Το-ιαπωνικό-cheesecake-στο-tiktok-έφερε-άλμα-590%-στη-μετοχή-της-lotus-bakeries

Με ιστορία από το 1932, η Lotus Bakeris έχει ενισχύσει σταδιακά την παγκόσμια παρουσία του βασικού της προϊόντος.

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Η παγκόσμια άνοδος πωλήσεων των μπισκότων Biscoff έχει εκτοξεύσει σχεδόν 590% τη μετοχή της βελγικής εταιρείας Lotus Bakeries σε επίπεδο δεκαετίας, την ώρα που εταιρείες τροφίμων και σνακ αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Όπως μεταδίδει το -, από την αρχή του έτους η μετοχή της εταιρείας σημειώνει άνοδο 47% κυρίως λόγω των μπισκότων καραμέλας που βρίσκονται πλέον μεταξύ των πέντε κορυφαίων προϊόντων σε πωλήσεις, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση της εταιρείας. Τι βρίσκεται πίσω από όλα αυτά; Η viral τάση για «ιαπωνικό τσιζκέικ» με μπισκότα Lotus στο TikTok.

@_easykitchen_ I finally tried the viral Japanese cheesecake !!😦🤤 Ingredients • Greek yogurt • Lotus biscuits • Lotus spread ⸻ Steps: 1.Fill a bowl or container with Greek yogurt. 2.Dip the Lotus biscuits straight into the yogurt, pressing them in horizontally. 3.Make sure the biscuits are fully covered by the yogurt. 4.Cover and refrigerate for at least 7 hours or overnight. 5.After chilling, the biscuits become super soft, cheesecake-like 🤍 6.Finish with Lotus spread on top and enjoy #cheescake #nobake #ViralRecipe #fyp #creatorsearchinsights ♬ original sound – http.jxson

«Μπορεί κανείς να το συγκρίνει με την πορεία των Oreo όταν γνώριζαν εκρηκτική ανάπτυξη. Ο κόσμος φαίνεται να τα αγαπά όπου κι αν ταξιδεύουν», δήλωσε στο - ο αναλυτής της, Ιγνάσιο Κανάλς Πόλο.

Με ιστορία από το 1932, η Lotus Bakeris έχει ενισχύσει σταδιακά την παγκόσμια παρουσία του βασικού της προϊόντος, ενώ μεταξύ άλλων διαθέτει συνεργασία με την αμερικανική αεροπορική εταιρεία Delta Air Lines,. Επιπλέον, πρόσφατα εγκαινίασε εργοστάσιο στην Ταϊλάνδη στο πλαίσιο της διείσδυσής της στις ασιατικές αγορές και έχει επεκταθεί σε προϊόντα όπως αλλείμματα, παγωτά και σοκολάτες.

Σύμφωνα με στοιχεία της - Intelligence, οι πωλήσεις της αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 17% την περίοδο 2014-2024 καθώς η δημοτικότητά της έχει ανέβει σημαντικά.

«Οι μέτοχοι έχουν ανταμειφθεί πλουσιοπάροχα μέσω ενός συνδυασμού μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών», ανέφερε ο Κετάν Πατέλ, διαχειριστής κεφαλαίων στο Whitefriars, το οποίο κατέχει μετοχές της Lotus σημειώνοντας ότι τα μερίσματα αυξάνονται ετησίως για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Πάντως, οι περισσότεροι αναλυτές διατηρούν θετική ή ουδέτερη στάση, καθώς οι μέσες τιμές-στόχοι υποδηλώνουν περιορισμένα περιθώρια για περαιτέρω άνοδο τους επόμενους 12 μήνες.