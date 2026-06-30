Χρηματοδότηση-άνω-των-3,14-εκατ.-από-το-υπουργείο-Μετανάστευσης-για-έργα-στη-Λέσβο

Στη χρηματοδότηση σημαντικών έργων στους Δήμους Δυτικής Λέσβου και Μυτιλήνης, συνολικού ύψους 3.140.358 ευρώ, προχωρά το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ενισχύοντας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κρίσιμες υποδομές και έργα με αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα για το νησί.

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Ειδικότερα, για τον Δήμο Δυτικής Λέσβου διατίθεται χρηματοδότηση ύψους 1.902.825 ευρώ για:

Tη βελτίωση της δημοτικής οδού Πέτρας – Πετρίου και της αγροτικής οδού Λεπέτυμνος – Άγιος Δημήτριος, προϋπολογισμού 599.999,99 ευρώ,

Tην εκπόνηση της οριστικής μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας στον χείμαρρο Τσικνιά, προϋπολογισμού 570.000,00 ευρώ,

Tην προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και λοιπού εξοπλισμού σε γήπεδα ποδοσφαίρου 5×5, προϋπολογισμού 732.824,82 ευρώ.

Παράλληλα, για τον Δήμο Μυτιλήνης διατίθεται χρηματοδότηση ύψους 1.237.534 ευρώ για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του νέου Ειδικού Σχολείου Μυτιλήνης.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «με τις συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις, το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, χρηματοδοτώντας έργα που αναβαθμίζουν τις υποδομές, ενισχύουν την ασφάλεια των πολιτών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων».