ferrari-και-bmw-ενώνουν-τις-δυνάμεις-τους-με-την-tesla-και-την-Κίνα-στη-μετάβαση-από-τον-χαλκό-σε-φθηνότερο-αλουμίνιο

Η Ferrari και η BMW λανσάρουν νέα μοντέλα με ελαφριά, οικονομικά αποδοτική καλωδίωση αλουμινίου, επιταχύνοντας την απομάκρυνση από τον χαλκό, το κυρίαρχο υλικό στην ηλεκτρική καλωδίωση από την εφεύρεση της ηλεκτρικής μπαταρίας πριν από δύο αιώνες.

Οι αποφάσεις αυτές ακολουθούν παρόμοιες κινήσεις της Tesla και των Κινέζων κατασκευαστών ηλεκτρικών οχημάτων και αντικατοπτρίζουν μια ευρύτερη τάση της βιομηχανίας που προβλέπεται να επηρεάσει περίπου το 2% της παγκόσμιας ζήτησης χαλκού φέτος, σύμφωνα με την JPMorgan.

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Ακόμη περισσότερος χαλκός θα μπορούσε να στραφεί στο αλουμίνιο τα επόμενα χρόνια λόγω της διαρθρωτικής αύξησης των τιμών του χαλκού, λόγω των ελλείψεων του μετάλλου και της αυξημένης ζήτησης από τον τομέα της πράσινης ενέργειας και τα κέντρα δεδομένων.

Εταιρείες σε διάφορους τομείς μεταπηδούν στο αλουμίνιο λόγω των πολύ χαμηλότερων τιμών και της συγκρίσιμης απόδοσης, σύμφωνα με συνεντεύξεις του Reuters με 18 αυτοκινητοβιομηχανίες, εταιρείες καλωδίων και κλιματισμού, παραγωγούς μετάλλων και συμβούλους. Η Ferrari και η BMW δήλωσαν ότι επέλεξαν το αλουμίνιο εν μέρει λόγω του ελαφρύτερου βάρους του.

Η υποκατάσταση του χαλκού με αλουμίνιο έχει συμβεί κατά κύματα εδώ και δύο δεκαετίες, αλλά οι τιμές ρεκόρ του χαλκού στα τέλη Ιανουαρίου, που κορυφώθηκαν κοντά στα 15.000 δολάρια ανά μετρικό τόνο, πρόσθεσαν βάρος στην υπόθεση της στροφής στο αλουμίνιο. Οι προβλέψεις για την παγκόσμια προσφορά υπολείπονται εκείνων για τη ζήτηση για περισσότερο από την επόμενη δεκαετία.

Ελαφρύτερο και γρηγορότερο

Η Ferrari, η οποία ήδη χρησιμοποιεί αλουμίνιο για τα αμαξώματα, τους κινητήρες και τα σασί της, δήλωσε στο Reuters ότι άρχισε να χρησιμοποιεί το ελαφρύ μέταλλο για καλώδια τροφοδοσίας στο υβριδικό σπορ αυτοκίνητό της 296 πέρυσι. Η Ferrari έκτοτε έχει εισαγάγει καλωδιώσεις αλουμινίου σε άλλα μοντέλα, συμπεριλαμβανομένου του Luce, του πρώτου ηλεκτρικού της αυτοκινήτου που κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα.

Η κίνηση αυτή εξοικονομεί έως και 20% του συνολικού βάρους της καλωδίωσης, δήλωσε ο Ντάριο Εσπόζιτο, στέλεχος επικοινωνίας της Ferrari.

«Δεν επιλέγουμε αλουμίνιο επειδή είναι φθηνότερο, επιλέγουμε το υλικό που έχει καλύτερη απόδοση», είπε.

Αλλά το μέταλλο είναι, στην πραγματικότητα, πολύ φθηνότερο – επί του παρόντος περίπου 3.100 δολάρια ανά τόνο, ή περίπου το ένα τέταρτο της τιμής του χαλκού.

Η γερμανική BMW δήλωσε ότι χρησιμοποίησε για πρώτη φορά αγωγούς αλουμινίου το 2011 στη σειρά subcompact 1 και επέκτεινε σταδιακά την υποκατάσταση σε υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα. Επί του παρόντος, χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό καλωδίων αλουμινίου τόσο σε συστήματα υψηλής όσο και χαμηλής τάσης στην τελευταία τεχνολογία eDrive EV, που κυκλοφόρησε πέρυσι.

Η τέταρτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο, η Stellantis άρχισε επίσης πρόσφατα να αντικαθιστά τα καλώδια από χαλκό με αλουμίνιο, σύμφωνα με πηγή του κλάδου που γνωρίζει το θέμα. Η Stellantis αρνήθηκε να σχολιάσει.

Τιμή έναντι απόδοσης

Ο κινεζικός προμηθευτής ανταλλακτικών ηλεκτρικών οχημάτων JONVER είδε τις πωλήσεις προϊόντων καλωδίωσης αλουμινίου να αυξάνονται φέτος σε περίπου 30% των πωλήσεών του από περίπου 20% το 2023, δήλωσε ο διευθυντής πωλήσεων Φενγκ Λου.

Ο νορβηγικός παραγωγός αλουμινίου Hydro δήλωσε ότι οι πωλήσεις σωληνώσεων θέρμανσης και αέρα από αλουμίνιο ως υποκατάστατο χαλκού έχουν αυξηθεί σταθερά τα τελευταία χρόνια. Ο οικονομικός διευθυντής της Hydro, Τροντ Όλαφ Κρίστοφερσεν, δήλωσε ότι η εταιρεία αναμένει να κερδίσει μερίδιο αγοράς καθώς το αλουμίνιο αντικαθιστά γρήγορα τον χαλκό στον τομέα τα επόμενα χρόνια.

Ο Ξαβιέ Ματιέ στη γαλλική Nexans, τον δεύτερο μεγαλύτερο κατασκευαστή καλωδίων στον κόσμο, δήλωσε ότι οι κατασκευαστές θα εξακολουθούν να αγοράζουν χαλκό σε υψηλότερες τιμές επειδή έχει καλύτερη απόδοση σε ορισμένες εφαρμογές – αλλά αρχίζουν να αγοράζουν αλουμίνιο όταν οι τιμές του χαλκού φτάσουν περίπου 3,5 φορές υψηλότερες.

Οι τιμές του χαλκού ανέρχονται σήμερα σε περισσότερο από 4,2 φορές την τιμή του αλουμινίου.

Αρκετά ζητήματα περιπλέκουν τις αποφάσεις των εταιρειών για ανταλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των δασμών των ΗΠΑ και της τεράστιας ποσότητας ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή αλουμινίου, πράγμα που σημαίνει περισσότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, το αλουμίνιο είναι φθηνό αλλά λιγότερο αποτελεσματικό: Απαιτεί περισσότερο αλουμίνιο για την ίδια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας.

Ωστόσο, η JPMorgan σκιαγράφησε ένα σενάριο στο οποίο περίπου το 6% της ετήσιας ζήτησης για χαλκό θα μπορούσε να αντικατασταθεί από αλουμίνιο έως το 2030, σε σύγκριση με 2% φέτος.

Κινέζοι κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων αναλαμβάνει την πρωτοβουλία

Η κυβέρνηση της Κίνας, της μεγαλύτερης καταναλώτριας μετάλλων στον κόσμο, ενθάρρυνε τις εταιρείες να κάνουν τη μετάβαση στο αλουμίνιο σε ένα έγγραφο πολιτικής του Μαρτίου 2025 που είδε το Reuters, και πολλοί έχουν λάβει υπόψη το κάλεσμα.

Οι αναλυτές της συμβουλευτικής εταιρείας Zhuochuang προβλέπουν ότι περίπου το 25% έως 30% των εξαρτημάτων που κατασκευάζονται σήμερα από χαλκό, κατ’ όγκο μετάλλου, θα μπορούσαν να μετατραπούν σε αλουμίνιο στους τομείς της ενέργειας, της αυτοκινητοβιομηχανίας και των οικιακών συσκευών έως το 2030.

Οι Κινέζοι κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων που έχουν στραφεί σε καλωδιώσεις αλουμινίου περιλαμβάνουν τις AVATR, XPeng και Xiaomi, δήλωσε ο Τέρι Βοϊτσόφσκι, πρόεδρος της συμβουλευτικής μηχανικής Caresoft Global, η οποία αποσυναρμολογεί οχήματα και εξετάζει τα εξαρτήματά τους.

Οι τρεις Κινέζοι κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων και η Tesla δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Το ελαφρύ αλουμίνιο είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων (EV), επειδή η μείωση του βάρους επιτρέπει μεγαλύτερες αυτονομίες οδήγησης. Και η εξοικονόμηση χρημάτων είναι ζωτικής σημασίας για τις εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα, όπου ένας πόλεμος τιμών έχει αφήσει τα περιθώρια κέρδους ελάχιστα. Και το αλουμίνιο έχει άφθονο περιθώριο να κερδίσει έδαφος στα αυτοκίνητα, όπου περίπου το 85% των ηλεκτρικών ζυγών καλωδίωσης, που συνδέουν την μπαταρία ενός ηλεκτρικού οχήματος με τα συστήματά του, εξακολουθούν να είναι από χαλκό, σύμφωνα με την Hydro.

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία έχει θέσει την Tesla ως πρωτοπόρο στη χρήση αλουμινίου για καλωδίωση όταν παρουσίασε το Model Y το 2019 και πιο πρόσφατα στο Cybertruck της, πρόσθεσε ο Βοϊτσόφσκι.