Φωτοβολταϊκά: Σε «δοκιμασία διαρκείας» εγκαταστάτες και διανομείς – Γιατί μένουν στα χαρτιά σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης

Σε οριακή κατάσταση έχει περιέλθει η «εφοδιαστική αλυσίδα» εξοπλισμού φωτοβολταϊκών με το ενδιαφέρον για νέα συστήματα αυτοπαραγωγής και αυτοκατανάλωσης να έχει «μηδενίσει» υπό το βάρος των ρυθμιστικών κενών που εμποδίζουν το επενδυτικό ενδιαφέρον να μετουσιωθεί σε έργα. Μειωμένοι κύκλοι εργασιών, απολύσεις και σημάδια συγκέντρωσης της αγοράς.

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«Παγιδευμένος» στις «μυλόπετρες της γραφειοκρατίας» παραμένει ο κλάδος της αυτοκατανάλωσης και αυτοπαραγωγής ενέργειας με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία να κάνουν λόγο για συντριπτική μείωση του κύκλου εργασιών τα τελευταία δύο χρόνια λόγω των «κενών» και «ατελειών» που παρουσιάζει το ρυθμιστικό πλαίσιο και δεν επιτρέπει να προχωρήσουν προς υλοποίηση μια σειρά έργα παρά το διαπιστωμένο επενδυτικό ενδιαφέρον σε όλη την κλίμακα της σχετικής εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι συνέπειες εκφράζονται τόσο στο κομμάτι των εγκαταστατών συστημάτων με τις σχετικές εταιρείες να έχουν προχωρήσει σε μείωση προσωπικού ελλείψει κύκλου εργασιών όσο και στο κομμάτι της διανομής με τις αντίστοιχες εταιρείες να καταγράφουν κατάρρευση του τζίρου τους από χρόνο σε χρόνο με το 2026 να έρχεται, καθώς φαίνεται, να «σφραγίσει» την αρνητική τροχιά που ξεκίνησε ήδη από το 2025.

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Ως γνωστόν, εκκρεμεί η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης (εδώ και 15 μήνες), αφήνοντας «μετέωρο» το όποιο επενδυτικό ενδιαφέρον που σημειωτέον παραμένει «ζωντανό», όπως αποτυπώνεται τόσο σε μια σειρά δημόσιες παρεμβάσεις του κλάδου όσο και εσχάτως στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης Intersolar Europe, με πλήθος Ελλήνων επισκεπτών να προσεγγίζουν εταιρείες για να συζητήσουν την προμήθεια εξοπλισμού για τέτοιες κατηγορίες έργων.

Τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε το Green Tank είναι αποκαλυπτικά και αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος. Ενδεικτικά, μετά το «άλμα» των 21.349 αιτήσεων για νέα έργα που κατατέθηκαν το 2023, το 2024, αυτές περιορίστηκαν σε 14.019 για να «καταρρεύσουν» σε 5.776 την περσινή χρονιά.

Ομοίως, κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026 κατατέθηκαν μόλις 1.022 νέα αιτήματα. Αυτή την στιγμή – μέχρι και τον περασμένο Απρίλιο – τα εν λειτουργία συστήματα αυτοπαραγωγής υπολογίζονται σε 38.086 έργα συνολικής ισχύος 1.155,5 MW εκ των οποίων τα 1.347 ισχύος 118,1 MW αφορούν σε έργα net-billing και virtual net-billing, ήτοι το 10,2% του συνόλου.

Ωστόσο, είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις τα 21,8 MW από αυτά αφορούν αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την αλλαγή του μηχανισμού αυτοπαραγωγής, πράγμα που υπογραμμίζει την «δυστοκία» στην οποία περιήλθε η αγορά με την μετάβαση από το καθεστώς net-metering στο καθεστώς net-billing, κατάσταση που επεκτείνεται συνολικότερα στην περίπτωση των μικρών εφαρμογών όπως είναι τα συστήματα αποθήκευσης «behind the meter» που επίσης προσκρούουν σε «ατέλειες» του νομοθετικού πλαισίου.

Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνουν παράγοντες του κλάδου, ο βασικός κύκλος εργασιών έχει περιοριστεί σε έργα «repowering» (αντικατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού), σε συστήματα αυτοκατανάλωσης-αυτοπαραγωγής zero feed-in, δηλαδή χωρίς έκχυση στο δίκτυο και σε ένα μικρό ανεκτέλεστο έργων net-metering που συνολικά αδυνατεί να διατηρήσει τον κλάδο στις «καλές επιδόσεις» των προηγούμενων ετών. Ενδεικτικά, όπως επισημαίνουν πηγές της αγοράς, οι εταιρείες διανομής κατέγραψαν πτώση του τζίρου τους στο μισό από το 2024 στο 2025 με την εικόνα να παραμένει λίγο έως πολύ ίδια το 2026.

«Η αγορά είναι σε transition mode» αναφέρουν χαρακτηριστικά στελέχη της αγοράς για να συμπληρώσουν ότι πράγματι υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης με βασικό όχημα την αποθήκευση, χωρίς βέβαια αυτό να αναιρεί την τάση συρρίκνωσης ως προς το πλήθος των παικτών που «φιλοξενούνται» στην αγορά. «Είναι δύσκολη χρονιά και παραμένει ένα ερώτημα πόσο θα αντέξουν» συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές, θέλοντας να αναδείξουν την κρισιμότητα της κατάστασης.