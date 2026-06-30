ΧΑ:-Ελάχιστη-προϋπόθεση-για-το-ΓΔ-η-υπέρβαση-των-2473-μονάδων

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Άνοδο κατά 0,74% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2467,50 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 238,7 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές ξεκίνησαν με διάθεση να αναλάβουν την υπεροπλία με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο και άλλα blue chips (ΕΕΕ, ΜΟΗ, Ελλάκτωρ) καθώς ορίστηκαν νέες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την ελεύθερη διέλευση στα Στενά του Ορμούζ.

Με το ΓΔ να καταγράφει το υψηλό ημέρας στις 5μμ στις 2478 μονάδες για να κλείσει στις δημοπρασίες λίγο χαμηλότερα. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,538% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται και με τα δύο πρόσημα.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,26%) κατέγραψε κέρδη με τη Eurobank (+1,69%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΕΕΕ (+2,14%), η ΜΟΗ (+3,30%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+0,57%), η Lamda (+0,46%), το Jumbo (0,45%) αλλά και ο ΟΛΠ (+4,35%), το Ιατρικό Κέντρο (+5,62%) και ο Ελλάκτωρ (+5,03%).

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Cenergy (-2,18%), ο Τιτάν (-0,67%), η ΕΛΧΑ (-0,97%), το ΔΑΑ (-1,21%), η Aegean (-1,16%) και η Credia (–0,51%). Απολογιστικά, 55 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 53 εκείνων που υποχώρησαν. Αποκοπή μερίσματος €0,40/μετχ για τη ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ποσού €0,08/μετχ. για την Profile και ποσού $0,06/μετχ. για την Safe Bulkers.

Ο ΓΔ άνοιξε με ανοδικό χάσμα και κινήθηκε απειλητικά προς τις 2473 μονάδες. Η υπέρβασή της αποτελεί ελάχιστη προϋπόθεση προκειμένου να θεωρήσουμε περατωθείσα την διόρθωση. Στον αντίποδα, ενδεχόμενη παραβίαση των 2446 μονάδων θα επιδεινώσει σημαντικά την τεχνική εικόνα.

Επιχειρηματικά νέα

Allwyn: Αγορές ιδίων μετχ. €12,6 εκ. από €13,69 ως €13,8714.

Aktor: Πρόταση σε Motor Oil για το 75% των Ηλέκτωρ και Thalis (διαχείριση απορριμμάτων, παραγωγή πράσινης ενέργειας, περιβαλλοντικά έργα, κυκλική οικονομία). Προς σύναψη δεσμευτικής σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών και συμφωνίας μετόχων.

Alpha Trust: Με ποσοστό 96,95% η Alpha Bank μετά την ΔΠ.

Intertech: Εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας στο Παλαιό Φάληρο.

Fais Group: κοιτάζει εξαγορές έως το τέλος του έτους. Στα 6 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις φέτος. Χασδάι Καπόν: η τιμή της μετοχής είναι υποτιμημένη, είναι και θέμα χρόνου και το Χρηματιστήριο να αποτιμήσει αυτή την προσπάθεια.

ΔΕΗ-RWE: Σε πλήρη λειτουργία Φ/Β σχεδόν 1 GW στη Δ. Μακεδονία. Σε λειτουργία εννέα μεγάλα Φ/Β πάρκα συνολικής ισχύος 930 MWp. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια είναι αρκετή για να καλύψει την ετήσια ζήτηση περισσοτέρων των 400.000 νοικοκυριών. Υπό κατασκευή επιπλέον Φ/Β έργα συνολικής ισχύος 567 MWp.

ΤτΕ Μάιος: δάνεια ιδιωτικού τομέα €131,4 δις. (+€1,3 δις. από επιχειρήσεις), 7,4% ετησίως. Καταθέσεις ιδιωτικού τομέα €214,9 δις. (+€5,3 δις., τα 4,97 δις. από επιχειρήσεις), 7,8% ο ετησίως.

Ιαν. – Μάρτιος 2026, Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα: +14,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, +48,3% στην επιφάνεια και +60,0% στον όγκο. Στο +22,3% ο αριθμός αδειών, στο +38% η επιφάνεια το Μάρτιο.