Στα-«πράσινα»-οι-ευρωαγορές-με-ώθηση-από-το-μεταλλευτικό-κλάδο

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Σε θετικό έδαφος κινούνται σήμερα Τρίτη (30/6) οι ευρωαγορές, με ώθηση από το μεταλλευτικό κλάδο.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,64%, καθώς οι περισσότεροι επιμέρους κλάδοι και τα βασικά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια βρίσκονται επίσης σε θετικό έδαφος.

Πιο αναλυτικά λοιπόν, ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,86% στις 24,845.97 μονάδες, ενώ ανοδικά κινείται και ο βρετανικός FTSE κατά 0,38% στις 10,524.66 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC κερδίζει 0,35% στις 8,396.64 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός IBEX ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,13% στις 19,309.85 μονάδες, ενώ σε θετικό έδαφος κινείται και ο ΜΙΒ του Μιλάνου ενισχυόμενος κατά 0,40% στις 51,364.50 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας, οι μετοχές των μεταλλευτικών εταιρειών ηγούνται της ανόδου στις πρώτες συναλλαγές, σημειώνοντας κέρδη περίπου 2%, ενώ οι εταιρείες του κλάδου βιομηχανικών αγαθών ενισχύονται κατά 1,4%.

Να σημειωθεί ότι οι επενδυτές στρέφονται μαζικά στις ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής ημιαγωγών. Η ASML καταγράφει άνοδο 3,2%, η BE Semiconductors αυξάνεται κατά 2%, ενώ και η ASMI σημειώνει κέρδη 1,4%.

Την ίδια ώρα, η μετοχή της γαλλικής εταιρείας βιοτεχνολογίας Abivax εκτινάσσεται κατά 25% μετά από νέα δεδομένα για πειραματικό φάρμακο.

Ειδικότερα, η Abivax ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας (29/6) νέα στοιχεία σχετικά με το βασικό υπό ανάπτυξη φάρμακό της για τη θεραπεία φλεγμονώδους νόσου του εντέρου. Τα δεδομένα της κλινικής δοκιμής τελικού σταδίου έδειξαν ότι η συχνότητα εμφάνισης κακοηθειών ήταν σύμφωνη με τα αναμενόμενα ποσοστά του γενικού πληθυσμού.

Σε αυτό το φόντο, κατά την τελευταία διαπραγμάτευση, η μετοχή της Abivax κατέγραφε άνοδο άνω του 25%, ενώ από την αρχή του έτους εξακολουθεί να εμφανίζει απώλειες περίπου 14%.