυτή τη δουλειά να είναι και διαβασμένοι σε σχέση με το τι γίνεται και σε σχέση με το τι δεν γίνεται. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ευρωπαϊκών κανόνων…η οικονομία – χαίρομαι που το είπε ο κύριος Τσίπρας – όντως υπεραποδίδει. Κάθε ευρώ που μπορεί να γυρίσει πίσω στην κοινωνία, γυρνάει. Η συζήτηση θα έπρεπε να είναι από κανονικές συνθήκες πια. Εμείς να λέμε “A” και να έχεις μια Αντιπολίτευση η οποία να λέει “όντως τόσα είναι τα χρήματα”, να δέχεται την αλήθεια, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Πέρυσι είχαμε στη ΔΕΘ 1,76 δισ. ευρώ. Να σου πει “εγώ προτιμώ το 1,76 δισ. ευρώ να μην το διαθέσεις έτσι, να το διαθέσεις αλλιώς”. Αυτό ναι. Αυτό είναι μια πολύ ορθολογική και λογική συζήτηση και αυτή είναι και η λογική της Αντιπολίτευσης. Εγώ δεν περιμένω η Αντιπολίτευση να συμφωνεί στα πάντα…αλλά περιμένω να συμφωνούμε στην περίμετρο της πραγματικότητας».



Για τη δικαστική απόφαση για τον Νόμο Κατσέλη, τόνισε:



«Όλες οι κινήσεις που κάνουμε είναι υπέρ της κοινωνίας, ειδικά με ανακοινώσεις όπως η εφαρμογή του Νόμου Κατσέλη, γιατί είδατε ότι η Αντιπολίτευση έλεγε κάτι και εμείς πήγαμε πρακτικά και κάναμε παραπάνω, από όσα έλεγε η Αντιπολίτευση. Η Αντιπολίτευση ζητούσε απλή εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Και είχα την ευκαιρία να ανακοινώσω και στη Βουλή, όχι απλώς εφαρμογή αλλά και αναδρομικότητα της δικαστικής απόφασης».

Για την κριτική της Αντιπολίτευσης για το ότι η υπεραπόδοση της οικονομίας είναι αποτέλεσμα golden visas, real estate και επενδύσεων που δεν είναι παραγωγικές, ανέφερε: «Αν δείτε τη δομή των επενδύσεων ποια είναι, με βάση τα επίσημα στοιχεία του κράτους, οι μισές περίπου προκύπτουν από τελείως διαφορετικά πράγματα από το real estateκαι τις golden visas που αναφέρατε. Έχουμε φέρει data centers στην Ελλάδα, logistics…καλή ώρα, χθες ήμουν στη Θεσσαλονίκη για κάτι το οποίο γεννά μεγαλύτερη αναπτυξιακή διαδικασία στο πλαίσιο ενός διεθνούς οργανισμού και κινεί την αγορά της Θεσσαλονίκης…

Οι επενδύσεις, τώρα θα επικαλεστώ έναν αριθμό και μόνο, οι επενδύσεις όταν αναλάβαμε το 2019 ήταν 11% του ΑΕΠ, τώρα έχει πάει στο 17% περίπου. Οι μισές είναι τελείως διαφορετικής υφής από αυτήν (που περιγράφει η Αντιπολίτευση: real estate, golden visas).



Η ποιοτική τους υφή είναι τελείως διαφορετική. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο αφορά το real estate, αλλά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχουμε καταφέρει και έχουμε προσελκύσει ξένες επενδύσεις σε μια σειρά από τομείς: τεχνολογία, αγροδιοτροφή…και θα δείτε ακόμη περισσότερες. Υπάρχει μια διαδρομή που πρέπει να καλύψουμε που είναι να φτάσουμε το 21% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος.



Τον κ. Ανδρουλάκη (που αναφέρει ότι μετά το Ταμείο Ανάκαμψης η οικονομία της χώρας θα βρεθεί σε δύσκολη θέση), επίσης, τον διαψεύδουν τα στοιχεία. Γιατί αναθεωρήσαμε φέτος στην κρίση, όπως πολύ καλά ξέρετε, της Μέσης Ανατολής – υπήρξε μια αναθεώρηση της ανάπτυξης προς τα κάτω και λόγω του πληθωρισμού. Πήγαμε από το 2,4% στο 2%. Αλλά ταυτόχρονα, τί άλλο κάναμε; Αναθεωρήσαμε για του χρόνου, την ανάπτυξη προς τα πάνω. Από το 1,7% στο 2%. Γιατί έχουμε και κονδύλια, είτε αφορά το Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων είτε αφορά τα νέα ευρωπαϊκά κονδύλια που θα έρθουν ή το νέο MMF, όπως λέμε, τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, το νέο ευρωπαϊκό ΕΣΠΑ, για να το πω απλά.



Όλα αυτά θα έρθουν και θα αθροιστούν. Αλλά ξέρετε κάτι, αυτό μου δείχνει ότι η βασική στρατηγική της Αντιπολίτευσης είναι απλά και μόνο να επικαλείται ποσά τα οποία υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι μόνο αυτό η ανάπτυξη. Είναι να μπορείς να φέρεις ιδιωτικές επενδύσεις και να μπορείς να παντρεύεις τα χρήματα τα οποία λαμβάνεις από τα ευρωπαϊκά κονδύλια ή από τα εθνικά κονδύλια, με συγκεκριμένους μεταρρυθμιστικούς και αναπτυξιακούς στόχους. Πιστεύουμε ότι λεφτά υπάρχουν ή ότι λεφτά γεννώνται; Εγώ να σας πω ευθέως ότι πιστεύω το δεύτερο. Και έχω την εντύπωση ότι η Αντιπολίτευση έχει κολλήσει στο πρώτο».



Για την ακρίβεια και το διαθέσιμο εισόδημα:

«Γνωρίζω πολύ καλά και για αυτούς που μας ακούν και για κάθε πολίτη, ότι όταν είσαι στο ταμείο του σούπερ-μάρκετ, δεν μετράνε τα μακροοικονομικά στοιχεία και ο Κρατικός Προϋπολογισμός εκείνη την ώρα. Μετράνε τα πόσα χρήματα έχεις στο πορτοφόλι σου και ποιες είναι οι τιμές που αντιμετωπίζεις.

Η ακρίβεια, ναι, είναι πρόβλημα και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Γιατί υπήρξαν πληθωριστικές πιέσεις όλα αυτά τα χρόνια με διάφορους μηχανισμούς, κυρίως τρεις εγώ θα σας πω.

Ο ένας είναι αυτός που αναφέρατε, σούπερ-μάρκετ, ο δεύτερος είναι τα ενοίκια και ο τρίτος είναι το κόστος ενέργειας που τον βιώσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτά να πω με το άλλο μου καπέλο, ότι είναι θέματα τα οποία προσπαθώ να βάλω στη συζήτηση όλων των ευρωπαϊκών υπουργών οικονομικών αυτή τη στιγμή, γιατί σε κάθε χώρα κάποια πράγματα είναι τελείως κοινά, κάποια πράγματα είναι διαφορετικά. Το τι κάνεις, για παράδειγμα, με το κόστος στέγης είναι ένα ζήτημα και στις 27 χώρες, με διαφορετικούς τρόπους, όμως, και με διαφορετική υφή στην καθεμία. Οι λύσεις που πρέπει να κάνουμε είναι πάνω-κάτω κοινές και να μάθουμε ο ένας από τον άλλον, αλλά αυτά είναι ζητήματα τα οποία γενικώς πρέπει να διαχειριζόμαστε σε ένα συντονισμό.

Ειδικά για την ενέργεια, να σας πω, που είναι μεγάλο θέμα που απασχολεί τον κόσμο κόσμου που μας ακούει, οι λύσεις είναι κυρίως ευρωπαϊκές: αποθήκευση, διασυνδέσεις…είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν γενικά στην Ευρώπη, ήδη γίνονται. Τώρα θα έχουμε μια ρήτρα διαφυγής στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα για να επενδύσουμε στις υποδομές ενέργειας και να ρίξουμε το κόστος της ενέργειας για κάθε νοικοκυριό, για κάθε επιχείρηση. Εδώ η βασική στρατηγική της κυβέρνησης, είναι βασικά να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, γιατί από τη μία, ναι, πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα όπως αυτά τα οποία περιγράφονται, ή να γίνεται ένας διαρκής διάλογος με την αγορά ή να υπάρξουν μέτρα όπου κρίνουμε ότι τα μέτρα είναι πιο αποτελεσματικά, αλλά η βασική στρατηγική, ο βασικός πυλώνας στρατηγικής για τον κάθε τομέα, είναι να αυξάνεις το διαθέσιμο εισόδημα».



Για την κατάταξη της χώρας με βάση την αγοραστική δύναμη του πολίτη, εξήγησε:

«Η χώρα έχασε 25 μονάδες του ΑΕΠ, το ένα τέταρτο της οικονομίας, μέσα σε μια κρίση μιας δεκαετίας η χώρα γονάτισε. Για να βγει από αυτό, η χώρα έπρεπε να ξεκινήσει να ξαναχτίζει τον εαυτό της και να τρέχει. Έτσι λοιπόν, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ το οποίο αναφέρετε, έχει αυξηθεί 13 μονάδες, το πραγματικό -αν βγάλεις τον πληθωρισμό από το ‘19 και μετά – είναι η όγδοη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη. Τρέχουμε με διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον ευρωπαϊκό, είμαστε έτοιμοι να αποκτήσουμε το ιστορικό χαμηλό στην ανεργία, μας έχουν δημιουργηθεί 600.000 θέσεις εργασίας. Γίνονται αλλαγές στις επενδύσεις, βελτιώσεις, εξαγωγές, όλα αυτά που ανέφερα πριν. Ξέρουμε ότι έχουμε εκκρεμότητες. Η βασική εκκρεμότητα για τα επόμενα χρόνια είναι να βελτιωθούν οι μισθοί ακόμη παραπάνω, για κάθε πολίτη που μας ακούει, δηλαδή το πόσο καλά τα πάει η οικονομία, να φτάσει σε κάθε νοικοκυριό, αυτό το έχουμε μπροστά μας και πρέπει να το βελτιώνουμε διαρκώς. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό, είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε, απεδείχθη στη χώρα μας, με πολύ ακριβά δίδακτρα, ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις της μίας εβδομάδας ή του ενός μήνα, για όλα αυτά, πρέπει να κάνεις στοχευμένη και χειρουργική δουλειά, και κάθε ευρώ που μπορεί να περισσεύει από την υπεραπόδοση της οικονομίας, να επιστρέφει πραγματικά πίσω σε εκείνους που έχουν περισσότερο ανάγκη, υπέρ της κοινωνίας».

Για το ιδιωτικό χρέος, το νόμο Κατσέλη, τους εξωδικαστικούς μηχανισμούς, την προστασία πρώτης κατοικίας και γιατί απαιτήθηκε η δικαστική απόφαση πριν τη νομοθετική παρέμβαση, είπε:

«Μην υποτιμά κανείς όλες τις κινήσεις που έχουμε κάνει για το ιδιωτικό χρέος το τελευταίο διάστημα- ήμουν στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα και τα ανέφερα όλα αυτά – είτε μιλάμε για την αύξηση του ακατάσχετου, είτε μιλάμε για την αλλαγή στον Εξωδικαστικό που από τις 10.000 πέσαμε στις 5.000 ευρώ για την υπαγωγή σε αυτόν, είτε για την μετατροπή του εξωδικαστικού σε πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Ο Νόμος Κατσέλη είχε καλή πρόθεση, αλλά εφόσον νομοθετήθηκε το 2010 και εφόσον έπρεπε να έρθουν ένας Πρωθυπουργός και ένας Υπουργός Οικονομικών, 16 χρόνια μετά, να νομοθετήσουν ξανά την ερμηνεία του Νόμου του 2010, αυτό δείχνει ότι κάτι δεν πήγε καλά στην εφαρμογή του. Δέχομαι την πρόθεση, δεν δέχομαι την εφαρμογή. Τώρα, ερχόμαστε να δώσουμε λύσεις σε όλα αυτά, μία κληρονομιά της κρίσης και αυτή πολύ σημαντική.

Έπρεπε να διασαφηνιστεί δικαστικά, γιατί μπορούσε κάλλιστα κάτι το οποίο εσύ έχεις έρθει να νομοθετήσεις, εφόσον είναι στα δικαστήρια, να έρθει ο Άρειος Πάγος και να το ερμηνεύσει διαφορετικά, ενώ εσύ ενδεχομένως, έχεις κάνει στο μεσοδιάστημα κάποιες ενέργειες. Δεύτερον, παίζει ρόλο σε αυτή την εξίσωση, μοιραία, και το πόσο καλά τα πηγαίνει η οικονομία. Για να μπορέσεις κι εσύ να κάνεις μία σειρά από κινήσεις υποστήριξης των πολιτών. Όλα αυτά έχουν αθροιστεί και αυτή τη στιγμή, ειδικά σε συνάρτηση με τον Νόμο που ψηφίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, έχουμε πλέον μία μεγάλη μεταρρύθμιση για το ιδιωτικό χρέος στα χέρια μας.

Και μια σειρά από πράγματα, τα οποία χρόνιζαν. Άκουγα χρόνια για το ελβετικό φράγκο, για το οποίο νομοθετήσαμε λύση. Σας ανέφερα το όριο στο ακατάσχετο, στον Εξωδικαστικό, την προστασία της πρώτης κατοικίας και την εφαρμογή αυτής της απόφασης που αναφέρατε, η οποία είναι πολύ πάνω από την δικαστική απόφαση. Η δικαστική απόφαση μιλούσε μόνο για εφαρμογή στον υπολογισμό του τόκου εφεξής. Δεν μιλούσε για αναδρομικότητα».



Για τους μισθούς, την προκαταβολή φόρου, τον 13ο μισθό στο Δημόσιο το δημοσιονομικό κόστος και φιλοσοφία των μέτρων της ΔΕΘ, είπε:

«O μέσος μισθός έχει αυξηθεί όλα αυτά τα χρόνια, αλλά η περίμετρος των ερωτήσεων εντάσσεται μοιραία σε όλα αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οπότε, δεν θα μπορούσα από σήμερα να έρθω και να τα ανακοινώσω εγώ, με δεδομένο κιόλας ότι τα πράγματα που αφορούν αυτή την ομιλία και τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός είναι υπό διαμόρφωση μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Όσον αφορά στον 13ο μισθό, αν βάλει κανείς μαζί τα νούμερα για 13ο και 14ο μισθό, για 13η και 14η σύνταξη, αν τα βάλεις όλα αυτά μαζί, φτάνουν τα 8 δισ. ευρώ. Μόνο ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη είναι τα μισά από αυτό, στα 4 δισ. ευρώ.

Σκεφτείτε, ότι πέρυσι στη ΔΕΘ, είχαμε δημοσιονομικό χώρο 1,76 δισ. ευρώ. Ποια είναι η προσθήκη που θα σας πω σε αυτό; Πρέπει στην ομιλία αυτή (της ΔΕΘ) και στις ανακοινώσεις (που θα γίνουν), όλη η κοινωνία να δει τον εαυτό της: και οι συνταξιούχοι, και οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες. Το σύνολο της κοινωνίας πρέπει να δει τον εαυτό του στις ανακοινώσεις. Πέρυσι, αυτό το πετύχαμε. Γιατί, η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώσαμε στη ΔΕΘ, αφορούσε όλη την κοινωνία. Ήταν η μείωση των άμεσων φόρων και η μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή της Μεταπολίτευσης. Είχε μεγαλύτερη έμφαση στους νέους, είχε μεγαλύτερη έμφαση στις οικογένειες με παιδιά, οι πολύτεκνοι είδαν πρακτικά τον μηδενισμό των κατώτατων συντελεστών. Ξεκινήσαμε να αφαιρούμε – και φέτος, θα τον εξαλείψουμε- τον ΕΝΦΙΑ σε όλα τα χωριά της Ελλάδας. Αυτό είναι μία δημογραφική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος που μείωσε τους φόρους οριζόντια για όλους και για κάποιους λίγο παραπάνω. Τα μέτρα ανακουφίζουν πολύ την κοινωνία».

Για τους έμμεσους φόρους, τα καύσιμα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, την επιδότηση diesel, τη φορολόγηση μερισμάτων και το γιατί προτιμώνται μειώσεις άμεσων φόρων, αντί μειώσεων ΦΠΑ ή ΕΦΚ, τόνισε:

«Γιατί πάρα πολύ απλά, τη μία χρονιά που είχαμε τη φορολόγηση στα μερίσματα στο 10%, δηλώθηκαν 1,7 δισ.ευρώ και την χρονιά που το πήγαμε στο 5%, δηλώθηκαν 5,7δισ. ευρώ. Αν κάνει κανείς τα μαθηματικά, μπορεί πολύ εύκολα να υπολογίσει, ποια χρονιά είχαμε περισσότερα έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό και για τους πολίτες. Δούλεψε το μέτρο κι επειδή δούλεψε, βγάλαμε περισσότερα χρήματα. Στον προϋπολογισμό, είτε σε μία εταιρεία, είτε σε όποιον εισπράττει χρήματα, στο τέλος μας νοιάζει πόσα χρήματα μπαίνουν στα κρατικά ταμεία. Από το 5% μπήκαν περισσότερα χρήματα στα κρατικά ταμεία.

Όταν έπρεπε να λάβουμε μέτρα ενεργειακά, σε σχέση με την κρίση και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, η Κομισιόν μας έλεγε να λάβουμε μέτρα προσωρινά, στοχευμένα και παραμετροποιημένα (temporary, targeted, tailored). Γιατί; Για να λάβεις μέτρα, τα οποία θα βοηθήσουν τους πιο ευάλωτους. Όχι οριζόντια, γιατί αυτά καταλήγουν να βοηθούν τους πλουσιότερους με μια αναλογία 4 προς 1. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία που έχουμε. Εμείς, τέτοια μέτρα πήραμε. Η μόνη απόκλιση που έχουμε είναι αυτή του diesel, γιατί κρίναμε ότι το diesel επιδρά στον πληθωρισμό, στην ακρίβεια δηλαδή και διαχέεται συνολικότερα στην οικονομία. Η Αντιπολίτευση μας έλεγε για τον ΕΦΚ. Εμείς, κάναμε επιδότηση στην αντλία, αντί για μείωση του ΕΦΚ, γιατί το μέτρο έπρεπε να είναι προσωρινό. Το τελικό αποτέλεσμα για τον κόσμο ήταν ακριβώς το ίδιο. Έβλεπε χαμηλότερη τιμή του diesel στο βενζινάδικο. Το μέτρο είχε άλλη υφή.

Σε ό, τι αφορά τον οποιονδήποτε φόρο, σε αυτό προσερχόμαστε με τη μεγαλύτερη αξιοπιστία που έχει προσέλθει κυβέρνηση στη Μεταπολίτευση. Έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές. Καλώ όποιον μας ακούει να βρει οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση που έχει κάνει τόσες πολλές μειώσεις σε φόρους κατά τη διάρκεια της θητείας της ιστορικά. Δεν θα το βρείτε».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.