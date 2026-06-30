Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια διόρθωση, δυνατές συναλλαγές και επιλεκτικές μάχες στα blue chips

Με ελεγχόμενες απώλειες, αλλά με ιδιαίτερα αυξημένο τζίρο, ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τρίτης το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε μια αγορά που έδειξε διάθεση κατοχύρωσης κερδών μετά την ισχυρή ανοδική πορεία των προηγούμενων συνεδριάσεων, χωρίς όμως να εμφανίσει εικόνα αποσύνθεσης.

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Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.459,77 μονάδες, με πτώση 0,31%, χάνοντας 7,73 μονάδες, ενώ ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 263,06 εκατ. ευρώ. Το ύψος των συναλλαγών δείχνει ότι η συνεδρίαση δεν ήταν αδιάφορη ούτε τεχνική. Υπήρξαν κινήσεις αναδιάρθρωσης, επιλεκτικές ρευστοποιήσεις και σαφής μάχη σε βαριά χαρτιά.

Η αγορά δεν λύγισε, αλλά ούτε και έδωσε συνέχεια με πειστικό τρόπο στην ανοδική της κίνηση. Το βασικό θετικό στοιχείο είναι ότι ο Γενικός Δείκτης παρέμεινε πάνω από τη ζώνη των 2.450 μονάδων, η οποία πλέον λειτουργεί ως πρώτο βραχυπρόθεσμο σημείο άμυνας. Το αρνητικό είναι ότι η συνεδρίαση έδειξε κόπωση στα περισσότερα μη τραπεζικά blue chips, με τις τράπεζες να μη διαθέτουν ενιαία κατεύθυνση.

Οι τράπεζες κράτησαν ισορροπίες, αλλά δεν τράβηξαν την αγορά

Ο τραπεζικός κλάδος κινήθηκε μικτά, με τον Δείκτη Τραπεζών στις 2.767,11 μονάδες, οριακά χαμηλότερα κατά 0,06%. Η εικόνα αυτή εξηγεί και τη συνολική στάση της αγοράς: δεν υπήρξε τραπεζικό ξεπούλημα, αλλά ούτε και τραπεζική ώθηση ικανή να αλλάξει το πρόσημο του Γενικού Δείκτη.

Η Πειραιώς ξεχώρισε θετικά με άνοδο 1,09%, στα 9,088 ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει ένα από τα χαρτιά με ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον. Θετική ήταν και η Eurobank, με άνοδο 0,17%, στα 4,165 ευρώ.

Αντίθετα, η Εθνική Τράπεζα υποχώρησε κατά 0,76%, στα 15,085 ευρώ, ενώ η Alpha Bank κινήθηκε χαμηλότερα κατά 0,30%, στα 3,951 ευρώ. Με απλά λόγια, ο κλάδος δεν έδωσε καθαρό σήμα. Οι αγοραστές υπήρχαν, αλλά ήταν επιλεκτικοί. Και όταν οι τράπεζες δεν τραβούν συντονισμένα, το ΧΑ δύσκολα μπορεί να κάνει καθαρή ανοδική κίνηση.

Πίεση σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Motor Oil, Cenergy και Βιοχάλκο

Η βασική αδυναμία της συνεδρίασης φάνηκε στα μη τραπεζικά blue chips. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δέχθηκε ισχυρές πιέσεις, με πτώση 3,38%, στα 44 ευρώ, ενώ η Motor Oil υποχώρησε κατά 2,59%, στα 38,38 ευρώ.

Απώλειες κατέγραψε και η ElvalHalcor, με πτώση 1,90%, στα 9,565 ευρώ, ενώ χαμηλότερα κινήθηκαν η Cenergy με -1,29%, στα 23 ευρώ, και η Βιοχάλκο με -1,23%, στα 19,2 ευρώ.

Η Metlen έκλεισε με απώλειες 0,44%, στα 40,8 ευρώ, ενώ η Coca-Cola HBC υποχώρησε κατά 0,70%, στα 57 ευρώ. Ο ΟΤΕ παρέμεινε αμετάβλητος στα 19,43 ευρώ, όπως και η ΔΕΗ στα 23 ευρώ.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η πίεση δεν ήταν γενικευμένος πανικός, αλλά αρκετά πλατιά ώστε να κρατήσει τον Γενικό Δείκτη σε αρνητικό έδαφος. Τα χαρτιά υψηλής κεφαλαιοποίησης έδωσαν περισσότερο τόνο κατοχύρωσης παρά συνέχειας.

Οι στηρίξεις ήρθαν από ΔΑΑ, AKTOR, Lamda και Πειραιώς

Στον αντίποδα, δεν έλειψαν οι θετικές εξαιρέσεις. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ενισχύθηκε κατά 2,08%, στα 10,82 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση ενδιαφέροντος σε μετοχές που συνδέονται με υποδομές, τουρισμό και σταθερές ταμειακές ροές.

Ισχυρή ήταν και η κίνηση της AKTOR, με άνοδο 2,84%, στα 13,78 ευρώ, ενώ η Lamda Development κέρδισε 1,29%, στα 6,665 ευρώ. Θετικά κινήθηκε επίσης η Titan, με άνοδο 0,78%, στα 51,95 ευρώ, ενώ τα ΕΛΠΕ έκλεισαν υψηλότερα κατά 0,45%, στα 11,05 ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκε και η Allwyn, με κέρδη 0,58%, στα 13,92 ευρώ, ενώ η Optima Bank έκλεισε οριακά θετική, με άνοδο 0,10%, στα 10 ευρώ.

Το μήνυμα της συνεδρίασης

Η σημερινή συνεδρίαση δεν αλλάζει τη μεγάλη εικόνα της αγοράς, αλλά στέλνει ένα σαφές προειδοποιητικό μήνυμα: μετά το έντονο ανοδικό σερί, οι επενδυτές αρχίζουν να ζητούν επιβεβαίωση. Δεν αρκεί πλέον η γενική αισιοδοξία. Χρειάζεται συνέχιση των ισχυρών εταιρικών αποτελεσμάτων, σταθερότητα στο διεθνές περιβάλλον και νέοι καταλύτες για να διατηρηθεί η αγορά κοντά στα υψηλά της.

Το θετικό είναι ότι ο Γενικός Δείκτης δεν έχασε κρίσιμα επίπεδα. Το αρνητικό είναι ότι η άνοδος δείχνει να χρειάζεται καύσιμα. Ο τζίρος των 263 εκατ. ευρώ δείχνει ενεργή αγορά, όχι αδιαφορία. Όμως η κατανομή των κινήσεων φανερώνει πως οι επενδυτές δεν αγοράζουν πλέον τα πάντα. Διαλέγουν, πουλάνε όπου έχουν κέρδη και μεταφέρουν θέσεις σε τίτλους με ειδική ιστορία.

Συμπέρασμα

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε με ήπιες απώλειες, αλλά η συνεδρίαση είχε ουσία. Η αγορά κράτησε τις 2.450 μονάδες, οι τράπεζες απέφυγαν τη σοβαρή διόρθωση, όμως αρκετά βαριά χαρτιά έδειξαν κόπωση.

Για τις επόμενες συνεδριάσεις, το πρώτο ζητούμενο είναι απλό: να μη χαθεί η περιοχή των 2.450 μονάδων. Όσο ο Γενικός Δείκτης παραμένει πάνω από αυτό το επίπεδο, η διόρθωση μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογική αποφόρτιση. Αν όμως αυξηθούν οι πιέσεις και σπάσει καθαρά η συγκεκριμένη ζώνη, τότε η αγορά θα μπει σε πιο σοβαρή φάση ελέγχου αντοχών.

Με δυο λόγια: δεν χάλασε η εικόνα, αλλά το ΧΑ σήμερα έδειξε ότι μετά το ράλι χρειάζεται ανάσα. Και η ανάσα, όταν γίνεται με τζίρο άνω των 260 εκατ. ευρώ, δεν είναι ποτέ αδιάφορη.