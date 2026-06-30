«Χρόνια-πολλά,-αγάπη-μου»:-Οι-ευχές-του-πρωθυπουργού-στη-σύζυγό-του-για-τα-γενέθλια-της

Με μια ανάρτηση στο Instagram ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εύχεται στη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, για τα γενέθλιά της.

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«Χρόνια πολλά αγάπη μου! Να είσαι πάντα γερή και ευτυχισμένη και να μας δίνεις δύναμη με το χαμόγελο σου! ❤️❤️❤️» έγραψε ο πρωθυπουργός.

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