Υπουργικό-Συμβούλιο:-Όσα-εγκρίθηκαν-για-Ταμείο-Ανάκαμψης,-αγροτικές-πληρωμές-και-νέα-νομοσχέδια

Συνεδρίασε σήμερα, 30 Ιουνίου 2026, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο στο επίκεντρο του οποίου βρέθηκαν ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου του 2026, ο προγραμματισμός των προτεραιοτήτων για το δεύτερο εξάμηνο, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, οι αγροτικές πληρωμές και ενισχύσεις, καθώς και σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων για τη Δημόσια Διοίκηση, την επαγγελματική ασφάλιση, την ίση μεταχείριση και τη ναυτιλία. Παράλληλα, το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε στις επιλογές για την ηγεσία του Αρείου Πάγου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

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Μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος παρουσίασαν τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και τον προγραμματισμό των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου του 2026.

Σύμφωνα με την παρουσίαση, η εικόνα του πρώτου εξαμήνου αποτυπώνει σταθερή πρόοδο στην υλοποίηση των κυβερνητικών προτεραιοτήτων, με σημαντικά αποτελέσματα σε μεταρρυθμίσεις, υποδομές και κοινωνικές πολιτικές, αλλά και με σαφή προσανατολισμό στην επιτάχυνση όσων παρεμβάσεων παραμένουν σε εξέλιξη έως την ολοκλήρωση της τετραετίας.

Όπως επισημάνθηκε, ολοκληρώθηκαν κρίσιμες νομοθετικές παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων η ψήφιση του νόμου για ένα κράτος πιο φιλικό προς τους πολίτες και την οικονομική δραστηριότητα, η μεταρρύθμιση του Κληρονομικού Δικαίου και η θεσμοθέτηση της Κοινωνικής Συμφωνίας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Παράλληλα, ψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος χαρακτηρίζεται σημαντική μεταρρύθμιση.

Στο πεδίο της οικονομίας και της κοινωνικής πολιτικής υλοποιήθηκε η έκτη συνεχόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού. Στον τομέα της υγείας εξελίσσεται η εφαρμογή του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, ενώ στην παιδεία επεκτείνεται το πρόγραμμα ανακαίνισης σχολικών μονάδων «Μαριέττα Γιαννάκου».

Σημαντική πρόοδος καταγράφηκε και στις υποδομές όπου η κτηματογράφηση έφτασε σε ποσοστό ανάρτησης δικαιωμάτων 99%, η υλοποίηση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, στο τμήμα Τρίκαλα-Εγνατία Οδός, ξεπέρασε το 95% και το έργο παραδίδεται εντός Ιουλίου. Εντός Ιουλίου παραδίδεται και η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με πέντε νέους σταθμούς. Παράλληλα, προχώρησε η δημόσια διαβούλευση για τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια του Τουρισμού, της Βιομηχανίας και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Για το δεύτερο εξάμηνο, η κυβέρνηση δηλώνει ότι συνεχίζει με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα. Στον προγραμματισμό περιλαμβάνεται η παράδοση εμβληματικών έργων, όπως ο Ε65 και η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, η ολοκλήρωση του μεγαλύτερου προγράμματος ανακαινίσεων στην ιστορία του ΕΣΥ, η θεσμοθέτηση του Εθνικού Απολυτηρίου, η μεταρρύθμιση των πολεοδομιών και η ολοκλήρωση των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων.

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Στη συνέχεια, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με έμφαση στο ένατο και τελικό αίτημα πληρωμής επιχορηγήσεων.

Κατά την παρουσίασή του, ο κ. Παπαθανάσης ανέλυσε την υφιστάμενη κατάσταση ανά υπουργείο, καταγράφοντας την πρόοδο επίτευξης των προβλεπόμενων οροσήμων και στόχων, καθώς και τα βήματα που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί και να πιστοποιηθεί το φυσικό αντικείμενο που προβλέπεται σε κάθε ορόσημο εντός των προθεσμιών. Παράλληλα, υπογράμμισε τη διατήρηση πλήρους ετοιμότητας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να διασφαλιστούν η απρόσκοπτη εκταμίευση των ευρωπαϊκών πόρων και η ομαλή ολοκλήρωση του προγράμματος «Ελλάδα 2.0».

Αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις, αποζημιώσεις

Ακολούθως, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς ενημέρωσαν το Υπουργικό Συμβούλιο για τις αγροτικές πληρωμές, τις ενισχύσεις και τις αποζημιώσεις του Ιουνίου 2026, παρουσιάζοντας τον απολογισμό και τα επόμενα βήματα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η διαδικασία πληρωμών του πρώτου εξαμήνου ολοκληρώνεται βάσει του σχεδιασμού και με καλύτερα αποτελέσματα από τον αρχικό προγραμματισμό. Ειδικότερα, οι πληρωμές του Πυλώνα Ι για την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου ανήλθαν σε 802,4 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού προγραμματισμού 701,3 εκατ. ευρώ. Οι καταβολές υπερέβησαν τον αρχικό σχεδιασμό κατά 101,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές πληρωμές του πρώτου εξαμήνου έχουν ήδη υπερβεί τον στόχο του 1,060 δισ. ευρώ, πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι πληρωμές του Πυλώνα ΙΙ εντός ΟΣΔΕ, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 65 εκατ. ευρώ και ολοκληρώνονται έως σήμερα, 30 Ιουνίου 2026.

Η κυβερνητική δέσμευση για στήριξη της κτηνοτροφίας, των παραγωγών σιτηρών και βαμβακιού υλοποιήθηκε -όπως τονίστηκε- μέσω της αξιοποίησης των αδιάθετων πόρων της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης, σε συνδυασμό με παρεμβάσεις στα Οικολογικά Σχήματα και στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις. Η πρόσθετη στήριξη διαμορφώθηκε συνολικά σε 72,1 εκατ. ευρώ για την κτηνοτροφία και σε 83,4 εκατ. ευρώ για τα σιτηρά και το βαμβάκι.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την οριστικοποίηση των επιλέξιμων εκτάσεων και ζώων, ο σχεδιασμός επικαιροποιήθηκε, ώστε μεγαλύτερο μέρος της πρόσθετης στήριξης να καταβληθεί μέσω της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης, διευρύνοντας το όφελος για περισσότερους παραγωγούς.

Η ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων επέτρεψε την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το ενωσιακό πλαίσιο για την ανακατανομή των διαθέσιμων πόρων μεταξύ των παρεμβάσεων. Ως αποτέλεσμα, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά οριζόντια αύξηση της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης έως 15%, διαμορφώθηκαν οι υψηλότερες μέχρι σήμερα μοναδιαίες τιμές στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις και οι υψηλότερες μέχρι σήμερα μοναδιαίες τιμές στα Οικολογικά Σχήματα.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι ίδιοι ευρωπαϊκοί πόροι κατευθύνθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό στους πραγματικούς δικαιούχους, χωρίς αύξηση του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού. Σε σχέση με το 2024, στις περισσότερες παρεμβάσεις των Οικολογικών Σχημάτων μηδενίστηκαν οι μειώσεις των μοναδιαίων ενισχύσεων που είχαν εφαρμοστεί κατά το προηγούμενο έτος. Το συνολικό ύψος των προγραμματισμένων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας ανέρχεται σε 148,3 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν στοιχεία για φαινόμενα παραβατικότητας στην είσπραξη αγροτικών ενισχύσεων, τα οποία εξιχνιάζονται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας και την ελληνική Δικαιοσύνη. Ειδικότερα, 2.900 υποθέσεις βρίσκονται υπό διερεύνηση, έχουν εκδοθεί 70 εισαγγελικές παραγγελίες για προκαταρκτικές εξετάσεις και η εκτιμώμενη ζημία ανέρχεται σε 69 εκατ. ευρώ.

Επίσης, έχουν εξαρθρωθεί πέντε εγκληματικές οργανώσεις, έχουν ασκηθεί διώξεις σε 1.151 υπόπτους ή κατηγορούμενους, έχουν πραγματοποιηθεί 94 συλλήψεις και έχουν εκδοθεί 52 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Η εκτιμώμενη ζημία που συνδέεται με τις πέντε εγκληματικές οργανώσεις ανέρχεται σε 14,1 εκατ. ευρώ.

Αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος και η υφυπουργός Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη εισηγήθηκαν νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Με το νομοσχέδιο επιδιώκεται η δημιουργία ενός σύγχρονου μηχανισμού συστηματικής και στοχευμένης εκπαίδευσης, προσαρμοσμένης στις ανάγκες κάθε δημοσίου υπαλλήλου, υπηρεσίας και υπουργείου. Με τον τρόπο αυτό, το ΕΚΔΔΑ εξελίσσεται σε σύγχρονο οργανισμό ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης.

Βασικός πυλώνας της μεταρρύθμισης είναι ο εκσυγχρονισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Θεσπίζεται νέο σύστημα εισαγωγής, υπό την ευθύνη του ΑΣΕΠ, με τρία στάδια αξιολόγησης. Το πρώτο αφορά ηλεκτρονικές δοκιμασίες γνωστικών και αναλυτικών δεξιοτήτων, όπως γλωσσικός, αριθμητικός και επαγωγικός συλλογισμός και αξιολόγηση καταστάσεων. Το δεύτερο περιλαμβάνει ηλεκτρονικές εξετάσεις γνώσεων στη Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση, στο Συνταγματικό και Διοικητικό Δίκαιο ή στην Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστική, καθώς και στην αγγλική γλώσσα. Το τρίτο περιλαμβάνει δοκιμασία προσωπικότητας και ομαδική προφορική συζήτηση για την αποτίμηση των δεξιοτήτων του Ενιαίου Πλαισίου Δεξιοτήτων.

Παράλληλα, ανανεώνεται το πρόγραμμα σπουδών και ενισχύεται η πρακτική άσκηση στην Προεδρία της Κυβέρνησης και στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με καθοδήγηση από πιστοποιημένους μέντορες, ώστε οι απόφοιτοι να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για τις ανάγκες των δημόσιων υπηρεσιών.

Δεύτερος πυλώνας είναι η Ακαδημία Επαγγελματικής Ανάπτυξης, μέσω της οποίας η επιμόρφωση γίνεται συνεχής διαδικασία σε όλη τη διάρκεια της υπηρεσιακής σταδιοδρομίας κάθε δημοσίου υπαλλήλου. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα σχεδιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, τις ανάγκες των υπουργείων και τις προτεραιότητες της Δημόσιας Διοίκησης.

Τρίτος πυλώνας είναι η Ακαδημία Ηγεσίας, η οποία συστήνεται ως νέα μονάδα εξειδικευμένης επιμόρφωσης υψηλού επιπέδου για τα ανώτατα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης.

Τέταρτος πυλώνας είναι το Εργαστήριο Πολιτικής Καινοτομίας, το οποίο θα λειτουργεί ως επιτελικός βραχίονας πολιτικής, αξιοποιώντας δεδομένα, έρευνα και καλές διεθνείς πρακτικές, σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, ώστε οι δημόσιες πολιτικές να βασίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία και σε αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

Πέμπτος πυλώνας είναι η διεθνής παρουσία και εξωστρέφεια, με ενίσχυση της συμμετοχής του ΕΚΔΔΑ σε ευρωπαϊκά δίκτυα και διεθνή προγράμματα. Έκτος πυλώνας είναι το νέο χρηματοδοτικό μοντέλο, με διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης του ΕΚΔΔΑ, όπως ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, παροχή υπηρεσιών και αξιοποίηση τεχνογνωσίας. Διαχωρίζονται ρητά οι πηγές χρηματοδότησης, ώστε κάθε έσοδο να επανεπενδύεται στο ίδιο το ΕΚΔΔΑ για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών του.

Έβδομος πυλώνας είναι το νέο μοντέλο διακυβέρνησης και πιστοποίησης ποιότητας. Αναμορφώνεται η οργανωτική δομή του ΕΚΔΔΑ, εισάγονται συστήματα διασφάλισης ποιότητας και θεσπίζεται ολοκληρωμένο σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικών δομών, προγραμμάτων επιμόρφωσης και γνώσεων και δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων. Μέσω του νομοσχεδίου, όπως αναφέρθηκε, επιδιώκεται η εξασφάλιση καλύτερα προετοιμασμένων στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε οι δημόσιες πολιτικές να εφαρμόζονται ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά.

Επαγγελματική ασφάλιση

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και η υφυπουργός Άννα Ευθυμίου εισηγήθηκαν νομοσχέδιο για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας και τη δημιουργία κινήτρων προσέλκυσης στον δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι η βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου της επαγγελματικής ασφάλισης, ώστε να γίνει πιο απλό, πιο λειτουργικό, πιο προστατευτικό και πιο ελκυστικό για εργαζομένους και επιχειρήσεις. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος, δηλαδή της επαγγελματικής ασφάλισης, μέσα από τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού πλαισίου συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Το νέο πλαίσιο θα επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία, θα ενισχύσει την προστασία του θεσμού και θα καταστήσει την επαγγελματική ασφάλιση πιο ελκυστική για ασφαλισμένους και επιχειρήσεις.

Ενίσχυση του Φορέα Ίσης Μεταχείρισης

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου και η υφυπουργός Ελένη Ράπτη εισηγήθηκαν νομοσχέδιο για την ενίσχυση του Φορέα Ίσης Μεταχείρισης, την αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και την ενσωμάτωση των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2024/1499 και 2024/1500.

Βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η αποτελεσματικότερη προστασία της αρχής της ίσης μεταχείρισης και η ουσιαστική καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης. Ειδικότερα, επιδιώκονται η πλήρης και ορθή ενσωμάτωση των Οδηγιών 2024/1499 και 2024/1500, η ενίσχυση της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας του Φορέα Ίσης Μεταχείρισης, η βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών, ιδίως ευάλωτων ομάδων και ατόμων με αναπηρία, σε μηχανισμούς προστασίας και υποστήριξης, η επιτάχυνση και η αποτελεσματικότερη διερεύνηση υποθέσεων διακρίσεων και η ενίσχυση της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

Επίσης, προβλέπονται η αναβάθμιση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιων Αρχών, κοινωνικών εταίρων, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων, η ανάπτυξη δράσεων πρόληψης, ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης για την ίση μεταχείριση, η συστηματική συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων για την παρακολούθηση των διακρίσεων και η προώθηση κουλτούρας ισότητας και συμπερίληψης στη Δημόσια Διοίκηση, στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα. Μέσω των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ενισχύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς προστασίας δικαιωμάτων και διασφαλίζεται η συμμόρφωση της χώρας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Ερανιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας εισηγήθηκε ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου. Οι προωθούμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των Οργανισμών Λιμένων, στην αποτελεσματικότερη προώθηση επενδύσεων και έργων υποδομής και στην επίλυση διοικητικών εκκρεμοτήτων που εμποδίζουν την πληρέστερη δυνατή αξιοποίηση λιμενικών εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, αντιμετωπίζονται ζητήματα στελέχωσης, εταιρικής διακυβέρνησης και χρηματοδότησης έργων, ενώ ρυθμίζονται θέματα διοικητικής οργάνωσης, διαχείρισης εσόδων και υποχρεώσεων, καθώς και μέριμνας για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος στο εξωτερικό.

Βραχυπρόθεσμα, οι ρυθμίσεις στοχεύουν στην άμεση αντιμετώπιση διοικητικών δυσλειτουργιών των Οργανισμών Λιμένων και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αποσαφηνίζεται το θεσμικό πλαίσιο, βελτιώνονται η στελέχωση και η διοικητική οργάνωση, ενώ αντιμετωπίζονται οικονομικές εκκρεμότητες, όπως η διαχείριση εσόδων από τέλη και η τακτοποίηση υποχρεώσεων από διεθνείς συμφωνίες.

Μακροπρόθεσμα, επιδιώκεται η δημιουργία ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και ανταγωνιστικού πλαισίου για τους ελληνικούς λιμένες. Στόχοι είναι επίσης η οικονομική βιωσιμότητα των Οργανισμών Λιμένος, η ισότιμη ανταγωνιστικότητα μεταξύ λιμένων με διαφορετικά μοντέλα διαχείρισης και η ενίσχυση της δυνατότητας υλοποίησης επενδύσεων και έργων υποδομών.

Επιλογή Προέδρου και Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την επιλογή Προέδρου και Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Για τη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, το Υπουργικό Συμβούλιο επέλεξε ομόφωνα, σύμφωνα με την εισήγηση του υπουργού Δικαιοσύνης, τον Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Λυμπερόπουλο. Ο κ. Λυμπερόπουλος είχε λάβει την πρώτη θέση τόσο στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου όσο και στην ψηφοφορία στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

Αντιστοίχως, για τη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το Υπουργικό Συμβούλιο επέλεξε ομόφωνα, σύμφωνα με την εισήγηση του υπουργού Δικαιοσύνης, τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευάγγελο Μπακέλα. Ο κ. Μπακέλας είχε λάβει την πρώτη θέση τόσο στις ψηφοφορίες στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και στην Ολομέλεια της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου όσο και στην ψηφοφορία στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με τις επιλογές αυτές το Υπουργικό Συμβούλιο υιοθετεί απολύτως τη γνώμη που εκφράστηκε από τις Ολομέλειες στη σχετική ψηφοφορία, κατ’ εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας που τέθηκε σε ισχύ, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, το 2024 και συνιστά σημαντική τομή στη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα.

Επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Τέλος, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Για τη θέση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το Υπουργικό Συμβούλιο επέλεξε ομόφωνα, σύμφωνα με την εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Κωνσταντίνο Γεωργιάδη. Για τις θέσεις των Αντιπροέδρων επελέγησαν οι Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους Μαρία Δεληγιάννη, Σπυρίδων Μαυρογιάννης, Εμμανουέλα Πανοπούλου, Κωνσταντίνος Κυριόπουλος, Δημήτριος Φαρμάκης και Αλεξάνδρα Δημητρακοπούλου.

- sofokleous10.gr

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