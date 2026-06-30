eurobank:-Το-μεγάλο-στοίχημα-του-1-δισ.-ευρώ-στην-ψηφιακή-τραπεζική

Από το branch στο app και από το app στην τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα, το 96% των συναλλαγών της Eurobank πραγματοποιείται μέσω ψηφιακών καναλιών, με το 61% να διενεργείται μέσω του Eurobank Mobile App.

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Επενδύσεις ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ σε τεχνολογία, δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη, cloud υποδομές και κυβερνοασφάλεια για την περίοδο 2025 – 2028 υλοποιεί η Eurobank, στο πλαίσιο του μεγαλύτερου τεχνολογικού προγράμματος στην ιστορία του ομίλου.

Τα στοιχεία που παρουσίασαν στελέχη της τράπεζας στο πλαίσιο του «Banking Forward» δείχνουν ότι η ψηφιακή τραπεζική αποτελεί πλέον το βασικό κανάλι εξυπηρέτησης και διάθεσης προϊόντων, ενώ η αξιοποίηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης επεκτείνεται σταδιακά σε κρίσιμες τραπεζικές λειτουργίες.

Η μάχη κερδίζεται στις οθόνες

Σήμερα, το 96% των συναλλαγών της Eurobank πραγματοποιείται μέσω ψηφιακών καναλιών, με το 61% να διενεργείται μέσω του Eurobank Mobile App. Στις ηλικίες έως 35 ετών, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 94%. Σε ετήσια βάση καταγράφονται περίπου 574 εκατ. συνδέσεις σε e-banking και mobile banking, ενώ οι χρήστες του mobile app συνδέονται κατά μέσο όρο 27 φορές τον μήνα. Παράλληλα, επτά στους δέκα ψηφιακούς πελάτες χρησιμοποιούν αποκλειστικά το κινητό τηλέφωνο για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών.

Η τράπεζα διεκπεραιώνει περισσότερες από 1 εκατ. ψηφιακές συναλλαγές ημερησίως, με δυνατότητα εκτέλεσης έως 2.500 συναλλαγών ανά λεπτό και εξυπηρέτησης έως 160.000 πελατών ανά ώρα. Το διαθέσιμο φάσμα πληρωμών στα ψηφιακά κανάλια υπερβαίνει τις 5.200 υπηρεσίες. Το 2025, οι συναλλαγές μέσω του Eurobank Mobile App αυξήθηκαν με ρυθμό άνω του 40%, ενώ κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026 οι χρήστες του mobile banking ήταν διπλάσιοι από τους χρήστες του e-banking.

Η διείσδυση των ψηφιακών καναλιών επεκτείνεται και στη διάθεση τραπεζικών προϊόντων. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ένα στα τρία τραπεζικά προϊόντα αποκτήθηκε αποκλειστικά μέσω ψηφιακών καναλιών, παρουσιάζοντας αύξηση άνω του 160% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ειδικότερα, το 95% των προπληρωμένων καρτών της τράπεζας εκδόθηκε μέσω του Eurobank Mobile App.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, δύο στους τρεις συναλλακτικούς πελάτες χαρακτηρίζονται πλέον ως «Digital First», εμφανίζοντας διπλάσια ένταση σχέσης σε επίπεδο καταθέσεων και χρηματοδοτήσεων. Παράλληλα, περίπου το 30% της αξίας των ψηφιακών συναλλαγών επιχειρήσεων στην Ελλάδα πραγματοποιείται μέσω των ψηφιακών υποδομών της Eurobank.

Η νέα ψηφιακή αρχιτεκτονική της Eurobank

Ο όμιλος έχει αναπτύξει ένα ενιαίο τεχνολογικό μοντέλο λειτουργίας, με έμφαση στην ανθεκτικότητα των υποδομών, στην επιχειρησιακή συνέχεια και στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στις πέντε αγορές όπου δραστηριοποιείται (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο και Ηνωμένο Βασίλειο). Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκε η μετάβαση στο νέο core banking σύστημα Temenos στο Λουξεμβούργο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η λειτουργική ενοποίηση της Eurobank Cyprus με την Ελληνική υπό την «ομπρέλα» της Eurobank Ltd. Παράλληλα, προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Postbank στη Βουλγαρία μέσω επενδύσεων σε τεχνολογικές υποδομές και στρατηγικών συνεργασιών.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το Project «ΩΜΕΓΑ», μέσω του οποίου η τράπεζα προχωρά στον εκσυγχρονισμό της τεχνολογικής της αρχιτεκτονικής, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων προϊόντων και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογικών εφαρμογών.

Από την πρώτη επένδυση έως το επόμενο δάνειο

Η Eurobank διευρύνει το εύρος των επενδυτικών, αποταμιευτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών που διατίθενται μέσω των ψηφιακών καναλιών της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπηρεσία EverydayInvest, η οποία ενσωματώνει λειτουργίες αποταμίευσης και επένδυσης στην καθημερινή τραπεζική δραστηριότητα μέσω της αυτόματης στρογγυλοποίησης συναλλαγών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τράπεζας, για το 90% των χρηστών της υπηρεσίας πρόκειται για την πρώτη επενδυτική τους εμπειρία.

Παράλληλα, μέσω των ψηφιακών καναλιών παρέχεται πρόσβαση σε επενδυτικά και ασφαλιστικά προϊόντα, καθώς και σε εξειδικευμένες λύσεις για επιχειρήσεις, όπως repos, προθεσμιακές καταθέσεις και προϊόντα πολλαπλών νομισμάτων.

Στη στεγαστική πίστη, η Eurobank αξιοποιεί ψηφιακές διαδικασίες και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην αξιολόγηση αιτήσεων, στην επεξεργασία δικαιολογητικών και στη διαχείριση των χορηγήσεων, με στόχο τη μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης. Παράλληλα, έχει αναπτύξει το εργαλείο «Βρίσκω το δάνειο που μου ταιριάζει», το οποίο καθοδηγεί τον πελάτη στην επιλογή του κατάλληλου προϊόντος χρηματοδότησης.

Η ψηφιακή διάθεση επεκτείνεται και στην καταναλωτική πίστη, με νέα προϊόντα, όπως το fast loan, το προσωπικό δάνειο, το δάνειο μισθοδοσίας, το δάνειο δημοσίου plus και το PB loan, να εντάσσονται σταδιακά στο ψηφιακό οικοσύστημα της τράπεζας, με τις διαθέσιμες επιλογές να προσαρμόζονται στο προφίλ και στη συναλλακτική σχέση κάθε πελάτη.