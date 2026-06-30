Συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Αλβανό ομόλογό του – Τι συζητήθηκε

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, με τον υπουργό ‘Αμυνας της Αλβανίας, Ermal Nufi, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Όπως ανακοινώθηκε, μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο υπουργών στο υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας, πραγματοποιήθηκαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.

Κατά τις συναντήσεις, οι δύο υπουργοί εξέφρασαν την κοινή τους βούληση για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων και εξέτασαν τις δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Επίσης, ο κ. Δένδιας ενημέρωσε τον Αλβανό υπουργό ‘Αμυνας για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την «Ατζέντα 2030».

Επιπλέον, συζητήθηκαν περιφερειακά και διεθνή ζητήματα ‘Αμυνας και Ασφάλειας.

Στις συνομιλίες παρευρέθησαν από ελληνικής πλευράς ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής ‘Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) αντιπτέραρχος (Ι) Βασίλειος Μπρούμας, ο γενικός διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας και ο γενικός διευθυντής Πολιτικής Εθνικής ‘Αμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) πρέσβυς ε.τ. Μιχαήλ Σπινέλλης.

Από την αλβανική πλευρά, συμμετείχαν επίσης, η πρέσβης της Αλβανίας στην Ελλάδα Λουέλα Χαϊταράγκα, ο διοικητής της Διοίκησης Κυβερνοάμυνας ταξίαρχος Hamdi Doda, o διευθυντής του γραφείου του υπουργού ‘Αμυνας της Αλβανίας Ervis Tema και ο ταξίαρχος σύμβουλος του υπουργού ‘Αμυνας, Bardhyl Nuredinaj.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.