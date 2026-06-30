Πρόσκληση-για-την-περιβαλλοντική-εξυγίανση-της-πρώην-ΑΕΒΑΛ-Πτολεμαΐδας

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών θα είναι εφικτή η επανάχρηση και αξιοποίηση αυτής της έκτασης για την ανάπτυξη του Βιοτεχνικού Πάρκου Πτολεμαΐδας.

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Μετά από την υπογραφή σχετικής απόφασης από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση δημοσιεύθηκε νέα πρόσκληση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, με τίτλο «Αξιοποίηση ΒΙΟΠΑ Πτολεμαΐδας», συνολικού προϋπολογισμού 25 εκ. ευρώ.

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η χρηματοδότηση των εργασιών που είναι αναγκαίες για την περιβαλλοντική εξυγίανση της έκτασης των 506 στρεμμάτων στην οποία λειτουργούσε επί σειρά ετών το βιομηχανικό συγκρότημα αζωτούχων λιπασμάτων της Πτολεμαΐδας (ΑΕΒΑΛ).

Πρόκειται για ένα έργο με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα για την περιοχή της Πτολεμαΐδας καθώς μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών θα είναι εφικτή η επανάχρηση και αξιοποίηση αυτής της έκτασης για την ανάπτυξη του Βιοτεχνικού Πάρκου Πτολεμαΐδας.