Χατζηδάκης:-«Ασφάλεια,-ταχύτητα-και-αντιμετώπιση-της-φοροδιαφυγής-με-την-επέκταση-των-ψηφιακών-συναλλαγών»

«Η εδραίωση των ψηφιακών συναλλαγών στη χώρα μας διευκολύνει πολίτες και επιχειρήσεις να κάνουν και να δέχονται πληρωμές γρήγορα και με ασφάλεια. Επιπλέον, με τις πρωτοβουλίες που υιοθετήθηκαν το 2023 οι ηλεκτρονικές πληρωμές συνέβαλαν καθοριστικά στη μείωση της φοροδιαφυγής και στην εξασφάλιση πρόσθετων εσόδων που επιστρέφουν στην κοινωνία ως κοινωνική πολιτική».

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Τις επισημάνσεις αυτές έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο 10ο συνέδριο Payments 360. «Οι ηλεκτρονικές πληρωμές σταδιακά και πάντως γρήγορα, ιδιαίτερα από το 2023 και μετά, έχουν γίνει πια μέρος της καθημερινότητάς μας. Όλοι μας, στέλνουμε χρήματα από τους υπολογιστές και από τα κινητά μας τηλέφωνα με ταχύτητα, ευκολία και ασφάλεια ενώ με τη σειρά τους οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις δέχονται πληρωμές χωρίς καθυστερήσεις», σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.

«Στην καρδιά της μεγάλης αυτής μετάβασης βρίσκεται χωρίς αμφιβολία το IRIS. Η ιδιαίτερα γνωστή, πλέον, υπηρεσία μεταφοράς χρηματικών ποσών που ανέπτυξε η ΔΙΑΣ και την οποία στηρίζει η Πολιτεία ως μια ισχυρή εναλλακτική για τις συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων», σημείωσε

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε:

Περισσότεροι από 4,6 εκατομμύρια πολίτες είναι συνδεδεμένοι στο IRIS Person-to-Person και πραγματοποιούν άμεσες συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων. Οι οποίες για το 2025 ξεπέρασαν τα 111 εκατομμύρια.

Περισσότεροι από 600.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις εισπράττουν άμεσα μέσω του IRIS. Εδώ θα πρέπει να γίνουν βήματα για την περαιτέρω διάδοση του IRIS σε σχέση με τη χρήση του στο συγκεκριμένο τομέα.

Το IRIS Commerce είναι πλέον καθολικά διαθέσιμο τόσο στο ηλεκτρονικό εμπόριο όσο και στα φυσικά σημεία πώλησης, έχοντας ενσωματωθεί στις καθημερινές πληρωμές επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Και η μεγάλη εικόνα είναι πως το 2025 η αξία των συναλλαγών IRIS έφτασε στα 10,9 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένη κατά 70% σε σχέση με το 2024.

Πλέον, οι άμεσες πληρωμές αντιπροσωπεύουν το 27% του συνόλου των μεταφορών χρημάτων, δηλαδή πάνω από μία στις τέσσερις.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα ευρύτερα για τις ψηφιακές συναλλαγές καθώς:

Η συνολική αξία των συναλλαγών με κάρτες έφτασε το 2025 τα 120 δισ. ευρώ.

Ο συνολικός αριθμός πληρωμών εκτινάχθηκε στα 2,7 δισεκατομμύρια μέσα σε έναν χρόνο.

Οι κάρτες και οι ηλεκτρονικές πληρωμές χρησιμοποιούνται πλέον ακόμα και για τις πολύ μικρές καθημερινές συναλλαγές.

«Όταν βρέθηκα στο υπουργείο Οικονομικών το 2023 το ζητούμενο ήταν να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Διότι φυσικά εξυπηρετούσε τους καταναλωτές, αλλά εξυπηρετούσε και το κράτος. Διότι οι πληρωμές αυτές είναι ένα εργαλείο για μεγαλύτερη διαφάνεια και για μικρότερη φοροδιαφυγή. Με όλες τις πρωτοβουλίες που πήραμε, με τη διασύνδεση των ΡOS με τις ταμειακές μηχανές, με την εφαρμογή του MyData, με την ψηφιακή αναβάθμιση της φορολογικής διοίκησης, με τις δυνατότητες που μας έδωσε το IRIS τελικά το κενό ΦΠΑ που ήταν 24% το 2018 υπολογίζεται ότι έχει πέσει στο 9% το 2024. Δηλαδή κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα, που είχε τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πεδίο του ΦΠΑ τώρα είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρόσθεσε:

«Αυτό έγινε χάρη στην αποφασιστικότητα της κυβέρνησης. Στην αποφασιστικότητα κάποιων ανθρώπων που αγνόησαν τις αντιδράσεις και το πολιτικό κόστος. Αισθάνομαι υπερήφανος γι’ αυτό, διότι έτσι δημιουργήθηκαν επιπρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους περίπου 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2024 και επιπλέον 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2025. Αυτά τα χρήματα είναι το πλεόνασμα το οποίο δημιουργείται χάρη και σε αυτά τα μέτρα και επιστρέφουν ως κοινωνικό μέρισμα».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε εξάλλου ότι η διασύνδεση του IRIS με άλλα ευρωπαϊκά σχήματα, καθιστά την υπηρεσία αυτή διαθέσιμη σε πολίτες και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. «Αυτό δεν είναι μια τεχνική λεπτομέρεια, αλλά ένα ουσιαστικό βήμα για ευρωπαϊκή διαλειτουργικότητα στις πληρωμές. Το IRIS, ένα εργαλείο που ξεκίνησε ως αμιγώς ελληνική λύση, γίνεται σήμερα μέρος μιας πιο ολοκληρωμένης απάντησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθιστώντας τις άμεσες πληρωμές προσβάσιμες για πολίτες και επιχειρήσεις, χρηστικές και διαφανείς», σημείωσε.

«Η κυβέρνηση είναι εδώ και θα συνεχίσει τη στήριξη προς αυτήν την κατεύθυνση», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης. «Διότι η Ελλάδα πρέπει να είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, οι Έλληνες πολίτες πρέπει να αισθάνονται πολίτες πρώτης κατηγορίας μέσα στην Ευρώπη. Αλλά και διότι τα εργαλεία αυτά στην πράξη βοηθάνε στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και στην ισότητα απέναντι στον νόμο».

- sofokleous10.gr

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