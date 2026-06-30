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    Tuesday, June 30
    «Χρόνια-πολλά,-αγάπη-μου»:-Οι-ευχές-του-πρωθυπουργού-στη-σύζυγό-του-για-τα-γενέθλια-της
    «Χρόνια πολλά, αγάπη μου»: Οι ευχές του πρωθυπουργού στη σύζυγό του για τα γενέθλια της

    «Χρόνια πολλά, αγάπη μου»: Οι ευχές του πρωθυπουργού στη σύζυγό του για τα γενέθλια της

    By Πολιτική No Comments2 Mins Read

    Με μια ανάρτηση στο Instagram ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εύχεται στη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, για τα γενέθλιά της.

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    «Χρόνια πολλά αγάπη μου! Να είσαι πάντα γερή και ευτυχισμένη  και να μας δίνεις δύναμη με το χαμόγελο σου! ❤️❤️❤️» έγραψε ο πρωθυπουργός.

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    A post shared by Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)

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    TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη

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