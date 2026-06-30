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    Στα-«πράσινα»-οι-ευρωαγορές-με-ώθηση-από-το-μεταλλευτικό-κλάδο
    Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από το μεταλλευτικό κλάδο

    Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από το μεταλλευτικό κλάδο

    By Αγορές No Comments2 Mins Read
    Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από το μεταλλευτικό κλάδο

    Σε θετικό έδαφος κινούνται σήμερα Τρίτη (30/6) οι ευρωαγορές, με ώθηση από το μεταλλευτικό κλάδο.

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    Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,64%, καθώς οι περισσότεροι επιμέρους κλάδοι και τα βασικά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια βρίσκονται επίσης σε θετικό έδαφος.

    Πιο αναλυτικά λοιπόν, ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,86% στις 24,845.97 μονάδες, ενώ ανοδικά κινείται και ο βρετανικός FTSE κατά 0,38% στις 10,524.66 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC κερδίζει 0,35% στις 8,396.64 μονάδες.

    Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός IBEX ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,13% στις 19,309.85 μονάδες, ενώ σε θετικό έδαφος κινείται και ο ΜΙΒ του Μιλάνου ενισχυόμενος κατά 0,40% στις 51,364.50 μονάδες.

    Στα αξιόλογα της μέρας, οι μετοχές των μεταλλευτικών εταιρειών ηγούνται της ανόδου στις πρώτες συναλλαγές, σημειώνοντας κέρδη περίπου 2%, ενώ οι εταιρείες του κλάδου βιομηχανικών αγαθών ενισχύονται κατά 1,4%.

    Να σημειωθεί ότι οι επενδυτές στρέφονται μαζικά στις ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής ημιαγωγών. Η ASML καταγράφει άνοδο 3,2%, η BE Semiconductors αυξάνεται κατά 2%, ενώ και η ASMI σημειώνει κέρδη 1,4%.

    Την ίδια ώρα, η μετοχή της γαλλικής εταιρείας βιοτεχνολογίας Abivax εκτινάσσεται κατά 25% μετά από νέα δεδομένα για πειραματικό φάρμακο.

    Ειδικότερα, η Abivax ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας (29/6) νέα στοιχεία σχετικά με το βασικό υπό ανάπτυξη φάρμακό της για τη θεραπεία φλεγμονώδους νόσου του εντέρου. Τα δεδομένα της κλινικής δοκιμής τελικού σταδίου έδειξαν ότι η συχνότητα εμφάνισης κακοηθειών ήταν σύμφωνη με τα αναμενόμενα ποσοστά του γενικού πληθυσμού.

    Σε αυτό το φόντο, κατά την τελευταία διαπραγμάτευση, η μετοχή της Abivax κατέγραφε άνοδο άνω του 25%, ενώ από την αρχή του έτους εξακολουθεί να εμφανίζει απώλειες περίπου 14%.

    #ΕΥΡΩΑΓΟΡΕΣ #DAX #FTSE #CAC #IBEX_35 #FSTE_MIB #Stoxx_Europe_600

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