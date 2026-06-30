AKTOR: Γιατί «χτυπάει» τις Ηλέκτωρ και Thalis της Motor Oil – To «βλέμμα» στα μεγάλα projects κυκλικής οικονομίας

Σε διαπραγματεύσεις με τον όμιλο Βαρδινογιάννη για την απόκτηση του 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ – Thalis. Τι θα φέρει ένα deal. Τα projects και οι ΣΔΙΤ. Ποιοι είναι οι δύο «στόχοι». Οι μπίζνες με τη Motor Oil και με φόντο το FSRU.

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Περαιτέρω διείσδυση σε κλάδους όπως η κυκλική οικονομία (π.χ. διαχείριση απορριμμάτων, υδάτινων πόρων κ.α.), όπως άλλωστε και προ ημερών είχε προαναγγείλει ο ισχυρός άνδρας του ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου στο πλαίσιο ενημέρωσης των σχεδίων της εισηγμένης για ΑΜΚ και έκδοση ομολογιακού συνολικού ύψους 950 εκατ., προμηνύει η πρόταση της AKTOR στη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των εταιρειών Ηλέκτωρ και Thalis, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και των περιβαλλοντικών υποδομών.

Τα δύο μέρη συμφώνησαν να εισέλθουν σε περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με στόχο τη σύναψη δεσμευτικής σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών και συμφωνίας μετόχων. Η ενδεχόμενη εξαγορά εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο της AKTOR για τον μετασχηματισμό της σε όμιλο υποδομών με σταθερές ταμειακές ροές από περιβαλλοντικά έργα και έργα ΣΔΙΤ, με την AKTOR να ποντάρει, όπως και προ ημερών αναφέραμε και στον τομέα ΣΔΙΤ που αναμένονται projects στην κυκλική οικονομία, ύψους αρκετών δις ευρώ συνολικά. Εφόσον ολοκληρωθεί, η συναλλαγή θα προσθέσει στην AKTOR projects σε λειτουργία, τεχνογνωσία και δραστηριότητες με επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα.

Στο «τραπέζι» και το FSRU της Motor Oil

Πάντως, αξίζει να αναφέρουμε ότι με την πλευρά Βαρδινογιάννη – Motor Oil η AKTOR έχει εισέλθει σε επαφές και για την είσοδο στον δεύτερο ελληνικό τερματικό σταθμό αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG στην Ελλάδα (FSRU). Η εταιρεία επισημαίνει ότι, «δεδομένης της ανάπτυξής της στον τομέα του φυσικού αερίου, εξετάζει διάφορες επενδυτικές επιλογές που συνδέονται με την αγορά αυτή, οι οποίες δύνανται να συμβάλουν στην ενίσχυση του επιχειρηματικού της πλάνου. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ άλλων και με τον Όμιλο «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», ωστόσο, κατά τον παρόντα χρόνο, δεν υπάρχει οποιαδήποτε οριστική απόφαση ή δεσμευτική συμφωνία η οποία χρήζει γνωστοποίησης στο επενδυτικό κοινό».

Τα σχέδια αυτά, όπως και για τις Ηλέκτωρ – Thalis, αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο επενδυτικό σχεδιασμό της Aktor, η οποία την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και έκδοση ομολογιακού δανείου 300 εκατ. ευρώ, με στόχο την υλοποίηση επενδύσεων συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη πενταετία.

Η στόχευση σε ΗΛΕΚΤΩΡ – Thalis

Να θυμίσουμε ότι η Motor Oil προ ολίγων ετών προχώρησε στην απόκτηση και του τομέα περιβάλλοντος της Ελλάκτωρ, ήτοι της Ηλέκτωρ, ενώ αργότερα απορρόφησε και την επίσης εξειδικευμένη Thalis. Η προτεινόμενη συναλλαγή, σύμφωνα με την Πρόταση, δύναται να υλοποιηθεί είτε με την απόκτηση 75% των μετοχών της εταιρείας «MANETIAL LIMITED», 100% μητρικής των Εταιρειών-Στόχων, είτε με την απευθείας απόκτηση 75% των μετοχών εκάστης εκ των Εταιρειών-Στόχων. Η «ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε.» δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχώρησης (ΣΔΙΤ), στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ η «THALIS E.S. Α.Ε.» δραστηριοποιείται στη μελέτη και κατασκευή έργων διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών υποδομών. Η Πρόταση υπόκειται στις συνήθεις για παρόμοιες συναλλαγές αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, καθώς και της σύναψης οριστικής συμφωνίας. Κατόπιν της υποβολής της Πρότασης, η Εταιρεία και η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ συμφώνησαν να εισέλθουν σε περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, με σκοπό τη σύναψη δεσμευτικής σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) και συμφωνίας μετόχων (SHA).

Η Ηλέκτωρ δραστηριοποιείται στη διαχείριση αποβλήτων, με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και έργων παραχώρησης (ΣΔΙΤ) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα λειτουργεί επτά μονάδες επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων σε Ελλάδα και Κύπρο, δύο εγκαταστάσεις διαχείρισης επικίνδυνων κλινικών αποβλήτων και τέσσερις μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο που εκλύεται από Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος περίπου 33 MW. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, η Ηλέκτωρ κατέγραψε το 2024 κύκλο εργασιών 99,2 εκατ. ευρώ και EBITDA 21,9 εκατ. ευρώ. Οι προηγμένες τεχνολογίες της ΗΛΕΚΤΩΡ καθιστούν δυνατή την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, την παραγωγή κόμποστ, την παραγωγή καθαρών και φιλικών προς το περιβάλλον δευτερογενών καυσίμων καθώς και την άμεση παραγωγή ενέργειας από τα απόβλητα.

H Ηλέκτωρ αποτελεί, μια από τις κορυφαίες εταιρείες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με τεχνογνωσία στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων και παραγωγής πράσινης ενέργειας, για περισσότερα από 20 χρόνια. Με καθετοποιημένη λειτουργία, δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα της Μελέτης, Κατασκευής και Λειτουργίας σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, έργων παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων και αξιοποίησης της βιομάζας. Με διεθνή παρουσία και υλοποιημένα έργα σε 8 χώρες, η ΗΛΕΚΤΩΡ αποτελεί την μόνη Ελληνική εταιρεία που κατέχει εφαρμόζει τεχνολογίες αιχμής στην διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Μέσω των έργων που έχει υλοποιήσει και λειτουργεί, η Ηλέκτωρ Α.Ε. επεξεργάζεται πάνω από 700.000 τόνους απορριμμάτων (εξαιρουμένων ποσοτήτων που διαχειρίζονται απευθείας σε ΧΥΤ), παράγει περίπου 200.000 MWh πράσινης ενέργειας (Waste to Energy), ανακτά περισσότερους από 90.000 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών και αξιοποιεί περισσότερα από 110 εκατομμύρια κυβικά μέτρα βιοαερίου ετησίως, τα οποία συνεισφέρουν στην αποφυγή εκπομπής περισσότερων από 800χλδ ισοδύναμων τόνων CO2 στην ατμόσφαιρα σε ετήσια βάση.

Συνολικά, σήμερα λειτουργεί:

7 εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα και την Κύπρο με συνολική δυναμικότητα άνω των 700 χιλ. τόνων ετησίως πλέον λειτουργίας χώρων ΧΥΤ με συνολική εισερχόμενη ποσότητα άνω των 150 χιλ τόνων ετησίως,

2 εγκαταστάσεις διαχείρισης επικίνδυνων κλινικών αποβλήτων με συνολική δυναμικότητα άνω των 15 χιλ τόνων

4 εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από αξιοποίηση βιοαερίου εκλυόμενου από Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), με συνολική εγκατεστημένη ισχύ που υπερβαίνει τα 33 MW.

H Thalis δραστηριοποιείται στη μελέτη και κατασκευή έργων διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών υποδομών, στην παραγωγή ενέργειας από απόβλητα, στην κυκλική οικονομία του νερού, στην αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών και στην ανάπτυξη εφαρμογών ψηφιοποίησης περιβαλλοντικών υποδομών και έργων «έξυπνων πόλεων».

Τα οφέλη

Όπως και χτες ανέφεραν από τον όμιλο AKTOR, σε περίπτωση ολοκλήρωσης της εξαγοράς, ο Όμιλος AKTOR θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την τοποθέτησή του στην αγορά των περιβαλλοντικών έργων και της κυκλικής οικονομίας, όπου ήδη είναι ιδιαίτερα δραστήριος, με διεύρυνση των ευκαιριών σε έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων, συμπλήρωση του χαρτοφυλακίου με σημαντικά έργα εν λειτουργία, εμπειρία και τεχνογνωσία κι ενίσχυση του EBITDA, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για διαφοροποίηση του μείγματος EBITDA και επαναλαμβανόμενες ροές εσόδων.

Ενέργεια από απορρίμματα

H ΗΛΕΚΤΩΡ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση απορριμμάτων και την παραγωγή πράσινης ενέργειας από απορρίμματα (Waste to Energy), έχοντας υλοποιήσει σημαντικά έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μάλιστα, αρκετά εξ αυτών υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

Η εταιρεία σήμερα λειτουργεί 7 εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων σε Ελλάδα και την Κύπρο, 2 εγκαταστάσεις διαχείρισης επικίνδυνων κλινικών αποβλήτων και 4 εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από αξιοποίηση βιοαερίου που εκλύεται από Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), με συνολική εγκατεστημένη ισχύ άνω των 33 MW.

Μεγάλα έργα και ΣΔΙΤ

Παράλληλα, έχει υπογράψει νέες συμβάσεις για την Κατασκευή Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων στο Αγρίνιο, την κατασκευή με το κλειδί στο χέρι της Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) της ΔΕΗ στον ΑΗΣ Καρδιάς, το έργο διαχείρισης επεξεργασίας και διαχείρισης απορριμμάτων της Άνδρου, περιβαλλοντικά έργα στην Κρήτη, αλλά και τη Γερμανία κ.α. Επιπλέον, υλοποιεί το σημαντικό έργο ΣΔΙΤ της διαχείρισης απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας, που ήταν το πρώτο της κατηγορίας του που δημοπρατήθηκε στην Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος τομέας είναι υψηλού ενδιαφέροντος για τον Όμιλο AKTOR, καθώς ωριμάζουν από το δημόσιο οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την υλοποίηση σειράς έργων ΣΔΙΤ διαχείρισης αποβλήτων, αλλά και άλλων περιβαλλοντικών έργων.

Με εμπειρία στην Κυκλική Οικονομία

Παράλληλα, η THALIS συμπληρώνει την Ηλέκτωρ, καθώς διαθέτει, επίσης, μεγάλη εμπειρία στα περιβαλλοντικά έργα και την κυκλική οικονομία, έχοντας υλοποιήσει δεκάδες σχετικά έργα στη χώρα. Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων, δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, είναι ιδιαίτερα ισχυρή στην κυκλική οικονομία του νερού και προσφέρει υπηρεσίες αποκατάστασης και διαχείρισης ρυπασμένων εδαφών.

Διαθέτει σημαντική παρουσία στην Κρήτη και στη Βόρεια Ελλάδα, έχοντας παραδώσει σημαντικά έργα και έχει εισέλθει, επίσης, στον χώρο της ψηφιοποίησης των περιβαλλοντικών υποδομών και των έργων «έξυπνων πόλεων».

Ανάμεσα σε δεκάδες έργα, ξεχωρίζουν εκείνα της Κρήτης, όπου η εταιρεία κατασκευάζει ή αναβαθμίζει μονάδες επεξεργασίας λυμάτων που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη άρδευση μεγάλων καλλιεργήσιμων εκτάσεων του νησιού.