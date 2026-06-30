Συνάντηση-του-Νίκου-Δένδια-με-τον-υπουργό-Άμυνας-του-Μαυροβουνίου,-Ντράγκαν-Κράποβιτς

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα πραγματοποιήσει την Τρίτη, 30 Ιουνίου, επίσημη επίσκεψη στο Μαυροβούνιο, όπου θα έχει διμερή συνάντηση στο υπουργείο Άμυνας με τον ομόλογό του, Ντράγκαν Κράποβιτς (Dragan Krapović).

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Αντικείμενο των συζητήσεων που θα έχει ο Έλληνας υπουργός είναι η περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, οι εξελίξεις στο περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον ασφαλείας, καθώς επίσης οι προοπτικές ενίσχυσης της σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στα Δυτικά Βαλκάνια.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανταλλαγή απόψεων για τις σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας, την ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργειών στους τομείς της αμυντικής εκπαίδευσης, της στρατιωτικής συνεργασίας και της αμυντικής καινοτομίας.



- sofokleous10.gr

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