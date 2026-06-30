UBS: 2.600 νέοι εκατομμυριούχοι κάθε ημέρα του 2025 – Αριθμός -ρεκόρ

Αριθμό ρεκόρ νέων εκατομμυριούχων παγκοσμίως κατέγραψε το 2025 η ετήσια «Έκθεση για τον παγκόσμιο πλούτο» (Global wealth report) της ελβετικής τράπεζας UBS. Σύμφωνα με τη μελέτη, ο ατομικός πλούτος σε όλα τα επίπεδα αυξήθηκε κατά 10,8%, σημειώνοντας τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης μετά το 2017.

Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως —κατά μέσο όρο 2.600 την ημέρα— είδαν την περιουσία τους να αγγίζει το όριο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Σχεδόν οι μισοί από αυτούς (περισσότερα από 440.000 άτομα) εντοπίζονται στις ΗΠΑ, ενώ ακολουθούν η ηπειρωτική Κίνα, η Ιαπωνία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.

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Η κύρια κατοικία αποτελεί το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο

Η έκθεση, η οποία βασίζεται σε δείγμα 56 χωρών, αξιολογεί την εξέλιξη του πλούτου των νοικοκυριών μετατρέποντας τις αξίες σε δολάρια για διευκόλυνση των συγκρίσεων. Υπολογίζει όλα τα χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (κυρίως ακίνητα), αφαιρώντας τα χρέη.

Όπως διευκρινίζεται στη μελέτη, η ιδιότητα του εκατομμυριούχου σε δολάρια δεν προϋποθέτει απαραίτητα αντίστοιχα μετρητά στην τράπεζα ή σε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, καθώς η κύρια κατοικία αποτελεί το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο για τα περισσότερα νοικοκυριά.»

«Το να είσαι εκατομμυριούχος σε δολάρια δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχεις ένα εκατομμύριο στην τράπεζα ή σε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο», διευκρινίζει η έκθεση, σημειώνοντας ότι η κύρια κατοικία αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο για τα περισσότερα νοικοκυριά.

Η αύξηση εξηγείται από «τη δύναμη των χρηματοπιστωτικών αγορών» και «την αύξηση των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων», προσθέτει η UBS, η οποία σημειώνει, ωστόσο, ότι «τα κέρδη ήταν άνισα», «ανάλογα με την περιοχή και τα τμήματα του πλούτου».

«Η ανάπτυξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή στα τμήματα πλούτου άνω των 5 εκατομμυρίων δολαρίων», υπογράμμισε UBS.

Η κατάταξη των χωρών

Η Ελβετία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης, με μέση καθαρή αξία ανά ενήλικα 910.382 δολάρια, ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ (696.277 δολάρια) και το Λουξεμβούργο (654.732 δολάρια). Η Γαλλία κατατάσσεται 15η με μέση καθαρή αξία 341.359 δολάρια, πίσω από τη Γερμανία (346.613 δολάρια) αλλά μπροστά από την Ταϊβάν (332.533 δολάρια).

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