«Χρόνια-πολλά,-αγάπη-μου»:-Οι-ευχές-του-πρωθυπουργού-στη-σύζυγό-του-για-τα-γενέθλια-της

Με μια ανάρτηση στο Instagram ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εύχεται στη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, για τα γενέθλιά της.
«Χρόνια πολλά αγάπη μου! Να είσαι πάντα γερή και ευτυχισμένη και να μας δίνεις δύναμη με το χαμόγελο σου! ❤️❤️❤️» έγραψε ο πρωθυπουργός.
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TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη
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